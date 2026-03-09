Zum Inhalt

psychopraxis. neuropraxis

Psychopharmakologisches Repurposing bei postviralen Erschöpfungssyndromen: Von der neurobiologischen Rationale zur klinischen Anwendung

  • Open Access
  • 08.03.2026
  • Psychiatrie
Verfasst von
Noam Hartman
Dominik Ivkic
Marie Celine Dorczok
Ina Bozic
Lutz Reinfried
Anna-Christina Moser
Gernot Fugger
Birgit Ludwig
Florian Buchmayer
Marie Spies
Ana Weidenauer
Priv.-Doz. Dr. med. univ. Dr. scient. med. Lucie Bartova
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis
Zusammenfassung

Long COVID (LC) und Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) sind schwerwiegende multisystemische Erkrankungen, die postinfektiös auftreten können. Diese Krankheitszustände gehen für Betroffene mit enormer Belastung und Erwerbsunfähigkeit einher. Risikofaktoren für die Entwicklung dieser Zustände sind unter anderem weibliches Geschlecht, jüngeres Alter und für ME/CFS vorausgehende Virusinfektionen. SARS-CoV-2-Impfungen haben einen protektiven Effekt. Die relevantesten Diagnosekriterien sind für LC die diagnostische Definition der World Health Organization und für ME/CFS die Canadian Consensus Criteria. Definitive Biomarker zur diagnostischen Bestimmung der beiden Krankheiten bestehen derzeit keine. Die häufigsten neuropsychiatrischen Symptome sind die postexertionelle Malaise, anhaltende Erschöpfung, kognitive Einschränkungen, Schlafstörungen, depressive Symptome und Angstzustände. Zwischen LC und ME/CFS besteht eine ausgeprägte Symptomüberlappung. Darüber hinaus finden sich deutliche Überschneidungen mit depressiven und Angsterkrankungen. Ähnliche Muster wurden auch in Bildgebungs- und Biomarkerstudien beschrieben. Publizierte Arbeiten zu neurobiologischen Veränderungen bei LC berichten u. a. Hinweise auf Neuroinflammation, Veränderungen neuroplastischer Prozesse, zerebrovaskuläre Dysfunktion sowie Neurotransmitterdysbalancen. Diese Befunde werden als mögliche pathophysiologische Korrelate neuropsychiatrischer LC-Symptome diskutiert und liefern Ansatzpunkte für potenzielle therapeutische Targets. Vor diesem Hintergrund werden in der klinischen Praxis bereits verschiedene Substanzen off-label eingesetzt, darunter ausgewählte Phytotherapeutika (z. B. Silexan, Ginkgo biloba), Antidepressiva (Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer sowie z. B. Bupropion, Vortioxetin, Mirtazapin, Tianeptin) und Augmentationsstrategien (z. B. Aripiprazol, Daridorexant, (Es)Ketamin). Aufgrund ihrer plausiblen Wirkmechanismen und erster vielversprechender klinischer Fallberichte sollten diese Ansätze in kontrollierten Studien systematisch geprüft werden, um ihren Stellenwert in der Behandlung neuropsychiatrischer Symptome bei LC und potenziell auch bei ME/CFS zu klären.
Einleitung

Schon nach früheren Erkrankungsausbrüchen, etwa der Influenzapandemie von 1918, Infektionen mit Epstein-Barr- oder Enteroviren, wurden persistierende Fatigue-Symptome und Belastungsintoleranz beschrieben [1]. Mit dem weltweiten Auftreten von COVID-19 und dem damit verbundenen Post-COVID-Syndrom (PCS, Long COVID) rückte dieses Thema jedoch in einem bisher beispiellosen Ausmaß in den Mittelpunkt der Forschung, des klinischen Alltags und des gesellschaftlichen Interesses. Auch nach dem Ende der COVID-19-Pandemie tritt COVID-19 weiterhin in saisonalen Wellen auf [2]. Es berichten 6,2 % der Patient:innen drei Monate nach der akuten Infektion von Long-COVID(LC)-Symptomen [3]. Diese sind für die Betroffenen und deren Umfeld eine enorme Belastung und gehen mit vermehrter Morbidität und Erwerbsunfähigkeit einher [4, 5]. Es ist weiters hervorzuheben, dass bei vielen Betroffenen über Jahre hinweg keine Besserung eintritt und Symptome persistieren [4, 6].
Im Vergleich zu LC besteht für das sogenannte Myalgische Enzephalomyelits/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) kein definitiver Nachweis, dass es ausschließlich postviral ausgelöst wird. Neben beschriebenen postviralen Verläufen [7] besteht auch der Verdacht auf andere auslösende Faktoren wie ausgeprägte physische Stressoren (Toxine, Agrarchemikalien, traumatische Verletzungen) [810]. Das ME/CFS kann mit einer Vielzahl multisystemischer Symptome einhergehen [11], die ähnlich wie LC Erwerbsunfähigkeit und Leistungsreduktion verursachen [5]. Die Prävalenz von ME/CFS in Europa liegt bei 0,2–2,2 %, jedoch ist hier anzumerken, dass die beschriebene Prävalenz aufgrund verschiedener diagnostischer Definitionen, Heterogenität in der Beschreibung der Patient:innen und einer hohen Dunkelziffer oder Fehldiagnosen eher variabel ausfällt [12].

