Reisen mit Kleinkindern: Traumurlaub oder Höllenritt?

Fernreisen mit Säuglingen und Kleinkindern stellen für die hausärztliche Praxis eine zunehmende Herausforderung dar. Neben erweiterten Impfindikationen außerhalb des Standardimpfprogramms sind infektiologische Risiken, Unfallgefahren sowie die häufig stark variierende medizinische Versorgungsqualität im Reiseland zu berücksichtigen. Der vorliegende Beitrag gibt einen praxisorientierten Überblick für Allgemeinmediziner mit besonderem Fokus auf altersabhängige Vulnerabilitäten.