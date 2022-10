Psychotherapie als Gesellschaftspraxis. Integrativ-therapeutische und systemische Beiträge zu einer kontextsensitiven Psychotherapie

vom Leib

Die Krankheits- und Gesundheitslehre der Integrativen Therapie umfasst neben der klinischen eine anthropologische Sichtweise. Pathologien basieren hierin auf Verdinglichung und multipler Entfremdung (Leitner). Sie können, z. B. durch die Objektivierung des Körpers,, z. B. durch Mangel an Zeit und Toleranz für soziale Beziehungen, xenophobe, ausgrenzende Haltungen,, etwa in Formen ökologischer Katastrophen durch Ressourcenausbeutung und Zerstörung der Artenvielfalt,, z. B. durch Technisierung oder Rationalisierung und schließlich, indem biologische Rhythmen unter das Diktat objektiver Zeitmessung und Technik ausgehen. Entfremdung und Individualisierung bilden eine Folie à deux, ein verrücktes Paar, das sich gegenseitig im modernen Projekt der kollektiven Selbstbestimmung und individuellen Autonomie vorantreibt. Individualisierung führt dabei neben ihren Chancen und Möglichkeiten, Gefahren zur sozialen und Selbstentfremdung mit sich. Der Mensch als Leib-Subjekt aber ist immer Teil der Lebenswelt, gehört ihr koexistent zu, ist eingebettet in Kontext und Kontinuum, alles ist Mit-Sein und jede:r(Petzolda, b). Dabei wird der Autonomiebegriff (auto nomos – sich selbst Gesetz gebend) als Illusion entlarvt (Pagel). Autonomer Wille steht im Geflecht von Kovolitionen (Petzold und Sieper), in intersubjektiven Abhängigkeiten und ist einer Vorselektion der Optionen (z. B. durch den Markt) hintangestellt. Der Wille ist daher nur bedingt frei, innerhalb von Begrenzungen. Statt dem Autonomiebegriff wird deshalb jener der persönlichen Souveränität gewählt, das heißt souverän mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Souveränität fußt in der Intersubjektivität und muss immer wieder im relevanten Kontext ausgehandelt werden, was Möglichkeiten für An- und Abgrenzungen (Petzold und Sieper) bietet. Einem etwaigen Anspruch an Perfektion, wird eine „Ethik des Begrenzten“, der „Mut zur Bescheidenheit“ oder die „Erlaubnis zu scheitern“ hinzu gestellt: „Der Mut der Selbstermächtigung, des selbstverantwortlichen Handelns und die damit verbundene Freiheit bedürfen des Wissens um das Scheitern und der Zuversicht, es trotz Fehlern weiter zu schaffen, sich wiederum auf den „richtigen“ Weg zu begeben“ (Petzold, S. 5). Psychotherapie sollte darin nicht im Sinne einer übersteigerten Ermächtigung Werte der Perfektion und Selbstverbesserung vorantreiben. Das Beziehungsmodell der Integrativen Therapie fußt auf dem Führen intersubjektiver Korespondenzprozesse (Apfalter et al.), „synergetischer Prozesse direkter und ganzheitlicher Begegnung auf Leib‑, Gefühls- und Vernunftebene über ein Thema unter Einbeziehung des jeweiligen Kontexts und Kontinuums“ (Petzoldb), ein verlässliches miteinander Antworten, das auch unterschiedliche Meinungen zulässt. Kulturarbeit ist alsin der Integrativen Therapie verankert (Petzolda). In ihr verbinden sich das Helfer:innen- und das Patient:innensystem in transversaler Kulturarbeit, die dazu verhilft, persönliche und gesellschaftliche Gesundheit zu bewahren und zu entwickeln. Wenn es um problematische oder entfremdende Bedingungen geht, sollte Psychotherapie nicht allein als Copingstrategie dienen, um diese auszuhalten. Menschen dürfen ermutigt und eingeladen werden auch in andere Richtungen zu denken und zu handeln. Eine Förderung von altruistischen und melioristischen Werthaltungen inkludiert dabei neben dem sozialen auch den ökologischen Kontext und die Empathie in und mit der Natur: „Caring for others, Caring for Nature“ (, Petzold). Netzwerk- und Gruppentherapie bieten Möglichkeiten der Bewusstseinsschulung, dass gerade in individualisierenden Dynamiken viele gemeinsam mit anderen auf der Reise sind, wodurch Wir-Gefühle, Erfahrungen der Solidarität und Einbettung in die sozialen Gefüge von Schicksalsgenoss:innen erlebbar werden. Kulturarbeit und Green therapy sind um Ökologisierung, Solidarisierung und inklusive Diversifizierung unserer Lebenswelten bemüht.