Risikofaktoren für das Auftreten von postinfektiösen Erschöpfungssyndromen

Zu den häufigsten Risikofaktoren für LC zählen jüngeres Alter (< 55 J.), Übergewicht, weibliches Geschlecht, Rauchen sowie erhöhte Laborparameter (C-reaktives Protein (CRP), Triglyzeride, HbA1c und Alanin-Aminotransferase (ALT)) [13]. Frauen sind etwa dreimal häufiger betroffen [14], und ein jüngeres Erkrankungsalter gilt als ungünstiger Prognosefaktor [15]. Vorerkrankungen wie chronische Niereninsuffizienz und chronisch obstruktive Lungenerkrankung erhöhen das Risiko zusätzlich [13], während SARS-CoV-2-Impfungen protektiv wirken [16].
Für ME/CFS werden vor allem vorausgehende Virus- oder bakterielle Infektionen (Epstein-Barr-Virus, HHV-6/7, Coxsackie B, Coxiella burnetii) als Risikofaktoren beschrieben. Weiters kann eine SARS-CoV-2-Infektion zur Reaktivierung latenter Viren führen, was als möglicher Mechanismus in der Pathogenese von ME/CFS diskutiert wird [15, 17, 18]. Weiters wird jüngeres Alter und weibliches Geschlecht für ME/CFS ebenfalls als Risikofaktor beschrieben [19].

Häufige Symptome und Diagnosekriterien für Long COVID und ME/CFS

Nachdem keine definitiven Biomarker für LC [20, 21] und ME/CFS [22] bisher identifiziert werden konnten, steht die klinische Untersuchung und Anamnese als diagnostisches Mittel im Vordergrund.
So zeichnet sich LC durch eine Vielzahl unterschiedlicher Symptome aus. Als Kernsymptome gelten bei LC und ME/CFS die postexertionelle Malaise (PEM), die als überverhältnismäßige Erschöpfung nach körperlicher, kognitiver oder psychischer Belastung definiert wird. Die häufigsten neuropsychiatrischen Symptome umfassen Schlafstörungen, anhaltende Erschöpfung, kognitive Einschränkungen und Angstzustände [23]. Eine weitere Metaanalyse beschreibt bis zu 39 verschiedene Symptome, welche bei LC-Patient:innen dokumentiert wurden, was die Heterogenität der Erkrankung verdeutlicht [24]. Die relevanteste klinische Definition für die Diagnose LC wurde durch ein WHO-geführtes Delphi-Verfahren [25] etabliert. Weiters wurde nach den Vorgaben der WHO in die deutsche Fassung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10-GM) der Diagnoseschlüssel U09.9 für „Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet“ aufgenommen [26].
Long-COVID ist klinisch vielfältig und durch neurobiologische Dysregulationsmechanismen geprägt
Nach WHO-Definition tritt LC innerhalb von drei Monaten nach einer bestätigten oder vermuteten SARS-CoV‑2-Infektion auf. LC-Symptome müssen über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten persistieren, können jedoch in ihrer Intensität undulieren oder nach einer symptomfreien Phase erneut auftreten. Die am häufigsten von der WHO-Definition genannten Symptome sind Erschöpfung, Atemnot und kognitive Einschränkung. Jedoch beschreibt auch die WHO-Definition eine Vielzahl möglicher Symptome, diese sind in Tab. 1 vergleichend zu den häufigsten ME/CFS Symptomen angeführt [25].
Tab. 1
Symptomatologischer Vergleich von Long COVID und ME/CFS anhand des WHO-Delphi-Verfahrens und der Canadian Consensus Criteria [11, 25, 3032].
 
