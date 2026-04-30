Psychotherapie in der Humanmedizin
- Open Access
- 29.04.2026
- übersichtsarbeit
Zusammenfassung
Jeder Mensch lebt von der ihn umgebenden Welt (der „Umwelt“), d. h. von seiner individuellen physiko-chemischen bzw. ökologischen sowie psycho-sozio-kulturellen Umwelt. Jede Energie für sein Überleben bezieht er aus dieser Umwelt – seiner spezifischen „Lebenswelt“ – die ihn auch prägt. Ohne Kenntnis dieser individuellen Lebenswelt ist kein Mensch hinreichend verstehbar. Für die psycho-sozialen wie medizinischen Wissenschaften gilt es, dieser Komplexität besser gerecht zu werden und das gängige Konzept „Der Mensch als komplexe Maschine“ zu überschreiten. Es braucht die Erweiterung auf einen Ansatz, der den Menschen als bio-psycho-soziales Wesen fasst, das untrennbar mit seinen physiko-chemischen und sozio-kulturellen Lebenswelten verbunden ist und auch die, die „Innenwelt“ des Menschen mitprägenden, „Außenwelten“ umfasst. Am Beispiel des systemtheoretisch fundierten bio-psycho-sozialen Modells – in der aktuellen Fassung besser als body-mind unity theory benennbar – werden die Implikationen für den Wirkungsbereich der Humanmedizin erörtert: Dysfunktionales Denken, Fühlen und Handeln sind wirkmächtige Einflussgrößen für gesundheitliche bzw. krankhafte Prozesse und zugleich genuines Arbeitsfeld der Psychotherapie. Die Behandlung mit psychologischen Mitteln – also „Psycho-Therapie“ – ist demnach eine unverzichtbare Leistung einer zeitgemäßen Gesundheitsversorgung. Ohne Psychotherapie wäre eine „Human-Medizin“ unvollständig.
Das Postulat der Körper-Seele-Einheit
Die Allgemeine Systemtheorie – eine Metatheorie, die über den Einzelwissenschaften steht – vermittelt uns das Verständnis, wie die Welt von den subatomaren Teilchen bis zur Psyche und weiter bis zum Universum als hierarchisch aufgebaute Systeme strukturiert ist. Auf jeder Systemebene zeigen sich eigene, systemtypische Phänomene und gelten besondere Gesetzmäßigkeiten (v. Bertalanffy 1968). Auf der Basis dieser Materie-Geist-Einheit erscheint das Phänomen Seele (d. h. alle Phänomene des Psychischen) nicht als etwas Immaterielles, sondern als etwas, das ohne materielle Strukturen nicht vorstellbar ist. Das Leben als solches ist dann auch weniger ein unbegreifliches Mysterium, sondern mehr eine der Materie prinzipiell innewohnende Option.
Wesentliche Grundlagen der Allgemeinen Systemtheorie stammen von Bertalanffy. Die Propagierung dieser Metatheorie innerhalb der medizinischen Wissenschaften wurde insbesondere durch Engel (1976) mit dem Begriff „bio-psycho-soziales Modell“ betrieben, wenngleich zur Fundierung und Weiterentwicklung dieses Ansatzes zu einer Theorie der Körper-Seele-Einheit (body-mind unity theory) viele weitere prominente Wissenschaftler:innen beigetragen haben (z. B. Goodman 1991; Kandel 2006; Weiner 2001). Diese überwindet erstmals auch die herkömmliche Psychosomatik mit ihrer Dichotomie von Körper und Seele und postuliert die Gleichzeitigkeit von psychologischen und physiologischen Prozessen innerhalb ein und desselben Ereignisvorgangs, der seinerseits immer unter öko-sozio-kulturellen Rahmenbedingungen abläuft: Jedes seelische Ereignis (jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Handlungsimpuls) ist immer zugleich auch ein physiologisches Ereignis. Bestätigungen für dieses Postulat der parallelen Verschaltung kommen aus allen relevanten Forschungsbereichen, im Besonderen auch aus der Psychoimmunologie, Neurobiologie, Verhaltensmedizin und Gesundheitspsychologie (s. Egger 2017). Als generelle Unterstützung für diesen wirkmächtigen Erklärungsansatz sind auch die in Teilbereichen verwandten Konzepte wie Semiotik, Synergetik oder Tree of Science zu werten (Schiepek und Haken 2010; Petzold 2012).
