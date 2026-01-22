Psychotische Symptome als frühe Manifestation der amyotrophen Lateralsklerose: Ein Fallbericht zum ALS-FTD Spektrum

Die amyothrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine progredient-letale, multisystemische neurodegenerative Erkrankung, die durch eine kombinierte Schädigung des ersten (Upper Motoneuron, UMN) und zweiten Motoneurons (Lower Motoneuron, LMN) gekennzeichnet ist. Diagnostisch orientiert man sich an den „Gold-Coast-Kriterien“, die eine progrediente motorische Beeinträchtigung, eine UMN- und LMN-Schädigung in mindestens einer Körperregion sowie das Fehlen alternativer Erklärung verlangen. Pathognomonisch für die ALS ist das gleichzeitige Auftreten atrophisch-schlaffer und spastischer Paresen. Neben den motorischen Veränderungen können auch affektive und psychotische Symptome auftreten.

Dieser Fallbericht zeigt, wie früh auftretende psychotische Symptome eine zugrunde liegende Motoneuronerkrankung maskieren können, und verdeutlicht, bei Patientinnen und Patienten mit atypischen oder therapieresistenten psychotischen Symptomen in Kombination mit progredienten Sprechstörungen oder motorischen Defiziten auch an ALS zu denken. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Neurologie, eine rechtzeitige genetische Testung sowie ein interdisziplinäres Management sind entscheidend, um diagnostische Verzögerungen zu vermeiden und eine optimale Versorgung zu gewährleisten.