Long COVID
Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom
Atemnot
X
Chronische Erschöpfung
X
X
Kognitive Einschränkungen
X
X
Abdominelle Schmerzen
X
X
Störung der Menstruation
X
Geschmacks- und Geruchsveränderungen
X
Angstzustände
X
Sehstörungen
X
X
Brustschmerzen
X
X
Husten
X
Depressive Symptome
X
Schwindel
X
Intermittierendes Fieber
X
Gastrointestinale Beschwerden
X
X
Kopfschmerzen
X
X
Gedächtnisstörungen
X
X
Gelenkschmerzen
X
X
Gliederschmerzen und Spasmen
X
X
Neuralgie
X
Neu aufgetretene Allergien
X
Parästhesien
X
Postexertionelle Malaise
X
X
Schlafstörungen
X
X
Tachykardie und Palpitationen
X
X
Tinnitus und andere Hörstörungen wie Geräuschempfindlichkeit
X
X
Muskelschwäche und Faszikulationen
X
Autonome Dysregulation
X
Neuroendokrine Manifestation
X
Manifestation des Immunsystems
X
Auch ME/CFS ist durch eine breite Heterogenität von Symptomen in mehreren Organsystemen gekennzeichnet. In der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10-GM) wird ME/CFS unter dem Code G93.3 klassifiziert, der als neurologische Erkrankung im Kapitel „Sonstige Krankheiten des Gehirns“ geführt wird [27]. Die aktuell vorherrschende klinische Definition für eine ME/CFS-Diagnose wird vor allem durch die Canadian Consensus Criteria (CCC) [28] abgebildet. Die wichtigsten Aspekte der CCC sind über mindestens sechs Monate persistierende oder undulierende chronische Erschöpfung, die zu einer erheblichen Aktivitätseinschränkung führt, sowie das Auftreten der PEM. Zusätzlich können die in Tab. 1 angeführten Symptome persistierend oder undulierend vorhanden sein [29].
Die enge Überschneidung der Symptomatik und Diagnosekriterien zwischen Long COVID und ME/CFS hat wesentlich dazu beigetragen, dass zentrale Begriffe und Konzepte aus der ME/CFS-Forschung, darunter PEM, Pacing und Brain Fog, auch im Kontext von Long COVID etabliert wurden. Aktuelle Studien zeigen, dass rund 50 % der Long-COVID-Patient:innen nach einer Krankheitsdauer von sechs Monaten die Diagnosekriterien für ME/CFS erfüllen, was die Notwendigkeit einer integrativen Betrachtung beider Syndrome verdeutlicht [3335].

Überlappende Symptomatologie und neurobiologische Veränderungen mit psychiatrischen Krankheitsbildern

