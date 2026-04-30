Psychotherapie in der Humanmedizin

Das Postulat der Körper-Seele-Einheit

Allgemeine Systemtheorie – eine Metatheorie, die über den Einzelwissenschaften steht – vermittelt uns das Verständnis, wie die Welt von den subatomaren Teilchen bis zur Psyche und weiter bis zum Universum als hierarchisch aufgebaute Systeme strukturiert ist. Auf jeder Systemebene zeigen sich eigene, systemtypische Phänomene und gelten besondere Gesetzmäßigkeiten (v. Bertalanffy 1968 ). Auf der Basis dieser Materie-Geist-Einheit erscheint das Phänomen Seele (d. h. alle Phänomene des Psychischen) nicht als etwas Immaterielles, sondern als etwas, das ohne materielle Strukturen nicht vorstellbar ist. Das Leben als solches ist dann auch weniger ein unbegreifliches Mysterium, sondern mehr eine der Materie prinzipiell innewohnende Option. Die– eine Metatheorie, die über den Einzelwissenschaften steht – vermittelt uns das Verständnis, wie die Welt von den subatomaren Teilchen bis zur Psyche und weiter bis zum Universum als hierarchisch aufgebaute Systeme strukturiert ist. Auf jeder Systemebene zeigen sich eigene, systemtypische Phänomene und gelten besondere Gesetzmäßigkeiten (v. Bertalanffy). Auf der Basis dieser Materie-Geist-Einheit erscheint das Phänomen(d. h. alle Phänomene des Psychischen) nicht als etwas Immaterielles, sondern als etwas, das ohne materielle Strukturen nicht vorstellbar ist. Das Leben als solches ist dann auch weniger ein unbegreifliches Mysterium, sondern mehr eine der Materie prinzipiell innewohnende Option.

1976 ) mit dem Begriff „bio-psycho-soziales Modell“ betrieben, wenngleich zur Fundierung und Weiterentwicklung dieses Ansatzes zu einer Theorie der Körper-Seele-Einheit (body-mind unity theory) viele weitere prominente Wissenschaftler:innen beigetragen haben (z. B. Goodman 1991 ; Kandel 2006 ; Weiner 2001 ). Diese überwindet erstmals auch die herkömmliche Psychosomatik mit ihrer Dichotomie von Körper und Seele und postuliert die Gleichzeitigkeit von psychologischen und physiologischen Prozessen innerhalb ein und desselben Ereignisvorgangs, der seinerseits immer unter öko-sozio-kulturellen Rahmenbedingungen abläuft: Jedes seelische Ereignis (jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Handlungsimpuls) ist immer zugleich auch ein physiologisches Ereignis. Bestätigungen für dieses Postulat der parallelen Verschaltung kommen aus allen relevanten Forschungsbereichen, im Besonderen auch aus der Psychoimmunologie, Neurobiologie, Verhaltensmedizin und Gesundheitspsychologie (s. Egger 2017 ). Als generelle Unterstützung für diesen wirkmächtigen Erklärungsansatz sind auch die in Teilbereichen verwandten Konzepte wie Semiotik, Synergetik oder Tree of Science zu werten (Schiepek und Haken 2010 ; Petzold 2012 ). Wesentliche Grundlagen der Allgemeinen Systemtheorie stammen von Bertalanffy. Die Propagierung dieser Metatheorie innerhalb der medizinischen Wissenschaften wurde insbesondere durch Engel () mit dem Begriff „bio-psycho-soziales Modell“ betrieben, wenngleich zur Fundierung und Weiterentwicklung dieses Ansatzes zu einer Theorie der Körper-Seele-Einheit (body-mind unity theory) viele weitere prominente Wissenschaftler:innen beigetragen haben (z. B. Goodman; Kandel; Weiner). Diese überwindet erstmals auch die herkömmlichemit ihrer Dichotomie von Körper und Seele und postuliert die Gleichzeitigkeit von psychologischen und physiologischen Prozessen innerhalb ein und desselben Ereignisvorgangs, der seinerseits immer unter öko-sozio-kulturellen Rahmenbedingungen abläuft: Jedes seelische Ereignis (jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Handlungsimpuls) ist immer zugleich auch ein physiologisches Ereignis. Bestätigungen für dieses Postulat derkommen aus allen relevanten Forschungsbereichen, im Besonderen auch aus der Psychoimmunologie, Neurobiologie, Verhaltensmedizin und Gesundheitspsychologie (s. Egger). Als generelle Unterstützung für diesen wirkmächtigen Erklärungsansatz sind auch die in Teilbereichen verwandten Konzepte wie Semiotik, Synergetik oder Tree of Science zu werten (Schiepek und Haken; Petzold).

