Psychopharmakologisches Repurposing bei postviralen Erschöpfungssyndromen: Von der neurobiologischen Rationale zur klinischen Anwendung

Im Vergleich zu LC besteht für das sogenannte Myalgische Enzephalomyelits/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) kein definitiver Nachweis, dass es ausschließlich postviral ausgelöst wird. Neben beschriebenen postviralen Verläufen [] besteht auch der Verdacht auf andere auslösende Faktoren wie ausgeprägte physische Stressoren (Toxine, Agrarchemikalien, traumatische Verletzungen) []. Das ME/CFS kann mit einer Vielzahl multisystemischer Symptome einhergehen [], die ähnlich wie LC Erwerbsunfähigkeit und Leistungsreduktion verursachen []. Die Prävalenz von ME/CFS in Europa liegt bei 0,2–2,2 %, jedoch ist hier anzumerken, dass die beschriebene Prävalenz aufgrund verschiedener diagnostischer Definitionen, Heterogenität in der Beschreibung der Patient:innen und einer hohen Dunkelziffer oder Fehldiagnosen eher variabel ausfällt [].

Schon nach früheren Erkrankungsausbrüchen, etwa der Influenzapandemie von 1918, Infektionen mit Epstein-Barr- oder Enteroviren, wurden persistierende-Symptome und Belastungsintoleranz beschrieben []. Mit dem weltweiten Auftreten von COVID-19 und dem damit verbundenen Post-COVID-Syndrom (PCS, Long COVID) rückte dieses Thema jedoch in einem bisher beispiellosen Ausmaß in den Mittelpunkt der Forschung, des klinischen Alltags und des gesellschaftlichen Interesses. Auch nach dem Ende der COVID-19-Pandemie tritt COVID-19 weiterhin in saisonalen Wellen auf []. Es berichten 6,2 % der Patient:innen drei Monate nach der akuten Infektion von Long-COVID(LC)-Symptomen []. Diese sind für die Betroffenen und deren Umfeld eine enorme Belastung und gehen mit vermehrter Morbidität und Erwerbsunfähigkeit einher []. Es ist weiters hervorzuheben, dass bei vielen Betroffenen über Jahre hinweg keine Besserung eintritt und Symptome persistieren [].

Für ME/CFS werden vor allem vorausgehende Virus- oder bakterielle Infektionen (Epstein-Barr-Virus, HHV-6/7, Coxsackie B,) als Risikofaktoren beschrieben. Weiters kann eine SARS-CoV-2-Infektion zur Reaktivierung latenter Viren führen, was als möglicher Mechanismus in der Pathogenese von ME/CFS diskutiert wird []. Weiters wird jüngeres Alter und weibliches Geschlecht für ME/CFS ebenfalls als Risikofaktor beschrieben [].

Zu den häufigsten Risikofaktoren für LC zählen jüngeres Alter (< 55 J.), Übergewicht, weibliches Geschlecht, Rauchen sowie erhöhte Laborparameter (C-reaktives Protein (CRP), Triglyzeride, HbA1c und Alanin-Aminotransferase (ALT)) []. Frauen sind etwa dreimal häufiger betroffen [], und ein jüngeres Erkrankungsalter gilt als ungünstiger Prognosefaktor []. Vorerkrankungen wie chronische Niereninsuffizienz und chronisch obstruktive Lungenerkrankung erhöhen das Risiko zusätzlich [], während SARS-CoV-2-Impfungen protektiv wirken [].

Die enge Überschneidung der Symptomatik und Diagnosekriterien zwischen Long COVID und ME/CFS hat wesentlich dazu beigetragen, dass zentrale Begriffe und Konzepte aus der ME/CFS-Forschung, darunterundauch im Kontext von Long COVID etabliert wurden. Aktuelle Studien zeigen, dass rund 50 % der Long-COVID-Patient:innen nach einer Krankheitsdauer von sechs Monaten die Diagnosekriterien für ME/CFS erfüllen, was die Notwendigkeit einer integrativen Betrachtung beider Syndrome verdeutlicht [].

