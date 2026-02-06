Reanimation als System

Die ERC-Leitlinien 2025 (European Resuscitation Council) verstehen Reanimation nicht mehr als Abfolge einzelner Algorithmen, sondern als integriertes, patient:innenzentriertes Gesamtsystem. Neben den klassischen Maßnahmen der Basis- und erweiterten Reanimation rücken Systemfaktoren, Registerdaten, strukturierte Nachsorge, ethische Entscheidungsfindung und die langfristige Lebensqualität der Überlebenden stärker in den Fokus. Ziel dieses Artikels ist es, das übergeordnete Systemverständnis der Leitlinien darzustellen und die wesentlichen Neuerungen für die klinische Praxis in Präklinik und Klinik einzuordnen. Dabei wird gezeigt, wie die einzelnen Kapitel der Leitlinien ineinandergreifen und gemeinsam zu einer Outcome-orientierten Versorgung entlang der gesamten Behandlungskette beitragen.