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Gesundheit wird unter bio-psycho-sozialer Perspektive nicht als Fehlen von pathogenen Keimen oder öko-sozialen Störfaktoren definiert, sondern als die Kompetenz des Organismus, mit beliebigen pathogenen Faktoren (z. B. Bakterien, Viren, Giften, belastenden psychischen oder öko-sozio-kulturellen Lebensumständen) autoregulativ fertig zu werden bzw. diese mit den eigenen Ressourcen unter Kontrolle zu halten. Krankheit stellt sich ein, wenn diese autoregulative Kompetenz in keinem ausreichenden Maß vorhanden ist bzw. die dafür zuständigen Regelkreise überfordert sind. Damit wird deutlich, dass Gesundheit kein Zustand ist, sondern ein funktionelles, dynamisches Geschehen – Gesundheit muss gleichsam in jeder Sekunde des Lebens „geschaffen“ werden (Egger 2017).
Die Bezeichnung „bio“ umfasst die Gesamtheit aller materiell festmachbaren Entitäten des menschlichen Organismus (das „Körperliche“). Das Kürzel „psycho“ meint die Gesamtheit aller seelischen Phänomene (jede Form von Denken, Fühlen und Handeln), und „sozial“ umfasst die Gesamtheit aller physiko-chemischen, sozialen und kulturellen Lebensbedingungen (oder „Umwelten“) des menschlichen Organismus. Alle diese Bereiche sind Aspekte ein und derselben Wirklichkeit, sie sind untrennbar – hierarchisch geordnet und dynamisch – miteinander vernetzt. Sie können zwar zu Zwecken des Detailstudiums separiert betrachtet werden, sind aber immer Teile ein und desselben Geschehens, sodass durch die Reduktion auf eine dieser Systembereiche immer Information verloren geht (Kriz 1997).
Alles Seelenleben – Gefühle, Gedanken, spirituelle Vorstellungen und jeweils darauf begründete Handlungen – sind folgerichtig untrennbar mit dem Materiellen verbunden (vgl. Seth 2021): Es gibt kein einziges seelisches Phänomen, das ohne ein entsprechend geartetes Nervensystem denkbar ist. Mit dem Begriff Psyche (verstanden als nicht-religiöser und alltagssprachlicher Terminus „Seele“) erwächst nämlich ein dramatisches wissenschaftliches Problem, wenn diese als etwas Eigenständiges aufgefasst wird, das in Wechselwirkung mit dem Physischen (alltagssprachlich „Körper“) treten soll, ohne angeben zu können, was denn das Substrat dieser Seele sein soll. Genau das war das Dilemma der herkömmlichen Psychosomatik, welches dort nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. Erst mit der Anwendung der Allgemeinen Systemtheorie wurde verständlich, dass die „Seele“ selbst aus dem Physischen als emergentes Geschehen erwächst. D. h. ohne die körperlichen Strukturen wie dem Gehirn bzw. dem Nervensystem – oder besser: ohne den gesamten Organismus – ist auch kein Gedanke, kein Gefühl und auch kein Handlungsimpuls vorstellbar. Die Seele ist also nichts, was vom Physischen losgelöst existiert, wenngleich die seelischen Ereignisse selbst einen eigenen Phänomenbereich beschreiben, der sich eben nicht auf das physiologische Geschehen reduzieren lässt. Das seelische Ereignis ist demnach mehr, oder genauer: etwas Anderes als all das, was wir auf der physiologischen Ebene beobachten können.
Wissenschaftstheoretisch gilt: In Wechselwirkung treten können nur Entitäten, also für sich genommene „echte“ Strukturelemente oder Wirkelemente der Welt. Im Schema von Descartes wird dies für Körper einerseits und Seele (Psyche) andererseits postuliert, auf dessen angenommener Wechselwirkung auch die herkömmliche Psychosomatik aufbaut. Dieser Ansatz ist allerdings längst als wissenschaftstheoretisch unlogisch erkannt und verworfen worden. Denn wo soll die „Seele“ verortet sein (wo soll das Seelische „sitzen“), das als eigenständiges Phänomen in Wechselwirkung mit dem Körperlichen treten und die physikalische Entität des materiellen Körpers beeinflussen soll? Dazu müssten wir unsere Grundgesetze der Welterklärung (die physiko-chemischen Grundgesetze) zertrümmern, wozu kein Anlass besteht.
