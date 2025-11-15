Psychotherapeutische Versorgungssituation in Österreich: Aktuelle Daten zur Inanspruchnahme von Psychotherapie und personellen Verfügbarkeit von Psychotherapeut:innen

Eine bedarfsgerechte psychotherapeutische Versorgung erfordert sowohl genügend verfügbare Psychotherapeut:innen, als auch ausreichend kassenfinanzierte Leistungen. Ziel dieses Beitrags ist, eine aktuelle Einschätzung der messbaren quantitativen Komponenten der psychotherapeutischen Versorgung in Österreich zu ermöglichen, indem Daten zur personellen Ausstattung von Psychotherapeut:innen (inkl. regionaler Verfügbarkeit) und Daten zur Inanspruchnahme (Behandeltenzahlen) teil- und vollfinanzierter Psychotherapie integriert betrachtet werden und im Verhältnis zum Bedarf in der Bevölkerung bewertet werden. Die Analyse zeigt, dass rund 11.676 Psychotherapeut:innen zur Verfügung stehen, wovon ca. 27 % über 65 Jahre alt sind, und vergleichsweise geringe Behandlungskapazitäten aufweisen. Die wöchentliche Versorgungstätigkeit pro Therapeut:in liegt bei 21 h (Median), womit etwa 669.100 Personen jährlich versorgt werden könnten (7,5 % der Bevölkerung). Gleichzeit werden rund 199.250 Personen durch teil- oder vollfinanzierte Psychotherapie erreicht (2 % der Bevölkerung; mit vollfinanzierter Psychotherapie nur 1 % der Bevölkerung; Jahr 2022). Dem gegenüber stehen Behandlungsbedarf und -bereitschaft (für Psychotherapie, klinisch-psychologische Behandlung, psychotherapeutische Medizin, psychiatrische Behandlung) von ca. 9 % der Bevölkerung.

Die derzeitige Struktur kassenfinanzierter psychotherapeutischer Leistungen reicht nicht aus, um eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Die personelle Verfügbarkeit an Psychotherapeut:innen ist deutlich höher als das aktuelle Angebot an kassenfinanzierter Psychotherapie. Eine deutliche Ausweitung (Verdrei- bis Vervierfachung) vollfinanzierter Psychotherapie ist notwendig.