Auch ME/CFS ist durch eine breite Heterogenität von Symptomen in mehreren Organsystemen gekennzeichnet. In der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10-GM) wird ME/CFS unter dem Code G93.3 klassifiziert, der als neurologische Erkrankung im Kapitel „Sonstige Krankheiten des Gehirns“ geführt wird []. Die aktuell vorherrschende klinische Definition für eine ME/CFS-Diagnose wird vor allem durch die(CCC) [] abgebildet. Die wichtigsten Aspekte der CCC sind über mindestens sechs Monate persistierende oder undulierende chronische Erschöpfung, die zu einer erheblichen Aktivitätseinschränkung führt, sowie das Auftreten der PEM. Zusätzlich können die in Tab.angeführten Symptome persistierend oder undulierend vorhanden sein [].

Nach WHO-Definition tritt LC innerhalb von drei Monaten nach einer bestätigten oder vermuteten SARS-CoV‑2-Infektion auf. LC-Symptome müssen über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten persistieren, können jedoch in ihrer Intensität undulieren oder nach einer symptomfreien Phase erneut auftreten. Die am häufigsten von der WHO-Definition genannten Symptome sind Erschöpfung, Atemnot und kognitive Einschränkung. Jedoch beschreibt auch die WHO-Definition eine Vielzahl möglicher Symptome, diese sind in Tab.vergleichend zu den häufigsten ME/CFS Symptomen angeführt [].

So zeichnet sich LC durch eine Vielzahl unterschiedlicher Symptome aus. Als Kernsymptome gelten bei LC und ME/CFS die postexertionelle Malaise (PEM), die als überverhältnismäßige Erschöpfung nach körperlicher, kognitiver oder psychischer Belastung definiert wird. Die häufigsten neuropsychiatrischen Symptome umfassen Schlafstörungen, anhaltende Erschöpfung, kognitive Einschränkungen und Angstzustände []. Eine weitere Metaanalyse beschreibt bis zu 39 verschiedene Symptome, welche bei LC-Patient:innen dokumentiert wurden, was die Heterogenität der Erkrankung verdeutlicht []. Die relevanteste klinische Definition für die Diagnose LC wurde durch ein WHO-geführtes Delphi-Verfahren [] etabliert. Weiters wurde nach den Vorgaben der WHO in die deutsche Fassung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10-GM) der Diagnoseschlüssel U09.9 für „Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet“ aufgenommen [].

Nachdem keine definitiven Biomarker für LC [] und ME/CFS [] bisher identifiziert werden konnten, steht die klinische Untersuchung und Anamnese als diagnostisches Mittel im Vordergrund.

Die symptomatischen Überlappungen der MDD und GAD mit LC werden auch durch mehrfach dargestellte neurobiologische Veränderungen unterstützt. So werden bei Patient:innen mit depressiven- und Angsterkrankungen sowie dem LC-Syndrom Abweichungen der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse beschrieben []. Bildgebungsstudien bei Patient:innen mit einer Depression und/oder Angsterkrankung zeigten weiters eine Volumenreduktion der grauen Substanz, vor allem im Bereich des Hippocampus und des präfrontalen Kortex []. Ähnliche Veränderungen wurden bei LC-Patient:innen nachgewiesen und mit ischämischen bzw. neurodegenerativen Prozessen assoziiert []. Weiters beschreibt eine rezente Metaanalyse einen imFluordesoxyglukose-Positronen-Emissions-Tomographie-Computertomographie (FDG-PET-CT) gemessenen deutlich reduzierten Glukosestoffwechsel im frontalen Kortex von LC-Patient:innen. Das Ausmaß der Hypoaktivität korrelierte weiters mit der Intensität neuropsychiatrischer Symptome []. Ähnliche Veränderungen werden auch bei depressiven Patient:innen berichtet. Hierbei wurde ein reduzierter Glukosestoffwechsel vor allem in Arealen des präfrontalen Kortex, des limbischen Systems, der Basalganglien, Thalamus und des Kleinhirns beobachtet []. Ergänzend wurde bei einer LC-Patient:innenpopulation anhand der Messung der Verteilung des(TSPO) teilweise eine ausgeprägte Gliose festgestellt []. TSPO-Messungen bei Patient:innen mit einer schweren depressiven Episode zeigten in dieser Bildgebung ähnliche Muster []. Weiters wurden bei Patient:innen mit LC und Angsterkrankungen reduzierte Interleukin-10(IL-10)-Serumwerte gemessen. Dieser Unterschied zeigte sich im Vergleich zu gesunden Proband:innen oder genesenen COVID-19-Patient:innen ohne LC-Symptomatik als signifikant erniedrigt [].