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Dieses Problem konnte mit der Integration der „Leib-Seele-Identität“ von Spinoza in das bio-psycho-soziale Modell von Engel gelöst werden: Die Seele – oder besser: all das, was wir als seelische Phänomene bezeichnen – erwächst aus der Evolution. Sie ist das erkennbar komplexeste Phänomen der Entwicklungsgeschichte des Lebens. Alles Seelische ist damit nicht jenseits der Biologie angesiedelt oder verstehbar, sondern erwächst aus ihr. Im Sinne der Allgemeinen Systemtheorie bildet sie zugleich einen eigenen „Wirklichkeitsbereich“, der sich allerdings nicht mehr auf die darunterliegenden (biologischen) Systemebenen reduzieren lässt. Das Subjektive (das individuelle Erleben und sein darauf bezogenes Verhalten) und das Objektive (die beobachtbaren bzw. messbaren körperlichen Vorgänge bzw. das konkrete Handeln) erscheinen hier als zwei fundamentale und zueinander komplementäre Perspektiven von lebenden Systemen, die allerdings immer als Ganzheiten zu beschreiben und verstehen sind.
Nach Whitehead (1987), dem Pionier der „Materie-Geist-Einheit“ gilt: Die Materie ist nicht „tot“, sondern als hochdynamisches Phänomen zu sehen, in dem alle komplexeren Phänomene (und somit auch das Leben) in seinen Grundbausteinen bereits enthalten sind. (Dies ist besonders an der Dynamik im subatomaren Bereich evident geworden.) Der „Sternenstaub“, aus dem alles besteht, was ist, kann unter hochkomplexen Bedingungen Organisches hervorbringen, wobei dieses Lebendige wiederum unter höchst aufwendigen evolutionären Prozessen auch seelische Phänomene generieren kann. Diese Phänomene sind aber wiederum von einer höheren Komplexität als die darunterliegenden materiellen Strukturen, sodass wir auf der Ebene der Materie für das sogenannte Seelische kein ausreichendes Verständnis erlangen können. Seelische Phänomene wie z. B. Denken oder Fühlen bilden einen eigenen – emergenten – Phänomenbereich. Die Erkenntnis, dass der (fälschlicherweise als „tot“ bezeichneten) Materie die prinzipielle, inhärente Möglichkeit zum Hervorbringen von Lebendigem und im Weiteren auch von Formen des Seelischen gegeben ist, ist jedoch aufgrund jahrtausendealter gegenläufiger Denktraditionen und sprachlichen Konventionen noch nicht weit verbreitet.
Der Begriff der Seele ist jedenfalls Kontext abhängig und mehrdeutig. Aus wissenschaftlicher Perspektive hat die „Seele“ – genau genommen – nirgendwo im Körper ihren Sitz. Sie ist ein emergentes Phänomen des Gesamtorganismus und ist daher dort als solches nicht zu finden. Fest steht allerdings auch, dass die entscheidenden materiellen Strukturen für seelische Phänomene in den physischen Strukturen des neuronalen Systems liegen. Fehlen wichtige derartige organische Strukturen oder sind solche insuffizient entwickelt oder zerstört, dann sind die davon abhängigen seelischen Leistungen nicht möglich. So gesehen ist die Seele dann doch überwiegend eine emergente Hervorbringung unseres Nervensystems – sie kann allerdings niemals auf die neuronalen Strukturen reduziert werden bzw. dort nicht ausreichend valide erklärt werden (Egger 2017, 2020).
