26.02.2025 | Journal Club Radiofrequenz-Denervation und mögliche Folgen verfasst von: Ao. Univ.-Prof. Dr. Andrea Michalek-Sauberer Erschienen in: Schmerz Nachrichten Einloggen, um Zugang zu erhalten

Auszug Guven AE, Evangelisti G, Hughes AP et al (2024) Asymmetrical atrophy of the paraspinal muscles in patients undergoing unilateral lumbar medial branch radiofrequency neurotomy. Pain 165:2130–2134 …