Neben der Überlappung zwischen LC und ME/CFS bestehen besonders für die neuropsychiatrischen Symptome von LC phänomenologische Ähnlichkeiten zur Major Depressive Disorder (MDD) und generalisierter Angststörung (GAD) [36]. Überlappende Symptome von LC und MDD können anhand eines Vergleiches der WHO-Kriterien für LC [25] mit denen einer depressiven Episode [37] dargestellt werden (Tab. 2). Ein ähnlicher Vergleich wird für Angsterkrankungen anhand der ICD-10 Kriterien der GAD in Tab. 3; [38] abgebildet.
Tab. 2
Symptomatologischer Vergleich von Long COVID und Major Depressive Disorder [25, 37].
Long COVID
Depressive Episode
Chronische Erschöpfung
Verminderung von Antrieb und Aktivität
Kognitive Einschränkungen
Verminderte Konzentration
Depressive Symptome
Gedrückte Stimmung, Gefühl der Wertlosigkeit, vermindertes Interesse, Suizidgedanken und -handlungen
Gedächtnisstörungen
Depressive Pseudodemenz
Postexertionelle Malaise
Ausgeprägte Müdigkeit nach kleinster Anstrengung
Schlafstörungen
Gestörter Schlaf
Tab. 3
Symptomatologischer Vergleich von Long COVID und generalisierter Angststörung (GAD) [25, 37].
Long COVID
Generalisierte Angststörung
Angstzustände
Generalisierte, anhaltende frei flottierende Angst, ständige Nervosität
Tachykardie und Palpitationen,
Autonome Dysregulation
Herzklopfen
Abdominelle Schmerzen, gastrointestinale Beschwerden
Oberbauchbeschwerden
Schwindel, Autonome Dysregulation
Schwindel
Es gibt klinische und neurobiologische Überschneidungen mit ME/CFS, Depression und Angsterkrankung
Die symptomatischen Überlappungen der MDD und GAD mit LC werden auch durch mehrfach dargestellte neurobiologische Veränderungen unterstützt. So werden bei Patient:innen mit depressiven- und Angsterkrankungen sowie dem LC-Syndrom Abweichungen der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse beschrieben [39, 40]. Bildgebungsstudien bei Patient:innen mit einer Depression und/oder Angsterkrankung zeigten weiters eine Volumenreduktion der grauen Substanz, vor allem im Bereich des Hippocampus und des präfrontalen Kortex [41, 42]. Ähnliche Veränderungen wurden bei LC-Patient:innen nachgewiesen und mit ischämischen bzw. neurodegenerativen Prozessen assoziiert [41]. Weiters beschreibt eine rezente Metaanalyse einen im 18Fluordesoxyglukose-Positronen-Emissions-Tomographie-Computertomographie (FDG-PET-CT) gemessenen deutlich reduzierten Glukosestoffwechsel im frontalen Kortex von LC-Patient:innen. Das Ausmaß der Hypoaktivität korrelierte weiters mit der Intensität neuropsychiatrischer Symptome [43]. Ähnliche Veränderungen werden auch bei depressiven Patient:innen berichtet. Hierbei wurde ein reduzierter Glukosestoffwechsel vor allem in Arealen des präfrontalen Kortex, des limbischen Systems, der Basalganglien, Thalamus und des Kleinhirns beobachtet [44]. Ergänzend wurde bei einer LC-Patient:innenpopulation anhand der Messung der Verteilung des Translocator Proteins (TSPO) teilweise eine ausgeprägte Gliose festgestellt [45]. TSPO-Messungen bei Patient:innen mit einer schweren depressiven Episode zeigten in dieser Bildgebung ähnliche Muster [46]. Weiters wurden bei Patient:innen mit LC und Angsterkrankungen reduzierte Interleukin-10(IL-10)-Serumwerte gemessen. Dieser Unterschied zeigte sich im Vergleich zu gesunden Proband:innen oder genesenen COVID-19-Patient:innen ohne LC-Symptomatik als signifikant erniedrigt [47, 48].

Neurobiologische Hypothesen als Grundlage der neuropsychiatrischen Long-COVID-Symptome

Als relevante neurobiologische Mechanismen für die Entwicklung neuropsychiatrischer LC-Symptome wurden Neuroinflammation [41, 4951], Verminderung der Neuroplastizität [5254], zerebrovaskuläre Dysfunktion [5557] und Neurotransmitterdysregulation [5861] wiederholt beschrieben (Tab. 4).
Tab. 4
Beschriebene Pathomechanismen und neurobiologische Veränderungen beim Long-COVID-Syndrom. BDNF Brain-Derived Neurotrophic Factor, MMP-9 Matrix-Metalloproteinase‑9, NGF Nerve Growth Factor, IL‑6 Interleukin 6 [41, 4961].
Pathomechanismus
Neurobiologische Veränderungen
Neuroinflammation
Anhaltende T‑Zell-Aktivierung und gestörte zelluläre Immunreaktion infolge von SARS-CoV-2-Persistenz und residualen viralen Fragmenten
T‑Zell-Erschöpfung sowie Nachweis anhaltender SARS-CoV-2-spezifischer Antikörper
Störungen im T‑ und B‑Zell-spezifischen Crosstalk
Verminderung der Neuroplastizität
Störung der Mikroglia durch vermindertes BDNF und freigesetzte MMP‑9 sowie gesteigerte mikrogliale Aktivierung. Verminderte Freisetzung von NGF. Volumenabnahme der grauen Substanz in frontoparietalen und temporalen Arealen
Zerebrovaskuläre Dysfunktion
Endotheliale Dysfunktion
Neurotransmitterdysregulation
Reduktion der Serotoninspiegel durch eine IL-6-bedingte Hemmung des Kynurenin-Stoffwechselwegs. Störungen der dopaminergen Signalwege in den Basalganglien, insbesondere im Globus pallidus, sowie in frontoparietalen Regionen. Glutamaterge Dysregulation infolge astrozytärer Dysfunktion
Erwähnenswert ist zudem die vermutete Dysregulation des Vagusnerv als Teil des autonomen Nervensystems bei LC-Patient:innen. Eine rezente Studie beschreibt Zusammenhänge zwischen dieser Dysregulation und postinfektiösen Entzündungszuständen [30, 62, 63]. Eine solche Dysregulation scheint sich über neuroendokrine Signalwege wie die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse zu entfalten und einen Hypocortisolismus zu bedingen, der wesentlich zur autonomen Dysregulation und zu den typischen, systemischen Beschwerden bei LC-Patient:innen beiträgt [30, 40, 64].