Weil wir bis heute zwei unterschiedliche Sprachsysteme zur Beschreibung des Körperlichen einerseits und des Seelischen andererseits haben, bleibt die Schwachstelle, dass wir bis auf Weiteres über kein vereinheitlichtes Begriffssystem verfügen, in der die biologischen und psychologischen Phänomene als zusammengehörende Wirklichkeitsaspekte beschreibbar wären. Die hier angesiedelten Kategorienfehler (also die unerlaubte Übertragung von kategorialen Begriffen von einer Systemebene auf eine gänzlich andere) erwachsen aus unserem veralteten Sprachsystem. Wir denken weiterhin in dichotomen Kategorien von „toter Materie“ und „lebendigem Sein“. Im Sinne der Allgemeinen Systemtheorie emergiert „Leben“ immer dann, wenn die entsprechenden physikalisch-chemischen Bedingungen dafür gegeben sind. Der hier zentrale Begriff der Emergenz beschreibt das Natur-Phänomen, dass ab einem gewissen Komplexitätsniveau sich eine nächsthöhere Ebene (ein neues „System“) herausbildet mit bis dahin völlig neuen (noch nicht da gewesenen) Eigenschaften. Weiters gilt, dass sich bestimmte Eigenschaften eines Systems nicht aus der Summe seiner Bestandteile erklären lassen („Das Ganze ist mehr – genauer: etwas Anderes, nämlich Neues und Komplexeres – als die Summe seiner Teile“). So ist z. B. der Mensch nicht die Summe seiner Organe, er ist vielmehr ein komplexeres System als die Aneinanderreihung seiner Subsysteme (s. Egger 2017).
Psychotherapie innerhalb Medizinischer Arbeitswelten ist primär „Sprechende Medizin“
Seit weit über hundert Jahren dominiert in der Medizin die naturwissenschaftliche Orientierung mit einer relativ streng auf die Gesetzmäßigkeiten der Physik und Chemie ausgerichteten Begrenzung. Es ist unbestreitbar, dass diese Vorgehensweise zu einem erheblichen Erkenntnisfortschritt und zu Behandlungsmöglichkeiten geführt hat, auf die heute wohl niemand vernünftigerweise verzichten möchte. Die Fokussierung auf pharmakologische und technisch/chirurgische Wirkfaktoren hat allerdings zu einer Art Ingenieursmedizin oder Reparaturmedizin geführt, in der der menschliche Organismus als komplexe Maschine erscheint und dementsprechend „behandelt“ wird. In der Öffentlichkeit wird diesbezüglich vor allem die Dominanz der „Apparatemedizin“ und die Vernachlässigung der „Ärzt:innen-Patient:innen-Interaktion“ kritisiert. Es ist zu einer Verarmung der Kommunikation zwischen medizinischem Vorgehen und patient:innen-orientierten Bedürfnissen (Verstehensmöglichkeiten, Wünschen und Mitgestaltungsanvertsprüchen) gekommen.
Aus wissenschaftlicher Sicht wiegt besonders die Kritik an der bio-medizinisch ausgerichteten Humanmedizin schwer, dass dieses Modell nur wenig bis gar nicht geeignet ist für die große Gruppe der chronisch Kranken (wo per definitionem nichts zu heilen ist, sondern eine aktive professionelle Begleitung gefordert ist). Auch bei den sogenannten somatoformen Störungen (der großen Sammelkategorie von Beschwerden, für die keine ausreichende organische Erklärung gefunden werden kann) erweist sich das bio-medizinische Modell recht hilflos. Und gänzlich untauglich ist dieses bei der Gesundheitsförderung, wo es auf das Gesundheitswissen, die Gesundungsmotivation und die Gesundheitsverhaltenskompetenz der Bevölkerung ankommt.
Unser Medizinsystem arbeitet nach benennbaren bewussten wie nichtbewussten Vorstellungen vom Menschen (dem „Menschenbild“). Für physiologisch überschaubare krankhafte Vorgänge mag auch ein mechanistisches Verständnis wie das bio-medizinische Krankheitsmodell ausreichen. Bei komplexeren (bspw. „somatoformen“) Krankheitsprozessen kommt dieser Ansatz allerdings schnell an seine Grenzen. Auch bei allen chronifizierten Störungen braucht es ein Verstehensmodell, das dem kranken Menschen als denkendes, fühlendes und zur Mitgestaltung seiner Behandlung prinzipiell befähigtes Wesen gerecht wird.
