Psychophysiologische Forschung der Staatssicherheit und der Einsatz von sogenannten Lügendetektoren in der DDR

In der Literatur findet sich erstaunlicherweise bislang wenig zu psychophysiologischen Forschungen innerhalb der DDR-Staatssicherheit. Bezug genommen wird dabei in der Regel auf Diplom- oder Doktorarbeiten von einstigen Offizieren der Staatssicherheit an der Juristischen Hochschule in Potsdam []. Erwähnt wird die Arbeit mit Lügendetektoren allgemein im Themenfeld der sogenannten Operativen Psychologie der Staatssicherheit und im Zusammenhang mit der Aufklärungsarbeit im westlichen Ausland, also im sogenannten Operationsgebiet []. Weiterführende Einzeldarstellungen zu den psychophysiologischen Arbeitsgruppen, zu deren Testverfahren und Methoden, finden sich dagegen nicht. Sporadisch finden sich Berichte in Selbstzeugnissen einstiger Beteiligter [].

Bislang waren in der DDR Untersuchungen zur Polygraphie nur von wenigen Experten der Staatssicherheit durchgeführt worden, die zudem intern von den jeweiligen Führungen mit Misstrauen verfolgt wurden. Die neuen Geräteentwicklungen im Westen lieferten nun frische Impulse für die internen psychophysiologischen Forschungen. Die ausgewerteten Unterlagen aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv zeigen, dass das MfS in den 1970er und 80er-Jahren zunehmend, psychophysiologische Testgeräte und Verfahren für eigene operative Ziele nutzte.

Im Jahr 1972 wurde die oberste Führung der DDR-Staatssicherheit (MfS) über einen westlichen Zeitungsbericht informiert, wonach in den USA ein neuartiger sogenannter Lügendetektor 1 entwickelt worden war []. Bisher im Westen entwickelte Geräte maßen Schwankungen von Puls, Blutdruck, Atemrhythmus und Hautfeuchtigkeit befragter Probanden. Auf dieser Grundlage ließen sich Rückschlüsse auf den Grad der Erregung feststellen, also affektive Reaktionen von Testpersonen. Der nun neu entwickelte Psychological Stress Evaluator (PSE) der Firma Dektor Counterintelligence and Security beruhte auf einem anderen Prinzip: Er zeichnete unhörbare niederfrequente Schwingungen auf, die beim Sprechen nebenbei entstehen. Bei emotionaler Anspannung werden die Stimmbänder angespannt, so dass Schwingungen des Stimmapparates abnehmen. Damit fokussierte der PSE auf die Erfassung eines einzigen physiologischen Merkmals – der Stimme mit ihren Schwingungen. Dies barg unter geheimdienstlichen Aspekten gegenüber den bisher entwickelten „Lügendetektoren“ einen entscheidenden Vorteil: der PSE konnte gegen Zielpersonen ohne deren Wissen eingesetzt werden. Es musste lediglich ihre Stimme aufgenommen werden. Erste Messungen aus den USA verdeutlichten eine hohe Erfolgsquote bei der Ermittlung von „Lügnern“ mittels PSE [].

Geschichte der Anwendung von Lügendetektoren

Auch wenn sich der Begriff „Lügendetektor“ im Sprachgebrauch durchgesetzt hat, so kann bekanntermaßen ein derartiges Gerät mitnichten Lügen nachweisen. Ein Polygraph, so die korrekte Bezeichnung, misst verschiedene physiologische Parameter eines Probanden und zeichnet sie auf. Während einer Befragung lassen sich damit Veränderungen der Parameter nachweisen, die in ihrem Ausmaß Rückschlüsse zulassen. Vereinfacht gesagt, lassen sich innerhalb standardisierter Verfahren aus dem Vergleich von gemessenen Ruhe- und Aktivationspotentialen Rückschlüsse auf den Grad einer psychophysiologischen Erregung etwa bei einer bewussten Täuschung ziehen.

