Psychoanalytische Versorgungsarbeit

Das Wiener Psychoanalytische Ambulatorium (gegr. 1922) ist eine traditionsreiche Krankenbehandlungseinrichtung der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung (WPV), die sich von Anfang an dafür eingesetzt hat, Behandlungen sozial unterprivilegierten Schichten zugänglich zu machen. Der Betrieb wurde anfangs mit privaten Mitteln finanziert und musste immer wieder mit Widerstand kämpfen: „Es mag eine lange Zeit dauern, bis der Staat diese Aufgaben als dringlich ansieht. Gegenwärtige Bedingungen könnten dies noch mehr verlängern. Möglicherweise werden diese Institutionen erst von privater Charity initiiert. Einige Zeit später jedoch werden sie realisiert“ (Freud). Ursprünglich war das Ambulatorium auf Neurosen ausgerichtet, 1929 wurde eine Abteilung für Psychosen hinzugefügt; 1925 wurde eine Erziehungsberatung angegliedert. 1938 wurde das Ambulatorium sofort aufgelöst, die Räumlichkeiten, die Vermögenswerte liquidiert (Huber, S. 22). Erst 1999 wurde das Ambulatorium auf Initiative einer engagierten Gruppe von Kandidat:innen, die sich für eine psychoanalytische Behandlung für Menschen mit wenig Geld und mit schweren Diagnosen einsetzten, wiedereröffnet (Diercks et al.).

Gegenwärtig kann das Ambulatorium dank Verträgen mit den Krankenkassen psychoanalytische Erstgespräche, Beratungen und nach Maßgabe freier Plätze auch höherfrequente Behandlungen unentgeltlich anbieten. Das therapeutische Angebot gilt für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Im Jahr 2024 waren im Ambulatorium insgesamt 25 klinische Mitarbeitende und 13 Praktikant:innen tätig. Die Mitarbeiter:innen sind für Erstgespräche und Behandlungen zuständig, die Praktikant:innen für den Telefondienst. Speziell für Praktikant:innen fanden Ambulanzkonferenzen und darüber hinaus regelmäßig Lehrambulanzen statt. Ziel der Lehrambulanz ist es, die Technik der Erstgesprächsführung in situ zu lernen und diagnostische Fragen zu erörtern. Jeden Freitag gibt es Intervisionssitzungen für das Team.

ÖGK: 3860 Std

SVS: 677 Std

BVAEB: 393 Std 2024 wurden 4930 Behandlungsstunden erbracht. Die Aufteilung auf die Krankenkassen sieht derzeit folgendermaßen aus:

Insgesamt gab es 313 Anrufe und 164 Anmeldungen zu Erstgesprächen, davon 149 im Erwachsenenambulatorium und 15 im Kinder- und Jugendlichenambulatorium.

Die Mehrheit der Erstgespräche im Erwachsenenambulatorium (59 %) wurde mit Personen < 35 Jahren geführt; 4 % waren > 56 Jahre, 57 % Frauen, 38 % Männer, 8 % divers. 63 % hatten einen Universitätsabschluss, 24 % Matura. Die Mehrheit war berufstätig, 13 % in Ausbildung, 24 % hatten kein Erwerbseinkommen; 71 % waren ledig. Die Mehrheit (67 %) litt an Persönlichkeitsstörungen oder Neurosen schweren Grades, 29 % an einer Belastungsstörung, 4 % an einer Psychose. 38 % waren zum Zeitpunkt des Erstgespräches in psychiatrischer Behandlung. Scheidung und Migration zählten zu den häufigsten Risikofaktoren (Jahresbericht Ambulatorium 2024 – JBAmb24, 5). Im Kinder- und Jugendlichenambulatorium waren mehr als die Hälfte Latenzkinder (6–11 Jahre), ein Drittel waren Jugendliche. Gerade jüngere Alterskohorten können das Ambulatorium nützen, was hoffen lässt, dass dadurch chronifizierte Erkrankungsverläufe vermieden werden.

Ende 2024 gab es 59 laufende Behandlungen, 8 im Kinder-Jugendambulatorium und 51 im Erwachsenenambulatorium. Dazu kamen 12 Behandlungen, die 2024 abgeschlossen wurden. 42 % sind psychoanalytische Psychotherapien, die zwei Mal wöchentlich stattfinden. 34 % sind Psychoanalysen mit einer Frequenz von 3–4 × wöchentlich. 24 % sind niederfrequente Behandlungen (1 ×/Woche oder 1 ×/alle 2 Wochen). 76 % der erwachsenen Patient:innen sind < 35 Jahre; die Hälfte im Kinder-Jugendambulatorium sind Jugendliche (15 Jahre oder älter), der Rest sind Kleinkinder oder Kinder. Im Erwachsenenambulatorium sind 72 % Frauen und 28 % Männer. 74 % aller Erwachsenen sind ledig. 79 % der Erwachsenen leiden an einer Persönlichkeitsstörung; 28 % werden parallel psychiatrisch betreut (JBAmb24, 6).