Derzeitige Therapieempfehlungen

Aktuelle Behandlungsleitlinien [65] empfehlen für LC derzeit eine supportive rehabilitative Therapie zur bestmöglichen Symptomlinderung, die durch Fachärzt:innen bzw. Expert:innen mehrerer medizinischer Fachdisziplinen durchgeführt wird. Zudem besteht eine wachsende, vielversprechende Evidenz für Therapien, die Symptome langfristig reduzieren können [6669].
Medikamentöse Therapien werden derzeit großteils nach Evaluierung der individuellen Patient:innenprofile off-label angewendet [70, 71]. Unterschiedliche pharmakologische Therapieansätze werden hierbei intensiv erforscht. Besonders häufig kommt hier das sogenannte Drug Repurposing zur Anwendung. Im Rahmen dessen, werden bereits etablierte pharmakologische Wirkstoffe für neue Indikationen erprobt, welche in den ursprünglichen Zulassungsstudien nicht angedacht waren. So können Zulassungsprozesse und somit notwendige Indikationserweiterungen beschleunigt werden [72, 73].
Das Hauptziel der aktuell empfohlenen Behandlungen ist die Symptomlinderung und Verbesserung der Lebensqualität. Der zentrale Ansatz ist das Pacing (Energiemanagement), um Überlastung zu vermeiden und sogenannte „Crashes“ (PEM) zu verhindern. Ergänzend werden spezifische Symptome wie Schlafstörungen, Schmerzen oder Kreislaufbeschwerden mit verschiedenen pharmakologischen und nichtpharmakologischen Strategien behandelt, während psychologisch-psychotherapeutische Unterstützung angeboten wird, um den Umgang mit dieser chronischen und belastenden Erkrankung zu erleichtern [74].

