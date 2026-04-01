Metaanalyse Reicht ein Tag Reduktionskost vor der Darmspiegelung aus? 01.04.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Schweizer Gastroenterologie | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Ist die Appendektomie bei therapierefraktärer aktiver Colitis ulcerosa einer medikamentösen Eskalation überlegen? Nächster Artikel Erstlinientherapie bei fortgeschrittenem HCC: Optimale Balance zwischen Lebensqualität und Überleben Metadaten Titel Metaanalyse Reicht ein Tag Reduktionskost vor der Darmspiegelung aus? Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Schweizer Gastroenterologie / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 2662-7140 Elektronische ISSN: 2662-7159 DOI https://doi.org/10.1007/s43472-026-00192-1