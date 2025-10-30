Psychotherapeutische Versorgung im Rahmen psychosozialer Rehabilitation: Eine quantitative Untersuchung zur soziodemographischen Charakteristik der Klient:innen und den Behandlungsergebnissen in einer oberösterreichischen Reha-Klinik

Soziodemographische Merkmale und Erwerbsbeeinträchtigungen der Klient:innen

N = 219) zeigte sich ein gegenüber der Verteilung in der österreichischen Gesamtbevölkerung (51 % Frauen, 49 % Männer) etwas erhöhter Anteil weiblicher (55 %) und ein etwas geringerer Anteil männlicher (45 %) Patienten in der Stichprobe. 1 Frauen Männer Gesamt Alter in J. H. % H. % H. % 20–29 17 14,0 11 11,2 28 12,8 30–39 12 9,9 11 11,2 23 10,5 40–49 28 23,1 25 25,5 53 24,2 50–59 55 45,5 43 43,9 98 44,7 60 + 9 7,4 8 8,2 17 7,8 Gesamt 121 100 98 100 219 100 Im Sample (= 219) zeigte sich ein gegenüber der Verteilung in der österreichischen Gesamtbevölkerung (51 % Frauen, 49 % Männer) etwas erhöhter Anteil weiblicher (55 %) und ein etwas geringerer Anteil männlicher (45 %) Patienten in der Stichprobe. 2 Personen mit non-binärer Geschlechtsidentität waren nicht repräsentiert (Tab.). Hinsichtlich der Altersstruktur lag ein Schwerpunkt im mittleren Erwachsenenalter, speziell bei Klient:innen [= Kl.] von 50 bis 59 Jahren, die mit 45 % nahezu die Hälfte aller Behandlungsfälle ausmachten, während die nächsthäufige Altersklasse der 40- bis 49-Jährigen nur mit 24 % vertreten war, alle anderen aber mit maximal 13 %.

2024 , Tabelle II). Bei geschlechtsspezifischer Betrachtung der Altersverteilung ergeben sich nur leichte Varianzen (Eta = 0,02). Das Durchschnittsalter der Kl. betrug 47,0 Jahre (Frauen: 46,8; Männer 47,2) und lag damit etwas höher als das Durchschnittsalter der oberösterreichischen Bevölkerung im Jahr 2019 mit 42,6 (Statistik Austria, Tabelle II).

2022 a, S. 525). Personen, die lediglich über Pflichtschulabschluss verfügen, sind mit 15 % versus 19 % etwas unterrepräsentiert. Die Diskrepanz fällt unter männlichen Pflichtschulabsolventen deutlicher aus (10 % vs. 15 %) als unter weiblichen (19 % vs. 22 %). Innerhalb dieses Bevölkerungssegments liegt wohl kaum ein per se geringerer Bedarf an psychosozialer Rehabilitation vor (vgl. Schöny et al. 2018 ), die Diskrepanz ist wahrscheinlich auf negative Selektionsmechanismen bei Begutachtungen hinsichtlich Rehabilitations-Fähigkeit u. ä. zurückzuführen. Personen mit Matura waren demgegenüber überrepräsentiert (20 % vs. 13 % in der Bevölkerung), Personen mit tertiären Bildungsabschlüssen (Kolleg/FH/Universitäten) aber leicht unterrepräsentiert (13 % vs. 16 %). Demnach nutzten Personen mit AHS- oder BHS-Matura als höchstem Bildungsabschluss das Angebot stationärer psychosozialer Rehabilitation am stärksten (Tab. 2 Frauen Männer Gesamt Höchster Schulabschluss Kl. H. Kl. % Bev. % Kl. H. Kl. % Bev. % Kl. H. Kl. % Bev. % Pflichtschule 23 19,4 21,9 10 10,2 15,4 33 15,2 18,6 Lehre/Mittlere Schule 57 47,9 47,9 57 58,2 58,7 114 52,5 53,3 AHS/BHS mit Matura 25 21,0 13,0 18 18,4 12,1 43 19,8 12,5 Kolleg/FH/Universität 14 13,7 17,2 13 13,3 13,8 27 12,5 15,5 Gesamt 119 100 100 98 100 100 217 100 100 Die im SIBAR-Fragebogen enthaltenen Erhebungsparameter erfassen auch grundlegende Merkmale zu sozialem Status und Erwerbstätigkeit, die mit jenen der Gesamtbevölkerung verglichen werden können. So zeigt sich, dass etwa die Hälfte der erfassten Kl. (53 %) einen Lehr- oder mittleren Schulabschluss (ohne Matura) aufweisen, was dem Anteil in der oberösterreichischen Bevölkerung von 2019 entspricht (53 %; Österreich insgesamt: 48 %) (Statistik Austriaa, S. 525). Personen, die lediglich über Pflichtschulabschluss verfügen, sind mit 15 % versus 19 % etwas unterrepräsentiert. Die Diskrepanz fällt unter männlichen Pflichtschulabsolventen deutlicher aus (10 % vs. 15 %) als unter weiblichen (19 % vs. 22 %). Innerhalb dieses Bevölkerungssegments liegt wohl kaum ein per se geringerer Bedarf an psychosozialer Rehabilitation vor (vgl. Schöny et al.), die Diskrepanz ist wahrscheinlich auf negative Selektionsmechanismen bei Begutachtungen hinsichtlich Rehabilitations-Fähigkeit u. ä. zurückzuführen. Personen mit Matura waren demgegenüber überrepräsentiert (20 % vs. 13 % in der Bevölkerung), Personen mit tertiären Bildungsabschlüssen (Kolleg/FH/Universitäten) aber leicht unterrepräsentiert (13 % vs. 16 %). Demnach nutzten Personen mit AHS- oder BHS-Matura als höchstem Bildungsabschluss das Angebot stationärer psychosozialer Rehabilitation am stärksten (Tab.).

