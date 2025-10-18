Psychosoziale Aspekte der ambulanten Psychotherapie mit Pflegefamilien

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Leitfadeninterviews (Dauer je etwa 60 min) mit den Langzeitpflegemüttern beschrieben.

Die dritte interviewte Pflegemutter (PM 3) wünschte sich mit ihrem Mann stets mehrere Kinder, allerdings aufgrund mehrfacher Fehlgeburten überlegte das Ehepaar zuerst als Krisenpflegeeltern einzusteigen und später als Langzeitpflegeeltern ein junges Pflegekind aufzunehmen.

Eine Pflegemutter (PM 1) schilderte, vor 12 Jahren mit ihrer Familie den Wunsch gehabt zu haben, ihr familiäres Glück mit einem Kind, das es nicht so gut hatte, teilen zu wollen.

PM 3 fand anfangs vor allem die Belastungserscheinungen ihrer leiblichen Kinder sowie als Ehepaar als sehr herausfordernd. Es forderte Stress- und Konfliktmanagement der gesamten Familie heraus.

PM 1 schilderte, wenig Information zu Beginn bekommen zu haben, weshalb sie das Gefühl hatte ihr Pflegekind nicht optimal versorgen zu können. Die Verhaltensauffälligkeiten zeigten sich nach kurzer Zeit und die Informationen über Gewalt und Suchtthemen folgten erst viel später.

PM 3 beschreibt ihr inneres Bild als Mutter und Pflegemutter als ident im Alltag zuhause, auch wenn sie sich anfangs mehr Informationen zur Biographie ihres Pflegekindes gewünscht hätte. Die leibliche Mutter (lebt im Ausland) hat bereits vor einigen Jahren den Kontakt abgebrochen. Einen Unterschied in ihrer Mutter- versus Pflegemutterrolle spürt sie nur draußen durch Vorurteile bei Nachbarn, anderen Eltern und in der Schule. Zitat: „Es wurde im Ort auch schon auf uns mit dem Finger gezeigt.“ Im Außen hat die Pflegemutter den Eindruck, dass die anderen Menschen sie ihr die Rolle der Ersatz-Mutter spüren lassen. Ihr Pflegekind möchte sie aus eigenem Wunsch Tante nennen.

PM 2 fühlte sich in der Beziehung zu ihrem Pflegekind als Ersatz-Mutter. Zusätzlich bemerkt sie mit ihrem Pflegekind in vielen Situationen (wie im Krankenhaus oder in der Schule) öfter eine verteidigende Haltung, als wäre sie die „Anwältin“ des Kindes. In diesem Fall gibt es unregelmäßigen Kontakt zur leiblichen Mutter, welcher in der Pflegemutter immer wieder die „innere Anwältin“ aktiviert.

PM 1 verspürt einen Schutzwall in der Beziehung zu ihrem Pflegekind. Pflegemutter als auch Pflegekind können vertraut miteinander reden und anlassbezogen Nähe zulassen, wie um zu trösten. Dennoch fühlt es sich distanzierter an als mit ihren leiblichen Kindern. Die Pflegemutter würde sich selbst als Ersatz-Mutter sehen. In ihrer verinnerlichten Mutter-Rolle folgt sie ihren Instinkten und legt Wert auf Regeln (wie für Gesundheit und Ausgehzeiten) und Struktur (wie Schlafensgeh- und Lernzeiten). In ihrer verinnerlichten Pflegemutter-Rolle fühlt sie sich hingegen oft verunsichert durch die externe Beobachtung und Zurechtweisungen, welche nicht selten im Widerspruch zu ihren Werten und Normen als Mutter stehen (wie zum Beispiel beim Wahren von Grenzen und Regeln zuhause). Ihr „innerer Mutter- und Pflegemutteranteil“ sind sich hingegen einig, wenn es um den Schutz der Kinder geht. Die Ungewissheit und Sorgen mit Blick in die Zukunft (in Anlehnung an die Volljährigkeit des Pflegekindes) belasten. Es gibt keinen Kontakt zu den Eltern der Herkunftsfamilie (Mutter bereits verstorben).

Psychotherapeutische Unterstützung von Langzeit-Pflegefamilien

Alle drei interviewten Pflegefamilien nehmen seit etwa vier Jahren psychotherapeutische Unterstützung per Systemischer Familientherapie in Anspruch.

In diesem Abschnitt werden Ergebnisse der Leitfragebögen zum Thema psychotherapeutische Methoden der systemischen Familientherapie, welche von den interviewten Pflegemüttern in der Therapie als hilfreich erlebt wurden, dargestellt.

