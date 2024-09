Hat Jesus die Kreuzigung überlebt? Mediziner Maximilian Ledochowski sagt: Ja

In der letzten Folge haben wir gehört, dass halluzinogene Fische sehr wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass die Jünger Jesus übers Wasser gehen gesehen haben. Was es nun mit dem wichtigsten Wunder, mit der Wiederauferstehung Jesu auf sich hat, hören Sie hier.

Die Fragen an Mediziner und Buchautor Dr. Maximilian Ledochowskistellt wieder Sandra Fleck.





In dem im Jahr 2023 erschienenen Buch „Die Wunder der Bibel medizinisch erklärt“ geht Autor Ledochowski Wundern beziehungsweise Krankheiten auf den Grund. Denn nicht nur dass Jesus wieder auferstanden ist, er konnte selbst auch Kranke heilen. Laut Ledochowski handelt es sich primär um psychiatrische Erkrankungen – beispielsweise Posttraumatische Belastungsstörungen und Wahrnehmungsstörungen.