Deutliche Abweichungen zeigen sich beim Aspekt der Erwerbstätigkeit selbst: Zwar gaben mit 121 Kl. mehr als die Hälfte (55 %) an, vor Reha-Beginn einer Erwerbstätigkeit nachgegangen zu sein, aber 37 % – 34 % der Frauen, 42 % der Männer – waren entweder arbeitslos, bezogen Rehabilitationsgeld oder eine (Invaliditäts‑)Pension. Unter den erwerbstätigen Klient:innen gab der Großteil (71 %) an, mehr als 30 h pro Woche erwerbstätig zu sein (56 % für 38–40 h, also in klassischer Vollzeit). Nur 29 % der erwerbstätigen Kl. erklärten, maximal 30 Wochenstunden zu arbeiten; dabei handelte es sich überwiegend um Frauen.

2011 , 2021 , S. 179, 2022 b, S. 29) 3 Frauen Männer Gesamt ÖISCO-Kl. Kl. H. Kl. % Bev. % Kl. H. Kl. % Bev. % Kl. H. Kl. % Bev. % 1, 2 10 14,7 13,3 3 6,6 15,1 13 11,5 14,4 3 20 29,4 16,1 13 28,9 16,0 33 29,2 16,0 4 11 16,2 17,1 4 8,9 6,1 15 13,3 10,5 5 16 23,5 24,6 8 17,8 8,3 24 21,2 14,9 6, 7, 8, 9 11 16,1 28,8 17 37,7 54,5 28 24,7 44,1 Gesamt 68 100 100 45 100 100 113 100 100 Einer eingehenden Betrachtung wert schien die Art der Berufstätigkeit: hierzu wurden die in einem offenen Fragefeld genannten Berufsbezeichnungen nach ÖISCO-Klassifikationsschema recodiert. Die Ergebnisse sind, samt Gegenüberstellung zu Vergleichswerten für unselbständig Erwerbstätige sowie Land- und Forstwirt:innen in Österreich 2018 (Statistik Austria, S. 179,b, S. 29) 3 , Tab.zu entnehmen.