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Gesundheit wird unter bio-psycho-sozialer Perspektive nicht als Fehlen von pathogenen Keimen oder öko-sozialen Störfaktoren definiert, sondern als die Kompetenz des Organismus, mit beliebigen pathogenen Faktoren (z. B. Bakterien, Viren, Giften, belastenden psychischen oder öko-sozio-kulturellen Lebensumständen) autoregulativ fertig zu werden bzw. diese mit den eigenen Ressourcen unter Kontrolle zu halten. Krankheit stellt sich ein, wenn diese autoregulative Kompetenz in keinem ausreichenden Maß vorhanden ist bzw. die dafür zuständigen Regelkreise überfordert sind. Damit wird deutlich, dass Gesundheit kein Zustand ist, sondern ein funktionelles, dynamisches Geschehen – Gesundheit muss gleichsam in jeder Sekunde des Lebens „geschaffen“ werden (Egger 2017 ). wird unter bio-psycho-sozialer Perspektive nicht als Fehlen von pathogenen Keimen oder öko-sozialen Störfaktoren definiert, sondern als die Kompetenz des Organismus, mit beliebigen pathogenen Faktoren (z. B. Bakterien, Viren, Giften, belastenden psychischen oder öko-sozio-kulturellen Lebensumständen) autoregulativ fertig zu werden bzw. diese mit den eigenen Ressourcen unter Kontrolle zu halten.stellt sich ein, wenn diese autoregulative Kompetenz in keinem ausreichenden Maß vorhanden ist bzw. die dafür zuständigen Regelkreise überfordert sind. Damit wird deutlich, dass Gesundheit kein Zustand ist, sondern ein funktionelles, dynamisches Geschehen – Gesundheit muss gleichsam in jeder Sekunde des Lebens „geschaffen“ werden (Egger).

vernetzt . Sie können zwar zu Zwecken des Detailstudiums separiert betrachtet werden, sind aber immer Teile ein und desselben Geschehens, sodass durch die Reduktion auf eine dieser Systembereiche immer Information verloren geht (Kriz 1997 ). Die Bezeichnung „bio“ umfasst die Gesamtheit aller materiell festmachbaren Entitäten des menschlichen Organismus (das „Körperliche“). Das Kürzel „psycho“ meint die Gesamtheit aller seelischen Phänomene (jede Form von Denken, Fühlen und Handeln), und „sozial“ umfasst die Gesamtheit aller physiko-chemischen, sozialen und kulturellen Lebensbedingungen (oder „Umwelten“) des menschlichen Organismus. Alle diese Bereiche sind Aspekte ein und derselben Wirklichkeit, sie sind untrennbar – hierarchisch geordnet und dynamisch – miteinander. Sie können zwar zu Zwecken des Detailstudiums separiert betrachtet werden, sind aber immer Teile ein und desselben Geschehens, sodass durch die Reduktion auf eine dieser Systembereiche immer Information verloren geht (Kriz).