Neben der Überlappung zwischen LC und ME/CFS bestehen besonders für die neuropsychiatrischen Symptome von LC phänomenologische Ähnlichkeiten zur(MDD) und generalisierter Angststörung (GAD) []. Überlappende Symptome von LC und MDD können anhand eines Vergleiches der WHO-Kriterien für LC [] mit denen einer depressiven Episode [] dargestellt werden (Tab.). Ein ähnlicher Vergleich wird für Angsterkrankungen anhand der ICD-10 Kriterien der GAD in Tab.; [] abgebildet.

Erwähnenswert ist zudem die vermutete Dysregulation des Vagusnerv als Teil des autonomen Nervensystems bei LC-Patient:innen. Eine rezente Studie beschreibt Zusammenhänge zwischen dieser Dysregulation und postinfektiösen Entzündungszuständen []. Eine solche Dysregulation scheint sich über neuroendokrine Signalwege wie die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse zu entfalten und einen Hypocortisolismus zu bedingen, der wesentlich zur autonomen Dysregulation und zu den typischen, systemischen Beschwerden bei LC-Patient:innen beiträgt [].

Als relevante neurobiologische Mechanismen für die Entwicklung neuropsychiatrischer LC-Symptome wurden Neuroinflammation [], Verminderung der Neuroplastizität [], zerebrovaskuläre Dysfunktion [] und Neurotransmitterdysregulation [] wiederholt beschrieben (Tab.).

Reduktion der Serotoninspiegel durch eine IL-6-bedingte Hemmung des Kynurenin-Stoffwechselwegs. Störungen der dopaminergen Signalwege in den Basalganglien, insbesondere im Globus pallidus, sowie in frontoparietalen Regionen. Glutamaterge Dysregulation infolge astrozytärer Dysfunktion

Das Hauptziel der aktuell empfohlenen Behandlungen ist die Symptomlinderung und Verbesserung der Lebensqualität. Der zentrale Ansatz ist das Pacing (Energiemanagement), um Überlastung zu vermeiden und sogenannte „Crashes“ (PEM) zu verhindern. Ergänzend werden spezifische Symptome wie Schlafstörungen, Schmerzen oder Kreislaufbeschwerden mit verschiedenen pharmakologischen und nichtpharmakologischen Strategien behandelt, während psychologisch-psychotherapeutische Unterstützung angeboten wird, um den Umgang mit dieser chronischen und belastenden Erkrankung zu erleichtern [].

Medikamentöse Therapien werden derzeit großteils nach Evaluierung der individuellen Patient:innenprofileangewendet []. Unterschiedliche pharmakologische Therapieansätze werden hierbei intensiv erforscht. Besonders häufig kommt hier das sogenanntezur Anwendung. Im Rahmen dessen, werden bereits etablierte pharmakologische Wirkstoffe für neue Indikationen erprobt, welche in den ursprünglichen Zulassungsstudien nicht angedacht waren. So können Zulassungsprozesse und somit notwendige Indikationserweiterungen beschleunigt werden [].

Aktuelle Behandlungsleitlinien [] empfehlen für LC derzeit eine supportive rehabilitative Therapie zur bestmöglichen Symptomlinderung, die durch Fachärzt:innen bzw. Expert:innen mehrerer medizinischer Fachdisziplinen durchgeführt wird. Zudem besteht eine wachsende, vielversprechende Evidenz für Therapien, die Symptome langfristig reduzieren können [].

Psychopharmakotherapeutische Strategien

off-label , orientiert an seit vielen Jahren etablierten Empfehlungen zur leitliniengerechten Behandlung vor allem depressiver und angstbezogener Erkrankungen [ 66 , 67 , 75 ‐ 81 ]. Für die Behandlung von LC liegen derzeit erste vielversprechende klinische Berichte zu psychopharmakotherapeutischen Ansätzen vor. Hierbei werden zunehmend positive Effekte für Silexan, Ginkgo biloba, Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), Bupropion, Vortioxetin, Aripiprazol sowie (Es)Ketamin beschrieben. Deren Einsatz erfolgt in Österreich bei LC sowie ME/CFS aktuell überwiegend, orientiert an seit vielen Jahren etablierten Empfehlungen zur leitliniengerechten Behandlung vor allem depressiver und angstbezogener Erkrankungen [].