PM 1 schilderte folgende Unterstützungen im Verlauf der begleitenden systemischen Familientherapie als entlastend und hilfreich:

Zu Beginn waren es vor allem die entlastenden Gespräche (bei akuter Belastung der Pflegefamilie), in denen es ihr zunehmend gelang, ihre Sorgen, Gefühle und Gedanken offen anzusprechen, ohne Angst haben zu müssen, bewertet und kritisiert zu werden oder gar mit Konsequenzen seitens Außenstehender (wie von Schule oder Behörde) rechnen zu müssen. Diese Angst beinhaltete Gedanken wie „nicht belastbar genug zu wirken“, „das Pflegekind nicht genügend an sich gebunden zu haben in den Augen anderer“, „nicht ausreichend für schulische Unterstützung zu sorgen, obwohl man alles tut, und Rückmeldungen der Schule sind trotzdem oft negativ“. Dies entspricht dem Aufbau einer vertrauensvollen, kooperativen und respektvollen Arbeitsbeziehung im Sinne des Joinings in der systemischen Familientherapie. Ebenso empfand sie es als entlastend, dass es in der Therapie für sie angstfrei möglich war, im Sinne des Seitenmodells ihrem inneren Mutteranteil als auch dem Pflegemutteranteil Raum geben zu können, ohne den Anspruch an Gleichheit. Hierzu wurden die Anteile über unterschiedliche, situationsbezogene Körperempfindungen und Gefühle identifiziert und anhand von Visualisierung als gleichwertige Mitglieder des „inneren Teams“ erlebt.

Im weiteren Verlauf war die Pflegemutter immer wieder überrascht über die Effekte von Fragen wie „Wie gelingt es Ihnen, diese schwierige Phase durchzustehen?“, „War es auch schon mal anders?“ im Sinne der Ressourcenarbeit und der Frage nach Ausnahmen. Ebenso wurde die Fragen „Was glauben sie, was ist das emotionale Wofür des Kindes, wenn es sich so verhält?“ oder „Was glauben Sie, würde Ihr Pflegekind antworten, wenn ich frage, was es an Ihnen besonders mag oder mit Ihnen besonders gerne macht?“ zur Unterstützung der Umfokussierung als sehr nützlich empfunden.

Der Pflegemutter bedeutet die Verlässlichkeit und Aufrechterhaltung der Therapie viel; trotz herausfordernder Situationen in den Sitzungen mit dem Pflegekind, da es in der Vergangenheit bereits mehrere Betreuungs- und Therapieabbrüche gab.

PM 2 beschrieb vorrangig durch verschiedene Fragen (wie Skalierungsfragen), eine Unterstützung in ihrer Selbstreflexion bemerkt zu haben. Hierbei ging es häufig um Werte und Stressmanagement in der Familie, wodurch eine Verbesserung im Umgang mit Stress bemerkt wurde. Weiters kann sie sich erinnern, dass es hinsichtlich Veränderungen in der Pflegschaft in der Vergangenheit belastende Phasen und Entscheidungen mit Schuldgefühlen gab, welche in der systemischen Familientherapie mit Zielfokussierung schlussendlich als wertvolle Entscheidung für alle Mitglieder der Pflegefamilie als „gute Mutter & Pflegemutter“ umgedeutet werden konnten, in Anlehnung an das Seitenmodell. Dies entlastete und stabilisierte in Folge das ganze Familiensystem.

PM 3 schilderte die systemische Familientherapie als Wende in ihrer Pflegschaft, da sie mit der Therapie starteten, als die Belastungen als Pflegeeltern sehr groß waren und bereits Überlegungen im Raum standen, die Pflegschaft zu beenden.

Sie schilderte die wertungsfreien Gespräche zu Beginn bereits als entlastend hinsichtlich Schuldgefühlen. Auch das Bilden von Alternativgedanken (wie durch Wunderfragen und paradoxe Fragen) gegenüber dem Schwarz-Weiß-Denken empfand sie als entlastend, da es dann nicht nur „falsch oder richtig“, „Erfolg oder Scheitern“ gab. Damit war es ihr möglich, sich zu erlauben, nicht alles perfekt mit ihrem Pflegekind zu meistern und sich auch Probleme zu erlauben. Das minderte den Druck und Stress in der Pflegefamilie, wodurch sie sich im Stande fühlten in der Therapie weiter daran zu arbeiten, die Pflegschaft fortzusetzen.

In weiterer Folge beschrieb die Pflegemutter die gemeinsamen Sitzungen mit dem Pflegekind als sehr unterstützend, da mit diesen Terminen häufig emotionale Missverständnisse geklärt werden konnten, indem zum Beispiel mit zirkulären Fragen ein Perspektivenwechsel unterstützt und durch Identifizierung und Aufweichung ungünstiger Kommunikationsmuster Missverständnissen vorgebeugt werden konnte. Zum Beispiel wurde Sorge der Pflegemutter vom Pflegekind oft als bevormundendes Verhalten empfunden. Hierzu wurde von der Pflegemutter auch Reframing oft als nützlich wahrgenommen. Weiters fand die Pflegefamilie die Unterstützung beim Bilden von zukünftigen Zielbildern in Anlehnung an die hypnosystemische Therapie sehr zuversichtsstiftend.