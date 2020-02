State-of-the-Art-Bildgebung von neuroendokrinen Tumoren

65.

Gotthardt M, Dirkmorfeld LM, Wied MU, Rinke A, Béhé MP, Schlieck A, Höffken H, Alfke H, Joseph K, Klose KJ, Behr TM, Arnold R (2003) Influence of somatostatin receptor scintigraphy and CT/MRI on the clinical management of patients with gastrointestinal neuroendocrine tumors: an analysis in 188 patients. Digestion 68:80–85