Rechtsventrikuläre Funktion verstehen: Interpretation der rechtsventrikulären Druckkurve

Die rechtsventrikuläre Funktion spielt trotz geringer klinischer Beachtung eine zentrale Rolle im perioperativen und intensivmedizinischen Management kritisch kranker Patient:innen. Trotz ihrer prognostischen Bedeutung wird eine rechtsventrikuläre Dysfunktion häufig spät erkannt. Klassische hämodynamische Parameter wie zentralvenöser Druck oder pulmonalarterieller Druck liefern nur indirekte Informationen über die rechtsventrikuläre Funktion. Die Analyse der rechtsventrikulären Druckkurve ermöglicht dagegen eine direkte Beurteilung der rechtsventrikulären Hämodynamik. Neben der Amplitude der Druckwerte liefert insbesondere die Morphologie der Kurve wichtige Hinweise auf Kontraktilität, Nachlast und diastolische Funktion. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die Physiologie des rechten Ventrikels, beschreibt die Charakteristika der rechtsventrikulären Druckkurve und zeigt deren klinische Bedeutung für die perioperative und intensivmedizinische Praxis.