on-label Therapiestrategien bei depressiven und Angsterkrankungen [ 82 ‐ 86 ] schlägt unsere Forschungsgruppe einen vierstufigen Therapiealgorithmus vor (Tab. 5 Psychopharmakotherapeutisches Stufenschema Evidenzbasierte Phytotherapie Stufe I Silexan® EGb 761® (Ginkgo biloba) WS® 1375 (Rhodiola rosea) Konventionelle antidepressive Therapie Stufe II Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Andere Escitalopram Citalopram (auch i.v. verfügbar) Duloxetin Vortioxetin Sertralin Venlafaxin Bupropion Fluoxetin Milnacipran Mirtazapin (auch als Schmelztablette verfügbar) Fluvoxamin – Trazodon IR und ER Paroxetin – Tianeptin – Mianserin – Agomelatin Kombination und/oder Augmentation mit Psychopharmakotherapeutika anderer Substanzklassen Stufe III Atypische Antipsychotika Antikonvulsiva Andere Aripiprazol, Quetiapin, Olanzapin (auch als Schmelztablette verfügbar), Cariprazin, Risperidon (auch als Schmelztablette verfügbar) Pregabalin, Gabapentin Daridorexant (duales Orexin-Rezeptor Antagonist – DORA), Antihistaminika wie z. B. Diphenhydramin (auch i.v. verfügbar), Hydroxyzin, Stimulanzien Add-on-Behandlung mit (Es)Ketamin Stufe IV (Es)Ketamin als Nasenspray oder intravenös Induktionsphase mit 2 Behandlungen wöchentlich über einen Zeitraum von 4 Wochen in einem stationären oder ambulanten Behandlungssetting Bei Response/Remission Erhaltungsphase im niedergelassenen Bereich über einen Zeitraum von zumindest 6 Monaten mit Behandlungen 1‑mal wöchentlich für weitere 4 Wochen und anschließend bei anhaltender Besserung ev. nur alle 2 Wochen Auf Grundlage der beschriebenen Pathomechanismen sowie der phänomenologischen und neurobiologischen Überschneidungen zwischen LC, MDD und Angsterkrankungen und unter Einbezug langjährig etablierterTherapiestrategien bei depressiven und Angsterkrankungen [] schlägt unsere Forschungsgruppe einen vierstufigen Therapiealgorithmus vor (Tab.). Dieser kann anhand individueller Patient:innenprofile (klinisches Bild, Schweregrad der Symptome, bisheriger Krankheitsverlauf) erfolgreich und sicher eingesetzt werden.

Individuelle off-label Psychopharmakotherapie kann bei LC und ME/CFS sehr wirksam sein

66 ‐ 68 ]. Die Patient:innen werden hierbei in regelmäßigen Abständen klinisch evaluiert und die Therapie wird anhand deren Verträglichkeit und Effektivität individuell optimiert, mit dem Ziel einer raschen und lang anhaltenden Symptomreduktion bzw. Remission mit einer bestmöglichen Lebensqualität und generellen Funktionalität [].

Anzeige

Lavandula angustifolia (Silexan®), Ginkgo biloba (EGb 761®) und Rhodiola rosea (WS® 1375) [ 68 , 69 , 87 ]. In ersten Fallberichten zeigte sich beispielsweise die Gabe von Silexan in einer Dosierung von 80–160 mg tgl. als ein sehr effektiver Ansatz, um milde neuropsychiatrische LC-Symptome, wie etwa Erschöpfung und/oder vegetative Hyperreagibilität, zu reduzieren [ 66 , 69 ]. Ähnliche Effekte wurden für das Ginkgo-biloba-Extrakt – bei der Einnahme von 3 × 80 mg täglich – vor allem bei der Reduktion von kognitiven Beschwerden wie z B. Brain Fog beschrieben [ 78 ], die auch mit verbesserter Neuroplastizität und antioxidativer Eigenschaften assoziiert wurden [ 78 , 88 ]. Die erste Therapiestufe enthält hierbei die phytotherapeutischen Arzneimittel wie z. B. Extrakte aus]. In ersten Fallberichten zeigte sich beispielsweise die Gabe von Silexan in einer Dosierung von 80–160 mg tgl. als ein sehr effektiver Ansatz, um milde neuropsychiatrische LC-Symptome, wie etwa Erschöpfung und/oder vegetative Hyperreagibilität, zu reduzieren []. Ähnliche Effekte wurden für das Ginkgo-biloba-Extrakt – bei der Einnahme von 3 × 80 mg täglich – vor allem bei der Reduktion von kognitiven Beschwerden wie z B.beschrieben [], die auch mit verbesserter Neuroplastizität und antioxidativer Eigenschaften assoziiert wurden [].