Diese Erkenntnisse haben zunehmend zur Einsicht geführt, dass der leidende Mensch keineswegs nur als Objekt sondern auch als Subjekt zu begreifen ist. Es gilt, mit ihm als „Leid-Tragenden“ zu kommunizieren und ihn zum Mitgestalter der Behandlung zu machen. So hat sich der Begriff Sprechende Medizin als Sammelbegriff für alle therapeutischen Interventionen etabliert. Eine professionelle Kommunikation wird hier als potenzieller Wirkfaktor im therapeutischen Prozess verstanden. – Im Rahmen der medizinischen Ausbildung und Patient:innenversorgung ergeben sich damit enge Überschneidungen zu den Begriffen psychosoziale Medizin, psychosomatische Medizin und psychotherapeutische Medizin (als Anwendung psychotherapeutischer Interventionen im ärztlichen Setting) und Psychotherapie (verstanden als Heilbehandlung mit psychologischen Mitteln).
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In Bezug auf die Medizin als Anwendungswissenschaft wurde immer wieder die Frage gestellt: Was hilft, nützt und bewirkt mehr? Ist es die Einflussnahme auf die subjektive Welt – dies kommt dem Wirken durch das Wort gleich, wie dies beispielsweise in der Psychotherapie der Fall ist – oder ist es die Einflussnahme auf biologische Prozesse durch „Arznei“ und „Messer“, wie dies die biologistisch orientierte Medizin propagiert? Über lange Zeit hinweg wurden erbitterte Kämpfe gefochten, welcher Zugang der „richtige“ ist. Mit Zunahme an empirischen Daten und Nutzung der Allgemeinen Systemtheorie verstärkte sich die Einsicht: Beides ist hilfreich, nützlich und wirksam – allerdings in unterschiedlichem Maße bei unterschiedlichen Prozessphasen der Erkrankung. Erst aus einer metatheoretischen Position (aus einer „Hochsitzperspektive“) wird ersichtlich, dass beide Einflusswege auf denselben Prozess eingreifen können (aber nicht müssen), wenn auch ihre Methoden unterscheidbar sind und ihre Wirkung stark vom einzelnen Menschen mit seinem jeweiligen Krankheitsphänomen abhängig ist (vgl. Weiner 2001).
Therapeutische Praxis: Simultandiagnostik und Simultantherapie
Im Rahmen der Theorie der Körper-Seele-Einheit geht es um nichts weniger als um die Erklärung der Natur des Menschen als leib-seelisches Wesen, wobei nicht mehr wie bisher von zwei separaten Entitäten – dem Stofflichen (Körperlichen) einerseits und dem anscheinend Immateriellen (Seelischen) andererseits – ausgegangen wird. Das Seelische ist selbst ein emergentes Phänomen des Materiellen, d. h. eine der komplexest organisierten Materie prinzipiell innewohnende Potenz. Bei der Umsetzung der theoretischen Grundlagen in den medizinischen Alltag stoßen wir jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten: Sowohl für das Verständnis von gesundheitlichen Störungen als auch für die Praxeologie in der Krankenbehandlung ist unser gegenwärtiger Wissenstand zu den hochkomplexen psycho-physiologischen Vernetzungen noch zu gering. Zwar erkennen wir den Organismus als komplex organisiertes und verschaltetes Informationssystem (Weiner 2001), aber die multiplen Wechselwirkungen bzw. vielfältigen Rückkoppelungsschleifen übersteigen jeden Versuch einer überschaubaren Darstellung.
Einige der wirkmächtigen generellen Wechselwirkungen, die empirisch nachgewiesen werden konnten, sind in der folgenden Skizze in Abb. 1 angeführt: Zentralnervensystem – vegetatives Nervensystem – Vaskuläres System (Blutgefäße‑/Herz-Kreislauf-System) – Immunsystem (inkl. Lymphsystem) – Hormonsystem – Bindegewebssystem – muskuläres System – Verdauungssystem.
