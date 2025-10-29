Regionale Unterschiede in der Verteilung und der Sterblichkeit der Leberzirrhose

Ziel der Studie Auf Grundlage von Sekundärdaten sollen in der vorliegenden Studie regionale Unterschiede in der Verteilung der Fibrose und Zirrhose der Leber untersucht und erklärt werden. Auf dieser Basis können dann regionalspezifische Präventionsprogramme konzipiert werden.

Methodik Auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte ( n = 413) wurden Daten zu stationären und ambulanten Diagnosehäufigkeiten sowie zur Mortalität der Leberzirrhose, der alkoholischen Leberkrankheit und chronischer Hepatitiden herangezogen. Ergänzt werden die Sekundärdaten erstens durch Daten der nationalen Verzehrsstudie II zum Alkoholkonsum pro Tag und der ambulanten Diagnosehäufigkeiten der Alkoholmissbrauchsstörungen, zweitens um sozioökonomische Variablen und die Dichte an ambulanten Nervenärzten (Neurologen und Psychiatern) als Indikator für den Zugang zum Gesundheitssystem. Die jeweiligen Variablen wurden zu normierten Summenindizes für die alkoholische Leberkrankheit, die Fibrose und Zirrhose der Leber sowie die chronischen Virushepatitiden zusammengefasst und auf Autokorrelation nach Moran’s I überprüft. Im Anschluss wurden jeweils 2 Spatial-lag- und Spatial-error-Modelle berechnet, um den Erklärungsbeitrag der einzelnen Variablen zu ermitteln.

Ergebnisse Es konnten deutliche regionale Unterschiede in der Verteilung der Leberzirrhose aufgezeigt werden. Mit dem relevanten Spatial-error-Modell wurden 60 % der regionalen Unterschiede der Verteilung der Leberzirrhose durch das Verteilungsmuster der alkoholischen Leberkrankheit und der chronischen Virushepatitiden, des Alkoholkonsums pro Tag sowie von 4 sozioökonomischen Variablen erklärt.