89 ] als mögliche Substanzen für die Behandlung neuropsychiatrischer LC-Symptome vorgeschlagen [ 90 , 91 ]. Die sich klinisch unterschiedlich auswirkenden Antidepressiva sollten abhängig vom individuellen Patient:innenprofil eingesetzt werden. Hierbei profitieren beispielsweise Patient:innen mit vordergründig serotonerg-noradrenerg anmutender Symptomatik (z. B. Ängste, innere Unruhe, Nervosität, psychosomatische Beschwerden) von Antidepressiva, die in diesen Neurotransmittersystemen wirksam sind (z. B. der SNRI Duloxetin). Patient:innen mit ausgeprägter vegetativer Symptomatik und Schlafstörungen sprechen hingegen häufig sehr gut auf Mirtazapin an [ 92 , 93 ], während eine noradrenerg-dopaminerg anmutende Symptomatik mit Erschöpfung, Antriebsverlust und Anhedonie sehr gut auf Bupropion [ 76 ] reagiert. Bei Patient:innen mit vor allem kognitiven Beschwerden kann Vortioxetin [ 75 ] sehr effektiv sein. Die zweite Therapiestufe wird angewendet, wenn LC-Patient:innen auf die erste Therapiestufe mit evidenzbasierter Phytotherapie nicht ausreichend angesprochen haben bzw. ihre Symptomatik vom Anfang an einer moderaten bis schweren Ausprägung entsprochen hat. Sie umfasst primär neuere Antidepressiva, wie z. B. die SSRIs, die Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRIs), den Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer (NDRI) Bupropion, das noradrenerg und spezifisch serotonerg wirksame Antidepressivum (NaSSA) Mirtazapin, den Serotoninmodulator Vortioxetin sowie auch Tianeptin oder die melatonerg wirkenden antidepressiven Substanzen wie etwa Agomelatin. Beispielsweise wurden Fluvoxamin und Vortioxetin auch aufgrund ihrer antiinflammatorischen Effekte durch die Modulation von Mikrogliazellen [] als mögliche Substanzen für die Behandlung neuropsychiatrischer LC-Symptome vorgeschlagen []. Die sich klinisch unterschiedlich auswirkenden Antidepressiva sollten abhängig vom individuellen Patient:innenprofil eingesetzt werden. Hierbei profitieren beispielsweise Patient:innen mit vordergründig serotonerg-noradrenerg anmutender Symptomatik (z. B. Ängste, innere Unruhe, Nervosität, psychosomatische Beschwerden) von Antidepressiva, die in diesen Neurotransmittersystemen wirksam sind (z. B. der SNRI Duloxetin). Patient:innen mit ausgeprägter vegetativer Symptomatik und Schlafstörungen sprechen hingegen häufig sehr gut auf Mirtazapin an [], während eine noradrenerg-dopaminerg anmutende Symptomatik mit Erschöpfung, Antriebsverlust und Anhedonie sehr gut auf Bupropion [] reagiert. Bei Patient:innen mit vor allem kognitiven Beschwerden kann Vortioxetin [] sehr effektiv sein.

2 -Rezeptor sowie seine immunmodulierenden Effekte über eine Reduktion der Mikrogliaaktivierung entfaltet werden [ 77 ]. Die dritte Therapiestufe enthält weitere Psychopharmakotherapeutika, welche im Rahmen einer Kombinations- und/oder Augmentationstherapie erfolgreich eingesetzt werden können, wenn LC-Patient:innen auf die vorangegangenen Behandlungen nicht ausreichend angesprochen haben. Beispielsweise zeigt Aripiprazol in niedrigeren Dosierungen (etwa 2,5 Milligramm tgl.) klinisch sehr vielversprechende Effekte, vor allem bei der Reizüberempfindlichkeit, welche vermutlich über seinen Wirkmechanismus am D-Rezeptor sowie seine immunmodulierenden Effekte über eine Reduktion der Mikrogliaaktivierung entfaltet werden [].