Psychopharmakotherapeutische Strategien

Für die Behandlung von LC liegen derzeit erste vielversprechende klinische Berichte zu psychopharmakotherapeutischen Ansätzen vor. Hierbei werden zunehmend positive Effekte für Silexan, Ginkgo biloba, Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), Bupropion, Vortioxetin, Aripiprazol sowie (Es)Ketamin beschrieben. Deren Einsatz erfolgt in Österreich bei LC sowie ME/CFS aktuell überwiegend off-label, orientiert an seit vielen Jahren etablierten Empfehlungen zur leitliniengerechten Behandlung vor allem depressiver und angstbezogener Erkrankungen [66, 67, 7581].
Auf Grundlage der beschriebenen Pathomechanismen sowie der phänomenologischen und neurobiologischen Überschneidungen zwischen LC, MDD und Angsterkrankungen und unter Einbezug langjährig etablierter on-label Therapiestrategien bei depressiven und Angsterkrankungen [8286] schlägt unsere Forschungsgruppe einen vierstufigen Therapiealgorithmus vor (Tab. 5). Dieser kann anhand individueller Patient:innenprofile (klinisches Bild, Schweregrad der Symptome, bisheriger Krankheitsverlauf) erfolgreich und sicher eingesetzt werden.
Tab. 5
Psychopharmakotherapeutisches Stufenschema zur individualisierten Behandlung von Long COVID – Adaptiert von Ivkic et al. (2025) und Buchmayer et al. (2023) [68, 95].
Psychopharmakotherapeutisches Stufenschema
Evidenzbasierte Phytotherapie
Stufe I
Silexan®
EGb 761® (Ginkgo biloba)
WS® 1375 (Rhodiola rosea)
Konventionelle antidepressive Therapie
Stufe II
Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer
Andere
Escitalopram
Citalopram (auch i.v. verfügbar)
Duloxetin
Vortioxetin
Sertralin
Venlafaxin
Bupropion
Fluoxetin
Milnacipran
Mirtazapin (auch als Schmelztablette verfügbar)
Fluvoxamin
Trazodon IR und ER
Paroxetin
Tianeptin
Mianserin
Agomelatin
Kombination und/oder Augmentation mit Psychopharmakotherapeutika anderer Substanzklassen
Stufe III
Atypische Antipsychotika
Antikonvulsiva
Andere
Aripiprazol, Quetiapin, Olanzapin (auch als Schmelztablette verfügbar), Cariprazin, Risperidon (auch als Schmelztablette verfügbar)
Pregabalin, Gabapentin
Daridorexant (duales Orexin-Rezeptor Antagonist – DORA), Antihistaminika wie z. B. Diphenhydramin (auch i.v. verfügbar), Hydroxyzin, Stimulanzien
Add-on-Behandlung mit (Es)Ketamin
Stufe IV
(Es)Ketamin als Nasenspray oder intravenös
Induktionsphase mit 2 Behandlungen wöchentlich über einen Zeitraum von 4 Wochen in einem stationären oder ambulanten Behandlungssetting
Bei Response/Remission Erhaltungsphase im niedergelassenen Bereich über einen Zeitraum von zumindest 6 Monaten mit Behandlungen 1‑mal wöchentlich für weitere 4 Wochen und anschließend bei anhaltender Besserung ev. nur alle 2 Wochen
Individuelle off-label Psychopharmakotherapie kann bei LC und ME/CFS sehr wirksam sein
Die Patient:innen werden hierbei in regelmäßigen Abständen klinisch evaluiert und die Therapie wird anhand deren Verträglichkeit und Effektivität individuell optimiert, mit dem Ziel einer raschen und lang anhaltenden Symptomreduktion bzw. Remission mit einer bestmöglichen Lebensqualität und generellen Funktionalität [6668].
Die erste Therapiestufe enthält hierbei die phytotherapeutischen Arzneimittel wie z. B. Extrakte aus Lavandula angustifolia (Silexan®), Ginkgo biloba (EGb 761®) und Rhodiola rosea (WS® 1375) [68, 69, 87]. In ersten Fallberichten zeigte sich beispielsweise die Gabe von Silexan in einer Dosierung von 80–160 mg tgl. als ein sehr effektiver Ansatz, um milde neuropsychiatrische LC-Symptome, wie etwa Erschöpfung und/oder vegetative Hyperreagibilität, zu reduzieren [66, 69]. Ähnliche Effekte wurden für das Ginkgo-biloba-Extrakt – bei der Einnahme von 3 × 80 mg täglich – vor allem bei der Reduktion von kognitiven Beschwerden wie z B. Brain Fog beschrieben [78], die auch mit verbesserter Neuroplastizität und antioxidativer Eigenschaften assoziiert wurden [78, 88].
Die zweite Therapiestufe wird angewendet, wenn LC-Patient:innen auf die erste Therapiestufe mit evidenzbasierter Phytotherapie nicht ausreichend angesprochen haben bzw. ihre Symptomatik vom Anfang an einer moderaten bis schweren Ausprägung entsprochen hat. Sie umfasst primär neuere Antidepressiva, wie z. B. die SSRIs, die Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRIs), den Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer (NDRI) Bupropion, das noradrenerg und spezifisch serotonerg wirksame Antidepressivum (NaSSA) Mirtazapin, den Serotoninmodulator Vortioxetin sowie auch Tianeptin oder die melatonerg wirkenden antidepressiven Substanzen wie etwa Agomelatin. Beispielsweise wurden Fluvoxamin und Vortioxetin auch aufgrund ihrer antiinflammatorischen Effekte durch die Modulation von Mikrogliazellen [89] als mögliche Substanzen für die Behandlung neuropsychiatrischer LC-Symptome vorgeschlagen [90, 91]. Die sich klinisch unterschiedlich auswirkenden Antidepressiva sollten abhängig vom individuellen Patient:innenprofil eingesetzt werden. Hierbei profitieren beispielsweise Patient:innen mit vordergründig serotonerg-noradrenerg anmutender Symptomatik (z. B. Ängste, innere Unruhe, Nervosität, psychosomatische Beschwerden) von Antidepressiva, die in diesen Neurotransmittersystemen wirksam sind (z. B. der SNRI Duloxetin). Patient:innen mit ausgeprägter vegetativer Symptomatik und Schlafstörungen sprechen hingegen häufig sehr gut auf Mirtazapin an [92, 93], während eine noradrenerg-dopaminerg anmutende Symptomatik mit Erschöpfung, Antriebsverlust und Anhedonie sehr gut auf Bupropion [76] reagiert. Bei Patient:innen mit vor allem kognitiven Beschwerden kann Vortioxetin [75] sehr effektiv sein.