Diese multiplen Wechselwirkungen sind wegen ihrer komplexen Verschaltung und vielfältigen Kommunikationswege (z. B. über Messenger-Signale) schwer kalkulierbar und bilden aktuell ein zentrales Thema der interdisziplinären Forschung. Vieles scheint eher chaos-theoretisch verstehbar (z. B. unter Verwendung des Konzepts der „Attraktoren“ als potente Schaltstellen, ähnlich wie dies auch bei Wetterphänomenen der Fall ist). Für die therapeutische Praxis gilt vorerst das Motto: Weil offenbar Alles mit Allem zusammenhängt und die je nach Störungsbereich wichtigsten beteiligten Systeme und Subsysteme mit ihren vielfältigen Vernetzungen gar nicht eindeutig auszumachen bzw. keine ausreichend begründbaren „Ursachen“ feststellbar sind, gilt es, den Fokus auf die zentralen „Attraktoren“ (z. B. gesundheitsrelevante „Schutzfaktoren“ bzw. „Risikofaktoren“) zu legen. Vorrangig sollen hier „Schutzfaktoren“ aktiviert werden, auch wenn diese unspezifisch sind, z. B.:
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Bewegung: regelmäßige und angepasste körperliche Aktivität
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Ernährung: ausgewogen, möglichst sparsam mit Fett, Zucker, Salz
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Aktivitäten: gute Stimmung vermittelnde Tätigkeiten bzw. Unternehmungen
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Sozialkontakte: ausreichend Umgang mit Menschen, „die einem gut tun“
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Medizin/Psychotherapie: Nutzung medizinischer Interventionen bei diagnostizierten Funktionsstörungen, bei Bedarf psychotherapeutische Hilfe suchen
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Für die praktische Umsetzung des bio-psycho-sozialen Modells gilt, dass alle relevanten Daten (also Informationen aus der körperlichen, psychologischen und Lebenswelt-bezogenen Ebene) parallel zu erfassen und zu integrieren sind. Wir nennen dies „Simultandiagnostik“. Auch die davon abgeleiteten Interventionen sollten in einer verschränkten, multimodalen und parallel zu organisierenden Behandlungsstrategie erfolgen, die sich idealerweise nicht nur auf die Patient:innen, sondern auch auf deren Lebenswelt beziehen sollte. Dies wird als „Simultantherapie“ umschrieben (Egger 2015, 2022). In jedem Fall wird dabei versucht, sowohl die Risikofaktoren als auch die protektiven Faktoren („Schutzfaktoren“ oder „Resilienzfaktoren“) auf den relevanten Lebensdimensionen zu berücksichtigen (Abb. 2).
Natürlich lassen sich diese eben geschilderten Ableitungen aus der bio-psycho-sozialen Theorie in der Praxis nie ganz verwirklichen, aber das Bemühen sollte in diese Richtung gehen. Nur so lassen sich die unterschiedlichen Informationen aus der „Lebenswelt“ der Patient:innen für das Verständnis und für den Umgang mit seiner gesundheitlichen Störung auch nutzen. Unbestreitbar ist dabei auch der z. B. aus Neurowissenschaften, Biochemie oder Immunologie resultierende Beitrag für eine zunehmend systemtheoretische Betrachtung gesundheitsrelevanter Prozesse (vgl. Weiner 2001; Grawe 2004). Insgesamt wird damit der wissenschaftliche und praktische Aktionsraum einer eingeengten Ingenieurs- oder Reparaturmedizin deutlich erweitert (Abb. 3).
Dieser Ansatz ist weder pathogenetisch noch salutogenetisch ausgerichtet, sondern soll diese Dichotomie aufheben: Man kann sowohl gesund als auch krank sein, je nachdem welche Systeme im Fokus stehen und wie sehr die Ausprägungen von Funktionstüchtigkeit oder Funktionseinschränkung auf den unterschiedlichen Systemebenen wirksam werden. Auch der kranke Mensch hat gesunde Anteile und der Gesunde kann durchaus pathogene Aspekte aufweisen, die jedoch das System „Mensch“ (bzw. der menschliche Organismus) unter Kontrolle behält. Der Krankheitsbegriff ist in dieser Konzeption ein funktioneller und kein rein materieller oder histologisch begrenzter Begriff.
Das entsprechende Arbeitsmodell für die Praxis sieht nun nicht nur die „Heiler“, sondern auch die Patient:innen in einer Bringschuld: Nur mit abgestimmten, gemeinsamen Anstrengungen werden die komplexeren Störungen auf dem Stand unseres verfügbaren Wissens adäquat bekämpft werden können. Das verringert die Bedeutung der medizinischen Expert:innen keinesfalls, führt aber doch zu einer emanzipatorischen Aufwertung der Patient:innen (Abb. 4).