67 ]. Hier wurde (Es)Ketamin anhand des Behandlungsalgorithmus für die therapieresistente Depression (TRD) [ 85 , 94 , 95 ] eingesetzt und führte bei den bestehenden Symptomen, vor allem bei ausgeprägter Erschöpfung, kognitiver Einschränkung, depressiven Symptomen, Schwindel, orthostatischer Hypotension, Schlafstörungen, Schmerzen sowie Angstzuständen mit vegetativen Begleitbeschwerden zur substanziellen klinischen Verbesserung bzw. Remission [ 67 ]. Drei weitere veröffentlichte Fallberichte, in denen nasales oder intravenöses (Es)Ketamin zur Behandlung von Erschöpfung, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom (POTS), intestinaler Motilitätsstörung, neuropathischen Schmerzen und depressiven Symptomen eingesetzt wurden, konnten ebenfalls deutliche Symptomreduktionen bzw. Remissionen demonstrieren [ 79 ‐ 81 ]. (Es)Ketamin wirkt primär als nicht kompetitiver N-Methyl-D-Aspartat(NMDA)-Rezeptorantagonist, insbesondere an Gamma-Aminobuttersäure(GABA)-Interneuronen, was zu einer Disinhibition glutamaterger Neurone und einer konsekutiven Steigerung der glutamatergen Transmission führt. Diese Prozesse sind mit einer robusten und raschen antidepressiven Wirkung assoziiert [ 96 ]. Zusätzlich interagiert (Es)Ketamin mit Opioid- [ 97 ] und Cannabinoidrezeptoren [ 98 ] und moduliert inflammatorische Signalwege. Die ersten vielversprechenden Erfahrungen im Einsatz von (Es)Ketamin bei LC-Patient:innen können durch beschriebene Wirkmechanismen der Substanz erklärt werden. Mehrere Studien bestätigten ausgeprägte immunmodulierende Effekte über die Blockade von NF-KB, NLRP3-Inflammasom und Interleukin-1β [ 99 ‐ 101 ] sowie die Hochregulierung antiinflammatorischer Zytokine, welche die Mikrogliaaktivierung hemmen [ 102 , 103 ]. Weiters wird eine modulierende Wirkung auf α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsäure(AMPA)-Rezeptoren beschrieben, welche zu einer Potenzierung glutamaterger Synapsen führt [ 104 ]. Nachdem in einer rezenten bildgebenden Studie gezeigt wurde, dass AMPA-Rezeptoren bei LC-Patient:innen überexprimiert sind [ 105 ] und aufgrund von Astrogliose die Dysregulation glutamaterger Synapsen auftreten kann [ 61 ], könnte hier eine weitere Komponente des Wirkmechanismus liegen. Als vierte Therapiestufe erfolgt der Einsatz von nasalem oder intravenösem (Es)Ketamin, vorzugsweise bei den LC-Patient:innen, die trotz adäquater oraler Psychopharmakotherapie kein zufriedenstellendes Ansprechen erreichen konnten. Die ersten erfolgreichen Behandlungen mit (Es)Ketamin wurden u. a. im Rahmen einer Fallserie von unserer Forschungsgruppe beschrieben []. Hier wurde (Es)Ketamin anhand des Behandlungsalgorithmus für die therapieresistente Depression (TRD) [] eingesetzt und führte bei den bestehenden Symptomen, vor allem bei ausgeprägter Erschöpfung, kognitiver Einschränkung, depressiven Symptomen, Schwindel, orthostatischer Hypotension, Schlafstörungen, Schmerzen sowie Angstzuständen mit vegetativen Begleitbeschwerden zur substanziellen klinischen Verbesserung bzw. Remission []. Drei weitere veröffentlichte Fallberichte, in denen nasales oder intravenöses (Es)Ketamin zur Behandlung von Erschöpfung, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom (POTS), intestinaler Motilitätsstörung, neuropathischen Schmerzen und depressiven Symptomen eingesetzt wurden, konnten ebenfalls deutliche Symptomreduktionen bzw. Remissionen demonstrieren []. (Es)Ketamin wirkt primär als nicht kompetitiver N-Methyl-D-Aspartat(NMDA)-Rezeptorantagonist, insbesondere an Gamma-Aminobuttersäure(GABA)-Interneuronen, was zu einer Disinhibition glutamaterger Neurone und einer konsekutiven Steigerung der glutamatergen Transmission führt. Diese Prozesse sind mit einer robusten und raschen antidepressiven Wirkung assoziiert []. Zusätzlich interagiert (Es)Ketamin mit Opioid- [] und Cannabinoidrezeptoren [] und moduliert inflammatorische Signalwege. Die ersten vielversprechenden Erfahrungen im Einsatz von (Es)Ketamin bei LC-Patient:innen können durch beschriebene Wirkmechanismen der Substanz erklärt werden. Mehrere Studien bestätigten ausgeprägte immunmodulierende Effekte über die Blockade von NF-KB, NLRP3-Inflammasom und Interleukin-1β [] sowie die Hochregulierung antiinflammatorischer Zytokine, welche die Mikrogliaaktivierung hemmen []. Weiters wird eine modulierende Wirkung auf α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsäure(AMPA)-Rezeptoren beschrieben, welche zu einer Potenzierung glutamaterger Synapsen führt []. Nachdem in einer rezenten bildgebenden Studie gezeigt wurde, dass AMPA-Rezeptoren bei LC-Patient:innen überexprimiert sind [] und aufgrund von Astrogliose die Dysregulation glutamaterger Synapsen auftreten kann [], könnte hier eine weitere Komponente des Wirkmechanismus liegen.

