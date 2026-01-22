Zum Inhalt

Urologie in der Praxis

Reizblase – konservative und operative Therapiemöglichkeiten

  21.01.2026
  Extended Abstract
Verfasst von
Dr. med. Jure Tornic, FEBU
Erschienen in
Urologie in der Praxis

Zusammenfassung

Die idiopathische überaktive Blase (OAB, „Reizblase") ist ein häufiger, lebensqualitätsrelevanter Symptomenkomplex aus imperativem Harndrang mit Pollakisurie und Nykturie, optional Dranginkontinenz. Entscheidend ist der Ausschluss anderer Ursachen (v. a. Harnwegsinfektionen, Blasentumore, relevante organische Obstruktion, neurologische Erkrankungen). Die Diagnostik ist primär klinisch und sollte durch ein mindestens 3‑tägiges Blasentagebuch, Urinstatus (ggf. Kultur), Sonografie inkl. Restharn ergänzt werden; invasive Abklärungen (Urodynamik/Zystoskopie) bleiben ausgewählten Konstellationen vorbehalten.
Therapeutisch gilt ein stufenweises Vorgehen: Erstlinie sind konservative Massnahmen (Lebensstil, Flüssigkeits- und Reizstoffmanagement, Blasen- und Beckenbodentraining, Patientenedukation). Bei persistierenden Beschwerden folgt die Pharmakotherapie mit Antimuskarinika oder β3-Rezeptor-Agonisten (ggf. Kombination) als Zweitlinientherapie. In der Praxis ist dabei das Nebenwirkungsprofil zentral, insbesondere bei älteren Patientinnen und Patienten die anticholinerge Belastung und mögliche kognitive Effekte unter Antimuskarinika sowie Blutdruckschwankungen unter β3-Rezeptor-Agonisten. Bei therapierefraktären Verläufen stehen wirksame minimalinvasive Optionen als Drittlinientherapien zur Verfügung: BotulinumtoxinA-Injektionen in den Detrusor (hohe Erfolgsraten, aber Risiko der transienten Harnverhaltung/Katheterismus-Notwendigkeit) sowie die verschiedenen Formen der Neuromodulation. Insgesamt ist die Reizblase heute gut behandelbar, wenn die Diagnostik strukturiert erfolgt, Erwartungen realistisch gesetzt werden und konsequent entlang der Therapielinien eskaliert wird.
Titel
Reizblase – konservative und operative Therapiemöglichkeiten
Verfasst von
Dr. med. Jure Tornic, FEBU
Publikationsdatum
21.01.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Urologie in der Praxis
Print ISSN: 2661-8737
Elektronische ISSN: 2661-8745
DOI
https://doi.org/10.1007/s41973-026-00327-6