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Die vor über 3000 Jahren formulierte Aufforderung an Ärzte lautete sinngemäß: Zuerst heile mit dem Wort, dann mit der Arznei und zuletzt mit dem Messer (dem altgriechischen Halbgott der Heilkunde Asklepios zugeschrieben, später sinngemäß übernommen von Paracelsus). Dieses Motto lautet heute – dem aktuellen Verständnis der bio-psycho-sozialen Medizin folgend: „Finde mit deinen Patient:innen gemeinsam heraus, was ihnen in ihrem jeweiligen Krankheitsstadium am besten hilft und unterstütze sie dabei mit allen gebotenen Mitteln – mit Wort, Arznei und Technik“ (Egger 2022).
Der Beruf des Arztes/der Ärztin ist und bleibt damit in seinem Kern ein kommunikativer Beruf. Neben den pharmakologischen und chirurgisch-technischen Einflussnahmen (die auch weiterhin zentrale Bestandteile des ärztlichen Tuns bleiben werden) besteht ärztliches Handeln zu einem guten Teil auch aus psychologischen Wirkfaktoren (s. z. B. „Balintgruppen“). Ärzt:innen – und natürlich alle praktizierenden Therapeut:innen – treten mit all ihren 3 Funktionsbereichen in Erscheinung – als Problemlöser, als Unterstützer:in beim Heilungsprozess (im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe) und auch als Begleiter des kranken Menschen im jeweiligen Krankheitsprozess. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, braucht es eine entsprechende Ausbildung und die Bereitschaft zur Kooperation mit allen Gesundheitsberufen, insbesondere mit Experten der psychosozialen Berufe.
Die Perspektive einer synoptischen Psychotherapie für das Gesundheitswesen
Die Notwendigkeit für eine Schulen-übergreifende, integrierte Behandlung mit psychologischen Mitteln – also mit Psychotherapie – ist besonders unter medizinischen Arbeitsbedingungen leicht erkennbar, steht aber in der Realisierung angesichts der bestehenden Divergenzen vor großen Hindernissen. Für die Vertreter:innen einer Schulen-spezifischen Psychotherapie bedeuten die in den letzten Jahrzehnten verstärkt beobachtbaren Versuche einer theoretischen wie praktischen Integration von unterschiedlichen Ansätzen der psychologischen Behandlung einen „Verrat“ an den jeweiligen Grundsätzen oder zumindest das teilweise Aufgeben historischer Denk- und Handlungsweisen. Sie mögen sich nicht vorzustellen, dass durch die Versuche zur Überwindung der gegenwärtigen noch unversöhnlichen Positionen psychotherapeutischer Ansätze bereits eine Entwicklung eingeleitet wurde, die einmal eine Weltsprache der Psychotherapie zustande bringen könnte.
Ganz anders ist die Haltung der Vertreter:innen von integrativen Psychotherapieansätzen. Diese würdigen zwar die einzelnen Therapietraditionen mit ihrer jeweiligen historischen und theoretischen Verwurzelung durchaus, sehen aber diese mehr als begrenzte „Glaubensbekenntnisse“ und für eine Weiterentwicklung des Forschungs- und Anwendungsgegenstandes Psychotherapie als hinderlich an. Die integrativen Bestrebungen sind mit der Hoffnung oder Zuversicht verbunden, dass man mit solchen grenzüberschreitenden Ansätzen der großen Komplexität menschlichen Seins und seiner Bewältigung viel besser gerecht wird als dies jede einzelne Tradition für sich schaffen kann (Grawe 2004; Petzold 2012).
Bis zu einer brauchbaren Sprachregelung zur Überwindung der Dichotomie von „Körpersprache“ und „Seelensprache“ benötigen wir auch Erprobungsfelder für die Alltagstauglichkeit des bio-psycho-sozialen Ansatzes im Gesundheitswesen. Es geht hier um die Praxeologie zur Körper-Seele-Einheit. Ein erster Ansatz dazu ist in Österreich mit dem ÖÄK-Diplom-Curriculum Psychotherapeutische Medizin („PSY3“ als postgraduelle Ausbildung) Mitte der 90er-Jahre des vorigen Jahrhunderts gestartet worden (Egger 2022). Es zeigt das Bestreben, eine strenge Schulenorientierung zu überwinden und den Forschungsergebnissen der vergleichenden Psychotherapieforschung Rechnung zu tragen. Danach gibt es keinen einzigen singulären Ansatz der Psychotherapie, der für sich genommen die Vielfalt der erkennbaren Wirkfaktoren in adäquater Weise zu nutzen versteht (vgl. Grawe 2004). Natürlich ist ein solcher Schulen-übergreifender Ansatz kein leichtes Unterfangen – weder für die Theoretiker:innen, noch für die Lehrenden und erst recht nicht für die Lernenden.