2021 ): Es gibt kein einziges seelisches Phänomen, das ohne ein entsprechend geartetes Nervensystem denkbar ist. Mit dem Begriff Psyche (verstanden als nicht-religiöser und alltagssprachlicher Terminus „Seele“) erwächst nämlich ein dramatisches wissenschaftliches Problem, wenn diese als etwas Eigenständiges aufgefasst wird, das in Wechselwirkung mit dem Physischen (alltagssprachlich „Körper“) treten soll, ohne angeben zu können, was denn das Substrat dieser Seele sein soll. Genau das war das Dilemma der herkömmlichen Psychosomatik, welches dort nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. Erst mit der Anwendung der Allgemeinen Systemtheorie wurde verständlich, dass die „Seele“ selbst aus dem Physischen als emergentes Geschehen erwächst. D. h. ohne die körperlichen Strukturen wie dem Gehirn bzw. dem Nervensystem – oder besser: ohne den gesamten Organismus – ist auch kein Gedanke, kein Gefühl und auch kein Handlungsimpuls vorstellbar. Die Seele ist also nichts, was vom Physischen losgelöst existiert, wenngleich die seelischen Ereignisse selbst einen eigenen Phänomenbereich beschreiben, der sich eben nicht auf das physiologische Geschehen reduzieren lässt. Das seelische Ereignis ist demnach mehr, oder genauer: etwas Anderes als all das, was wir auf der physiologischen Ebene beobachten können. Alles Seelenleben – Gefühle, Gedanken, spirituelle Vorstellungen und jeweils darauf begründete Handlungen – sind folgerichtig untrennbar mit dem Materiellen verbunden (vgl. Seth): Es gibt kein einziges seelisches Phänomen, das ohne ein entsprechend geartetes Nervensystem denkbar ist. Mit dem Begriff(verstanden als nicht-religiöser und alltagssprachlicher Terminus „Seele“) erwächst nämlich ein dramatisches wissenschaftliches Problem, wenn diese als etwas Eigenständiges aufgefasst wird, das in Wechselwirkung mit dem Physischen (alltagssprachlich „Körper“) treten soll, ohne angeben zu können, was denn das Substrat dieser Seele sein soll. Genau das war das Dilemma der herkömmlichen Psychosomatik, welches dort nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. Erst mit der Anwendung der Allgemeinen Systemtheorie wurde verständlich, dass die „Seele“ selbst aus dem Physischen als emergentes Geschehen erwächst. D. h. ohne die körperlichen Strukturen wie dem Gehirn bzw. dem Nervensystem – oder besser: ohne den gesamten Organismus – ist auch kein Gedanke, kein Gefühl und auch kein Handlungsimpuls vorstellbar. Die Seele ist also nichts, was vom Physischen losgelöst existiert, wenngleich die seelischen Ereignisse selbst einen eigenen Phänomenbereich beschreiben, der sich eben nicht auf das physiologische Geschehen reduzieren lässt. Das seelische Ereignis ist demnach mehr, oder genauer: etwas Anderes als all das, was wir auf der physiologischen Ebene beobachten können.

Wissenschaftstheoretisch gilt: In Wechselwirkung treten können nur Entitäten, also für sich genommene „echte“ Strukturelemente oder Wirkelemente der Welt. Im Schema von Descartes wird dies für Körper einerseits und Seele (Psyche) andererseits postuliert, auf dessen angenommener Wechselwirkung auch die herkömmliche Psychosomatik aufbaut. Dieser Ansatz ist allerdings längst als wissenschaftstheoretisch unlogisch erkannt und verworfen worden. Denn wo soll die „Seele“ verortet sein (wo soll das Seelische „sitzen“), das als eigenständiges Phänomen in Wechselwirkung mit dem Körperlichen treten und die physikalische Entität des materiellen Körpers beeinflussen soll? Dazu müssten wir unsere Grundgesetze der Welterklärung (die physiko-chemischen Grundgesetze) zertrümmern, wozu kein Anlass besteht.

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Dieses Problem konnte mit der Integration der „Leib-Seele-Identität“ von Spinoza in das bio-psycho-soziale Modell von Engel gelöst werden: Die Seele – oder besser: all das, was wir als seelische Phänomene bezeichnen – erwächst aus der Evolution. Sie ist das erkennbar komplexeste Phänomen der Entwicklungsgeschichte des Lebens. Alles Seelische ist damit nicht jenseits der Biologie angesiedelt oder verstehbar, sondern erwächst aus ihr. Im Sinne der Allgemeinen Systemtheorie bildet sie zugleich einen eigenen „Wirklichkeitsbereich“, der sich allerdings nicht mehr auf die darunterliegenden (biologischen) Systemebenen reduzieren lässt. Das Subjektive (das individuelle Erleben und sein darauf bezogenes Verhalten) und das Objektive (die beobachtbaren bzw. messbaren körperlichen Vorgänge bzw. das konkrete Handeln) erscheinen hier als zwei fundamentale und zueinander komplementäre Perspektiven von lebenden Systemen, die allerdings immer als Ganzheiten zu beschreiben und verstehen sind.