3NMH) der Medizinischen Universität Wien. In diesem Rahmen sollen neben einer evidenzbasierten Therapie ein LC-Register erstellt sowie gezielte Studien zur Analyse der klinischen Manifestationen und der zugrunde liegenden neurobiologischen Mechanismen durchgeführt werden, mit dem Ziel der Entwicklung eines effektiven Therapiealgorithmus. Dies beinhaltet eine differenzialdiagnostische Abklärung mit Erhebung und Klassifizierung der häufig heterogenen Symptome, individuelle psychopharmakologische und nichtpharmakologische Therapien, psychosoziale Unterstützungen und Langzeitmanagement [ 68 ]. Die beschriebenen vielversprechenden Behandlungsansätze sollen zukünftig in standardisierten Settings an der Abteilung für Allgemeine Psychiatrie der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Universität Wien systematisch untersucht werden. Die medizinische Betreuung der Patient:innen wird hierbei in multidisziplinärer Zusammenarbeit mit den Abteilungen für Neurologie, Innere Medizin, Immunologie, Radiologie, Anästhesie und Schmerzmedizin, Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychoanalyse und Psychotherapie erfolgen, um dem komplexen multisystemischen Krankheitsbild gerecht zu werden. Eine Ausweitung der systematischen Untersuchung ist auch an der psychiatrischen Abteilung der Universitätsklinik St. Pölten geplant. Die systematische Untersuchung des Behandlungsalgorithmus ist Teil einer fachbereichsübergreifenden Kooperation unter dem Dach des Comprehensive Center für klinische Neurowissenschaften und mentale Gesundheit (CNMH) der Medizinischen Universität Wien. In diesem Rahmen sollen neben einer evidenzbasierten Therapie ein LC-Register erstellt sowie gezielte Studien zur Analyse der klinischen Manifestationen und der zugrunde liegenden neurobiologischen Mechanismen durchgeführt werden, mit dem Ziel der Entwicklung eines effektiven Therapiealgorithmus. Dies beinhaltet eine differenzialdiagnostische Abklärung mit Erhebung und Klassifizierung der häufig heterogenen Symptome, individuelle psychopharmakologische und nichtpharmakologische Therapien, psychosoziale Unterstützungen und Langzeitmanagement [].

Der Ausbau spezialisierter, multidisziplinärer Zentren mit psychiatrischer Expertise ist zentral

Zusammenfassend zeigt die derzeitige Studienlage die hohe Relevanz neurobiologischer Mechanismen für die Pathogenese neuropsychiatrischer LC-Symptome. Weiters verdeutlichen die klinischen und neurobiologischen Überlappungen von LC, Depression und Angsterkrankungen die Notwendigkeit der Überprüfung der beschriebenen etablierten Psychopharmakotherapeutika als effektive und sichere Therapiestrategien für LC-assoziierte Symptome mit relevanten Implikationen für weitere Erschöpfungssyndrome wie etwa ME/CFS.