2008 ) „Führungskräfte und Akademische Berufe“ (ÖISCO 1 und 2) hier eher unterrepräsentiert. „Techniker:innen und gleichrangige Fachkräfte“ – gemeint sind v. a. solche im Gesundheits‑, Sozial‑, Verwaltungs- und Finanzbereich (ÖISCO 3) – sind dagegen mit 29 % vs. 16 % stark überrepräsentiert. In diesem Segment sind Bedarf und/oder Inanspruchnahmebereitschaft für stationäre psychosozialer Rehabilitation offenbar häufiger gegeben. Die Kategorie „Bürokräfte“ (ÖISCO 4) war dagegen nur geringfügig häufiger vertreten als anhand der Bevölkerungsdaten erwartbar (13 % vs. 11 %). Unter den (wenig qualifizierten) „Dienstleister:innen“ (ÖISCO 5) wiederum entspricht die Quote bei weiblichen Kl. in etwa jener der Bevölkerung (24 % vs. 25 %), wohingegen männliche Kl. mit 18 % vs. 8 % deutlich häufiger vertreten sind, wodurch eine mit 21 % versus 15 % erhöhte Gesamtquote resultiert. Diese Beobachtung verweist auf spezifisch erhöhte psychische Belastungen, aber auch Inanspruchnahmebereitschaft bei erwerbstätigen Männern in solchen Dienstleistungs-Berufen mit relativ geringem Prestige. Bei Land- und Forstwirt:innen, Handwerker‑, Industrie- und Bauarbeiter:innen sowie Hilfskräften (ÖISCO 6, 7, 8 und 9) begegnet wiederum eine Unterrepräsentation von 25 % vs. 44 % in der Vergleichsbevölkerung. Da kaum angenommen werden kann, dass mentalen Belastungen in diesen Berufsklassen gering wären – so weisen sie deutlich erhöhte Suizidraten auf (Watzka 2008 ) –, ist auch hier von Selektionseffekten im Vorfeld der Inanspruchnahme als Hauptursache der Diskrepanz auszugehen. Wie ersichtlich sind Angehörige der mit dem größten Sozialprestige und höchsten Einkommen ausgestatteten Berufskategorien (Haller) „Führungskräfte und Akademische Berufe“ (ÖISCO 1 und 2) hier eher unterrepräsentiert. „Techniker:innen und gleichrangige Fachkräfte“ – gemeint sind v. a. solche im Gesundheits‑, Sozial‑, Verwaltungs- und Finanzbereich (ÖISCO 3) – sind dagegen mit 29 % vs. 16 % stark überrepräsentiert. In diesem Segment sind Bedarf und/oder Inanspruchnahmebereitschaft für stationäre psychosozialer Rehabilitation offenbar häufiger gegeben. Die Kategorie „Bürokräfte“ (ÖISCO 4) war dagegen nur geringfügig häufiger vertreten als anhand der Bevölkerungsdaten erwartbar (13 % vs. 11 %). Unter den (wenig qualifizierten) „Dienstleister:innen“ (ÖISCO 5) wiederum entspricht die Quote bei weiblichen Kl. in etwa jener der Bevölkerung (24 % vs. 25 %), wohingegen männliche Kl. mit 18 % vs. 8 % deutlich häufiger vertreten sind, wodurch eine mit 21 % versus 15 % erhöhte Gesamtquote resultiert. Diese Beobachtung verweist auf spezifisch erhöhte psychische Belastungen, aber auch Inanspruchnahmebereitschaft bei erwerbstätigen Männern in solchen Dienstleistungs-Berufen mit relativ geringem Prestige. Bei Land- und Forstwirt:innen, Handwerker‑, Industrie- und Bauarbeiter:innen sowie Hilfskräften (ÖISCO 6, 7, 8 und 9) begegnet wiederum einevon 25 % vs. 44 % in der Vergleichsbevölkerung. Da kaum angenommen werden kann, dass mentalen Belastungen in diesen Berufsklassen gering wären – so weisen sie deutlich erhöhte Suizidraten auf (Watzka) –, ist auch hier von Selektionseffekten im Vorfeld der Inanspruchnahme als Hauptursache der Diskrepanz auszugehen.

Zu erhobenen Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit erscheint berichtenswert: Etwa die Hälfte der Kl. (51 %) befanden sich zu Beginn des Reha-Aufenthalts im Krankenstand; dieser hatte in 12 % der Fälle bereits 3–6 Monate, bei 10 % zwischen 6 Monaten und einem Jahr gedauert. Weiters hatten sich 13 % bereits mehr als 6 Monate in Arbeitslosigkeit befunden. Die allermeisten schätzten sich selbst vor Beginn des Aufenthalts als nur „eingeschränkt leistungsfähig“ (62 %) bzw. „gar nicht leistungsfähig“ (34 %) ein. Auf einer 5‑teiligen Skala zu ihrer aktuellen beruflichen Situation befragt, bezeichneten 56 % diese als „stark belastend“ und 18 % als „etwas belastend“, während 20 % die Mittelkategorie „teils-teils“ wählten, und nur 2 % bzw. 4 % diese als „eher“ bzw., „sehr erfüllend“ charakterisierten.