1987 ), dem Pionier der „Materie-Geist-Einheit“ gilt: Die Materie ist nicht „tot“, sondern als hochdynamisches Phänomen zu sehen, in dem alle komplexeren Phänomene (und somit auch das Leben) in seinen Grundbausteinen bereits enthalten sind. (Dies ist besonders an der Dynamik im subatomaren Bereich evident geworden.) Der „Sternenstaub“, aus dem alles besteht, was ist, kann unter hochkomplexen Bedingungen Organisches hervorbringen, wobei dieses Lebendige wiederum unter höchst aufwendigen evolutionären Prozessen auch seelische Phänomene generieren kann. Diese Phänomene sind aber wiederum von einer höheren Komplexität als die darunterliegenden materiellen Strukturen, sodass wir auf der Ebene der Materie für das sogenannte Seelische kein ausreichendes Verständnis erlangen können. Seelische Phänomene wie z. B. Denken oder Fühlen bilden einen eigenen – emergenten – Phänomenbereich. Die Erkenntnis, dass der (fälschlicherweise als „tot“ bezeichneten) Materie die prinzipielle, inhärente Möglichkeit zum Hervorbringen von Lebendigem und im Weiteren auch von Formen des Seelischen gegeben ist, ist jedoch aufgrund jahrtausendealter gegenläufiger Denktraditionen und sprachlichen Konventionen noch nicht weit verbreitet. Nach Whitehead (), dem Pionier der „Materie-Geist-Einheit“ gilt: Dieist nicht „tot“, sondern als hochdynamisches Phänomen zu sehen, in dem alle komplexeren Phänomene (und somit auch das Leben) in seinen Grundbausteinen bereits enthalten sind. (Dies ist besonders an der Dynamik im subatomaren Bereich evident geworden.) Der „Sternenstaub“, aus dem alles besteht, was ist, kann unter hochkomplexen Bedingungen Organisches hervorbringen, wobei dieses Lebendige wiederum unter höchst aufwendigen evolutionären Prozessen auch seelische Phänomene generieren kann. Diese Phänomene sind aber wiederum von einer höheren Komplexität als die darunterliegenden materiellen Strukturen, sodass wir auf der Ebene der Materie für das sogenannte Seelische kein ausreichendes Verständnis erlangen können. Seelische Phänomene wie z. B. Denken oder Fühlen bilden einen eigenen –– Phänomenbereich. Die Erkenntnis, dass der (fälschlicherweise als „tot“ bezeichneten) Materie die prinzipielle, inhärente Möglichkeit zum Hervorbringen von Lebendigem und im Weiteren auch von Formen des Seelischen gegeben ist, ist jedoch aufgrund jahrtausendealter gegenläufiger Denktraditionen und sprachlichen Konventionen noch nicht weit verbreitet.

Seele ist jedenfalls Kontext abhängig und mehrdeutig. Aus wissenschaftlicher Perspektive hat die „Seele“ – genau genommen – nirgendwo im Körper ihren Sitz. Sie ist ein emergentes Phänomen des Gesamtorganismus und ist daher dort als solches nicht zu finden. Fest steht allerdings auch, dass die entscheidenden materiellen Strukturen für seelische Phänomene in den physischen Strukturen des neuronalen Systems liegen. Fehlen wichtige derartige organische Strukturen oder sind solche insuffizient entwickelt oder zerstört, dann sind die davon abhängigen seelischen Leistungen nicht möglich. So gesehen ist die Seele dann doch überwiegend eine emergente Hervorbringung unseres Nervensystems – sie kann allerdings niemals auf die neuronalen Strukturen reduziert werden bzw. dort nicht ausreichend valide erklärt werden (Egger 2017 , 2020 ). Der Begriff derist jedenfalls Kontext abhängig und mehrdeutig. Aus wissenschaftlicher Perspektive hat die „Seele“ – genau genommen – nirgendwo im Körper ihren Sitz. Sie ist einund ist daher dort als solches nicht zu finden. Fest steht allerdings auch, dass die entscheidenden materiellen Strukturen für seelische Phänomene in den physischen Strukturen des neuronalen Systems liegen. Fehlen wichtige derartige organische Strukturen oder sind solche insuffizient entwickelt oder zerstört, dann sind die davon abhängigen seelischen Leistungen nicht möglich. So gesehen ist diedann doch überwiegend eine emergente Hervorbringung unseres Nervensystems – sie kann allerdings niemals auf die neuronalen Strukturen reduziert werden bzw. dort nicht ausreichend valide erklärt werden (Egger).