Die dritte Therapiestufe enthält weitere Psychopharmakotherapeutika, welche im Rahmen einer Kombinations- und/oder Augmentationstherapie erfolgreich eingesetzt werden können, wenn LC-Patient:innen auf die vorangegangenen Behandlungen nicht ausreichend angesprochen haben. Beispielsweise zeigt Aripiprazol in niedrigeren Dosierungen (etwa 2,5 Milligramm tgl.) klinisch sehr vielversprechende Effekte, vor allem bei der Reizüberempfindlichkeit, welche vermutlich über seinen Wirkmechanismus am D2-Rezeptor sowie seine immunmodulierenden Effekte über eine Reduktion der Mikrogliaaktivierung entfaltet werden [77].
Als vierte Therapiestufe erfolgt der Einsatz von nasalem oder intravenösem (Es)Ketamin, vorzugsweise bei den LC-Patient:innen, die trotz adäquater oraler Psychopharmakotherapie kein zufriedenstellendes Ansprechen erreichen konnten. Die ersten erfolgreichen Behandlungen mit (Es)Ketamin wurden u. a. im Rahmen einer Fallserie von unserer Forschungsgruppe beschrieben [67]. Hier wurde (Es)Ketamin anhand des Behandlungsalgorithmus für die therapieresistente Depression (TRD) [85, 94, 95] eingesetzt und führte bei den bestehenden Symptomen, vor allem bei ausgeprägter Erschöpfung, kognitiver Einschränkung, depressiven Symptomen, Schwindel, orthostatischer Hypotension, Schlafstörungen, Schmerzen sowie Angstzuständen mit vegetativen Begleitbeschwerden zur substanziellen klinischen Verbesserung bzw. Remission [67]. Drei weitere veröffentlichte Fallberichte, in denen nasales oder intravenöses (Es)Ketamin zur Behandlung von Erschöpfung, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom (POTS), intestinaler Motilitätsstörung, neuropathischen Schmerzen und depressiven Symptomen eingesetzt wurden, konnten ebenfalls deutliche Symptomreduktionen bzw. Remissionen demonstrieren [7981]. (Es)Ketamin wirkt primär als nicht kompetitiver N-Methyl-D-Aspartat(NMDA)-Rezeptorantagonist, insbesondere an Gamma-Aminobuttersäure(GABA)-Interneuronen, was zu einer Disinhibition glutamaterger Neurone und einer konsekutiven Steigerung der glutamatergen Transmission führt. Diese Prozesse sind mit einer robusten und raschen antidepressiven Wirkung assoziiert [96]. Zusätzlich interagiert (Es)Ketamin mit Opioid- [97] und Cannabinoidrezeptoren [98] und moduliert inflammatorische Signalwege. Die ersten vielversprechenden Erfahrungen im Einsatz von (Es)Ketamin bei LC-Patient:innen können durch beschriebene Wirkmechanismen der Substanz erklärt werden. Mehrere Studien bestätigten ausgeprägte immunmodulierende Effekte über die Blockade von NF-KB, NLRP3-Inflammasom und Interleukin-1β [99101] sowie die Hochregulierung antiinflammatorischer Zytokine, welche die Mikrogliaaktivierung hemmen [102, 103]. Weiters wird eine modulierende Wirkung auf α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsäure(AMPA)-Rezeptoren beschrieben, welche zu einer Potenzierung glutamaterger Synapsen führt [104]. Nachdem in einer rezenten bildgebenden Studie gezeigt wurde, dass AMPA-Rezeptoren bei LC-Patient:innen überexprimiert sind [105] und aufgrund von Astrogliose die Dysregulation glutamaterger Synapsen auftreten kann [61], könnte hier eine weitere Komponente des Wirkmechanismus liegen.
Die beschriebenen vielversprechenden Behandlungsansätze sollen zukünftig in standardisierten Settings an der Abteilung für Allgemeine Psychiatrie der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Universität Wien systematisch untersucht werden. Die medizinische Betreuung der Patient:innen wird hierbei in multidisziplinärer Zusammenarbeit mit den Abteilungen für Neurologie, Innere Medizin, Immunologie, Radiologie, Anästhesie und Schmerzmedizin, Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychoanalyse und Psychotherapie erfolgen, um dem komplexen multisystemischen Krankheitsbild gerecht zu werden. Eine Ausweitung der systematischen Untersuchung ist auch an der psychiatrischen Abteilung der Universitätsklinik St. Pölten geplant. Die systematische Untersuchung des Behandlungsalgorithmus ist Teil einer fachbereichsübergreifenden Kooperation unter dem Dach des Comprehensive Center für klinische Neurowissenschaften und mentale Gesundheit (C3NMH) der Medizinischen Universität Wien. In diesem Rahmen sollen neben einer evidenzbasierten Therapie ein LC-Register erstellt sowie gezielte Studien zur Analyse der klinischen Manifestationen und der zugrunde liegenden neurobiologischen Mechanismen durchgeführt werden, mit dem Ziel der Entwicklung eines effektiven Therapiealgorithmus. Dies beinhaltet eine differenzialdiagnostische Abklärung mit Erhebung und Klassifizierung der häufig heterogenen Symptome, individuelle psychopharmakologische und nichtpharmakologische Therapien, psychosoziale Unterstützungen und Langzeitmanagement [68].
Der Ausbau spezialisierter, multidisziplinärer Zentren mit psychiatrischer Expertise ist zentral
Zusammenfassend zeigt die derzeitige Studienlage die hohe Relevanz neurobiologischer Mechanismen für die Pathogenese neuropsychiatrischer LC-Symptome. Weiters verdeutlichen die klinischen und neurobiologischen Überlappungen von LC, Depression und Angsterkrankungen die Notwendigkeit der Überprüfung der beschriebenen etablierten Psychopharmakotherapeutika als effektive und sichere Therapiestrategien für LC-assoziierte Symptome mit relevanten Implikationen für weitere Erschöpfungssyndrome wie etwa ME/CFS.