Die Theoretiker:innen erkennen den Zustand der Psychotherapie wie jenen der Physik vor Newton: keine gemeinsame theoretische Basis, keine vereinheitlichte Sprache, keine Festlegung auf den empirischen Datensatz … Die Lehrenden vermissen einen verbindlichen Kanon an zu vermittelnden Wissensanteilen, praktischen Fertigkeiten und auch Haltungen (z. B. höchst unterschiedliche Therapie-Ziel-Definitionen oder Menschenbild-Annahmen, die oft wie Glaubensbekenntnisse und nicht wie zu prüfende Annahmen behandelt werden). Sie bleiben deswegen bei der ihnen jeweils vertrauten Sprache samt dazugehörender Praxis. Die Lernenden erfahren die unterschiedlichen Denk- und Zugehensweisen mitunter als das Esperanto der Behandlung mit psychologischen Mitteln. Sie suchen sich, den jeweiligen privaten Lebenseinstellungen und Neigungen entsprechend, jene Teile heraus, die ihnen zusagen – ungeachtet der wissenschaftlichen Evaluierung und nachgewiesenen Bedeutung für die therapeutische Arbeit.
Langsam soll eine neue Form des Problemlösens erwachsen, die der täglichen Realität adäquat ist: Als Praktiker:in kann ich nicht wissen, wer als nächste:r Patient:in mit welchem Problem bei der Tür hereinkommt. Es ist daher zweckmäßig, wenigstens Grundkenntnisse aller maßgeblichen Problemlöse-Ansätze zu besitzen, um ihm/ihr weiterhelfen zu können – entweder durch eigenes Tun oder durch passgenaue Weiterverweisung. Jedenfalls benötige ich hierfür ein Instrumentarium, das sowohl die innere Welt der Patient:innen (ihr Erleben und Denken), deren Organismus (das Materielle ihrer leiblichen Existenz) und ihre Lebensbedingungen (die sie umgebende öko-sozio-kulturelle Welt) zu erfassen imstande ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass aus dem komplexen Wechselwirkungsgefüge, aus dem ein „Problem“ hervorkommt, wieder nur einzelne und aus ihren (Lebens‑) Zusammenhängen gerissene Faktoren thematisiert werden – eine Gefahr, die auf dem Hintergrund des erweiterten bio-psycho-sozialen Denkmodells inzwischen weitgehend vermeidbar erscheint.
Im Rahmen der öffentlichen Krankenversorgung ist damit auch die Hoffnung verbunden, dass gerade unter klinischen Arbeitsbedingungen eine Psychotherapie erwächst, die ein Wegbereiter dafür sein könnte, dass nicht mehr primär nach Psychotherapieschulen gefragt wird, sondern nach dem zeitlichen und ökonomischen Aufwand in Relation zur Wirksamkeit des psychotherapeutischen Handelns. Eine solche synoptische Psychotherapietheorie mit ihren integrativen Anwendungskonzepten für das Gesundheitswesen ist gegenwärtig allerdings nur in Umrissen sichtbar. Noch sind die sprachlichen und an theoretische Konzepte gebundenen Eigenheiten der einzelnen psychotherapeutischen Schulen zu stark ausgeprägt, als dass eine bessere Zusammenschau möglich wäre.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
J.W. Egger gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht. J.W. Egger gibt als Mitglied des Editorial Boards der Zeitschrift an, in keiner Weise in die Auswahl oder in den Begutachtungsprozess eines Beitrages in diesem Heft involviert gewesen zu sein.
Ethische Standards
Der Beitrag entspricht den Regeln der Deklaration von Helsinki bezüglich Verarbeitung patient:innenbezogener Daten.
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