9 ‐ 12 ]. John Augustus Larson gilt als der erste Wissenschaftler, der die Polygraphie ab 1920 exklusiv im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen anwandte [ 13 ]. Sein Gerät maß Veränderungen von Atmung, Puls und Blutdruck und zeichnete sie auf. Der eigentliche zum Verkauf bestimmte patentierte Polygraph wurde von dem US-amerikanischen Kriminologen Leonarde Keeler einige Jahre später auf Basis von verschiedenen Vorstufen entwickelt und maß zunächst Atmung und Blutdruck [ 9 ]. Wenig später wurden Geräte entwickelt, die zusätzlich den Hautwiderstand von Probanden oder Muskelbewegungen maßen. Als Standard setzten sich jene Geräte durch, die Blutdruck, Atmungsparameter und Hautströme aufzeichneten. Die Entwicklung des Polygraphen geht auf die weltweiten Fortschritte und Erkenntnisse innerhalb der psychophysiologischen Forschung etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Zunehmend wurden kliniktaugliche Apparaturen entwickelt, die bestimmte körperphysiologische Abläufe maßen. Beispielsweise fielen die Anfänge der Elektrokardiogramm-Ableitung oder der Elektroenzephalographie in diese Zeit. Wissenschaftler beschäftigten sich mittels der neuen Geräte mit der Ableitung der psychophysiologischen Variablen unter emotionalem Stress – etwa beim Lügen, also beim bewussten Täuschen, unter Laborbedingungen []. John Augustus Larson gilt als der erste Wissenschaftler, der die Polygraphie ab 1920 exklusiv im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen anwandte []. Sein Gerät maß Veränderungen von Atmung, Puls und Blutdruck und zeichnete sie auf. Der eigentliche zum Verkauf bestimmte patentierte Polygraph wurde von dem US-amerikanischen Kriminologen Leonarde Keeler einige Jahre später auf Basis von verschiedenen Vorstufen entwickelt und maß zunächst Atmung und Blutdruck []. Wenig später wurden Geräte entwickelt, die zusätzlich den Hautwiderstand von Probanden oder Muskelbewegungen maßen. Als Standard setzten sich jene Geräte durch, die Blutdruck, Atmungsparameter und Hautströme aufzeichneten.

9 ]. Besonders Keeler vermarktete den Polygraphen äußerst erfolgreich bei Polizei und Privatunternehmen. Forschungseinrichtungen der USA befassten sich in der Folge umfassend mit den Möglichkeiten der Polygraphie und testeten eine hohe Anzahl an Probanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg interessierten sich zunehmend Geheimdienste für eine Verwendung [ 14 ]. Auch in Europa befassten sich Wissenschaftler mit ähnlichen psychophysiologischen Problemstellungen und der Ableitung von körperlichen Variablen. Die Entwicklung der Geräte wurde jedoch hauptsächlich in den USA vorangetrieben []. Besonders Keeler vermarktete den Polygraphen äußerst erfolgreich bei Polizei und Privatunternehmen. Forschungseinrichtungen der USA befassten sich in der Folge umfassend mit den Möglichkeiten der Polygraphie und testeten eine hohe Anzahl an Probanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg interessierten sich zunehmend Geheimdienste für eine Verwendung [].

11 ]. Die Geräte galten vor Gericht als technisch nicht ausgereift und damit nicht sicher in ihrer Aussagekraft. Der Wunsch, den Polygraphen innerhalb eines Strafverfahrens hinzuzuziehen, kam teilweise von den Angeklagten selbst. Sie erhofften sich damit einen Nachweis ihrer Ehrlichkeit bei der Aussage. Unabhängig davon erkannten Gerichte in den USA etwa ab den 1960er-Jahren die Auswertungsergebnisse des Polygraphen zunehmend als Beweis an [ 15 ]. Trotz der Verbreitung in den USA existierten in der Anfangszeit zumindest innerhalb der dortigen Gerichtsbarkeit erhebliche Vorbehalte gegen den Einsatz des Polygraphen, etwa als Grundlage für Urteile []. Die Geräte galten vor Gericht als technisch nicht ausgereift und damit nicht sicher in ihrer Aussagekraft. Der Wunsch, den Polygraphen innerhalb eines Strafverfahrens hinzuzuziehen, kam teilweise von den Angeklagten selbst. Sie erhofften sich damit einen Nachweis ihrer Ehrlichkeit bei der Aussage. Unabhängig davon erkannten Gerichte in den USA etwa ab den 1960er-Jahren die Auswertungsergebnisse des Polygraphen zunehmend als Beweis an [].