Fazit für die Praxis, Kernaussagen und konkrete Handlungsanweisungen

Long COVID (LC) ist eine multisystemische Erkrankung, die sich klinisch durch ein heterogenes Symptombild manifestiert und eine ausgeprägte Überlappung mit der Myalgischen Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) sowie depressiven und Angsterkrankungen aufweist. Auf neurobiologischer Ebene finden sich sowohl bei LC als auch bei Depressionen und Angsterkrankungen gemeinsame Dysregulationsmuster, insbesondere eine Aktivierung der Stressachse, immunologische Veränderungen sowie eine autonome Dysbalance.
Psychopharmakotherapeutische Interventionen können auch bei LC auf diese neurobiologischen Dysregulationen einwirken, die eng mit den Kernsymptomen der Erkrankung assoziiert sind. Dabei werden nicht nur klassische neuropsychiatrische Symptome wie Fatigue, kognitive Defizite oder Schlafstörungen moduliert, sondern über das vegetative Nervensystem auch somatische und vegetative Symptome weiterer Organsysteme beeinflusst.
Aufgrund seiner multimodalen Wirkmechanismen auf das glutamaterge, Gamma-Aminobuttersäure(GABA)erge, monoaminerge und immunmodulatorische System zeigt (Es)Ketamin in der bisherigen off-label Anwendung häufig eine relevante Symptomreduktion, insbesondere bei therapieresistenten Verläufen. Dies betrifft vor allem Patient:innen, die auf orale psychopharmakotherapeutische Behandlungsansätze, einschließlich pflanzlicher Arzneimittel (z. B. Silexan, Ginkgo biloba), selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI), Bupropion, Mirtazapin, Vortioxetin sowie auf Augmentations- oder Begleitstrategien wie Aripiprazol oder Daridorexant, nicht ausreichend angesprochen haben.
Die Anwendung von (Es)Ketamin erfolgt dabei in Analogie zum zugelassenen Behandlungsschema der therapieresistenten Depression, d. h. nach fehlendem Ansprechen auf mindestens zwei konventionelle antidepressiv wirksame Therapieversuche. Eine systematische wissenschaftliche Evaluation dieser Behandlungsstrategie bei LC und ME/CFS steht bislang jedoch noch aus.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

N. Hartman, D. Ivkic, M.C. Dorczok, I. Bozic, L. Reinfried, A.-C. Moser, B. Ludwig, M. Spies geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. G. Fugger hat Reisestipendien und/oder Berater-/Vertragshonorare erhalten von: Angelini, Takeda, Johnson & Johnson, Schwabe, Idorsia. F. Buchmayer hat Reisestipendien und/oder Berater-/Vertragshonorare erhalten von: Johnson & Johnson, Lundbeck, Angelini, Medice. A. Weidenauer hat Reisestipendien und/oder Berater/Vertragshonorare erhalten von: Böhringer Ingelheim, Johnson & Johnson. L. Bartova hat Reisestipendien und/oder Berater-/Vortragshonorare erhalten von: Alpine Market Research, Austrian Medical Chamber, AOP Orphan, Angelini, Biogen, Diagnosia, Dialectica, EQT, FOMF, Idorsia, Johnson & Johnson, Lundbeck, Market Access Transformation, Medizin Medien Austria, Novartis, Schwabe, Takeda, Universimed, Vertretungsnetz
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

