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Anästhesie Nachrichten

Rechtsventrikuläre Funktion verstehen: Interpretation der rechtsventrikulären Druckkurve

  • 17.04.2026
  • Der physiologische Moment
Verfasst von
Prim. PD Dr. Johann Knotzer, M. Sc
Bernhard Poidinger
Selina Sartori
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten

Zusammenfassung

Die rechtsventrikuläre Funktion spielt trotz geringer klinischer Beachtung eine zentrale Rolle im perioperativen und intensivmedizinischen Management kritisch kranker Patient:innen. Trotz ihrer prognostischen Bedeutung wird eine rechtsventrikuläre Dysfunktion häufig spät erkannt. Klassische hämodynamische Parameter wie zentralvenöser Druck oder pulmonalarterieller Druck liefern nur indirekte Informationen über die rechtsventrikuläre Funktion. Die Analyse der rechtsventrikulären Druckkurve ermöglicht dagegen eine direkte Beurteilung der rechtsventrikulären Hämodynamik. Neben der Amplitude der Druckwerte liefert insbesondere die Morphologie der Kurve wichtige Hinweise auf Kontraktilität, Nachlast und diastolische Funktion. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die Physiologie des rechten Ventrikels, beschreibt die Charakteristika der rechtsventrikulären Druckkurve und zeigt deren klinische Bedeutung für die perioperative und intensivmedizinische Praxis.
Titel
Rechtsventrikuläre Funktion verstehen: Interpretation der rechtsventrikulären Druckkurve
Verfasst von
Prim. PD Dr. Johann Knotzer, M. Sc
Bernhard Poidinger
Selina Sartori
Publikationsdatum
17.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten
Print ISSN: 2617-2127
Elektronische ISSN: 2731-3972
DOI
https://doi.org/10.1007/s44179-026-00358-x
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