16 ]. In der Bundesrepublik Deutschland urteilte der Bundesgerichtshof 1954, dass der Polygraph die „Freiheit der Willensentschließung und -betätigung des Beschuldigten“ verletze [ 17 ]. Die Gesetzesregelung stieß unter Experten teilweise auf Ablehnung. Namhafte Forscher oder Justizvertreter behaupteten, dass bei einer Polygraph-Untersuchung der Wille der Probanden nicht gebrochen werde, oder sie widersprachen der höchstrichterlichen Feststellung, dass die Methode unzuverlässig oder unwissenschaftlich sei. Als Kritiker genannt seien hier der forensische Psychologe Udo Undeutsch, der Grazer Jurist und Kriminologe Ernst Seelig oder andere Autoren etwa der beiden Fachzeitschriften „Deutsche Richterzeitung“ und „Kriminologie“ [ 16 , 18 , 19 ]. Seitens der medizinischen Forschung unterstützte der Österreicher Otto Prokop Forschungsergebnisse zum Polygraphen. Der Rechtsmediziner, der später in die DDR wechselte und unter anderem das Gerichtsmedizinische Institut der Charitè führte, [ 20 ] bezeichnete das Gerät, als ein „hervorragendes psychologisches Mittel, den inneren Widerstand eines lügenhaften Probanden zu brechen“. Prokop bezog sich damit weniger auf den Aussagewert der zu messenden Parameter als vielmehr auf die Unsicherheit, die beim Probanden in einer von ihm schwer zu kalkulierenden Befragungssituation entstehe [ 21 ]. In Westeuropa wurde die Polygraphie ab den 1950er-Jahren teilweise zumindest bei der kriminologischen Ermittlungsarbeit verwendet, als Beweismittel vor Gericht wurde der Polygraph jedoch weitgehend abgelehnt []. In der Bundesrepublik Deutschland urteilte der Bundesgerichtshof 1954, dass der Polygraph die „Freiheit der Willensentschließung und -betätigung des Beschuldigten“ verletze []. Die Gesetzesregelung stieß unter Experten teilweise auf Ablehnung. Namhafte Forscher oder Justizvertreter behaupteten, dass bei einer Polygraph-Untersuchung der Wille der Probanden nicht gebrochen werde, oder sie widersprachen der höchstrichterlichen Feststellung, dass die Methode unzuverlässig oder unwissenschaftlich sei. Als Kritiker genannt seien hier der forensische Psychologe Udo Undeutsch, der Grazer Jurist und Kriminologe Ernst Seelig oder andere Autoren etwa der beiden Fachzeitschriften „Deutsche Richterzeitung“ und „Kriminologie“ []. Seitens der medizinischen Forschung unterstützte der Österreicher Otto Prokop Forschungsergebnisse zum Polygraphen. Der Rechtsmediziner, der später in die DDR wechselte und unter anderem das Gerichtsmedizinische Institut der Charitè führte, [] bezeichnete das Gerät, als ein „hervorragendes psychologisches Mittel, den inneren Widerstand eines lügenhaften Probanden zu brechen“. Prokop bezog sich damit weniger auf den Aussagewert der zu messenden Parameter als vielmehr auf die Unsicherheit, die beim Probanden in einer von ihm schwer zu kalkulierenden Befragungssituation entstehe [].

15 ]. Trotz der anhaltenden Fachdiskussion in der Bundesrepublik zu Fragen der Polygraphie blieb das Interesse für derartige Methoden auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, in der DDR, gering. Vielleicht lag das auch daran, dass Experten der Staatssicherheit vermuteten, dass die Geräte in der Bundesrepublik lediglich durch US-amerikanische und nicht durch bundesdeutsche Geheimdienste oder andere Ermittlungsstellen genutzt würden. Zwar hatte das MfS Informationen, wonach Vertreter des bundesdeutschen Verfassungsschutzes und des Bundeskriminalamtes „auffällig häufige Gäste“ bei der US-Polygrapherabteilung in Frankfurt/M waren, für eine Nutzung gab es jedoch keine Indizien [].