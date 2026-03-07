Psychische und elterliche Einflüsse auf Schmerz während Bewegung

Zum Inhalt

  • 06.03.2026
  • Originalien
Zusammenfassung

Schmerzen bei Bewegung stellen ein häufiges und klinisch relevantes Symptom im Kindes- und Jugendalter dar, auch im Kontext rheumatischer Erkrankungen. Während akute bewegungsassoziierte Schmerzen meist somatisch erklärbar sind, können Schmerzen unter Bewegung/Belastung bei einem Teil der Betroffenen trotz kontrollierter oder fehlender entzündlicher Aktivität persistieren. In diesen Fällen tragen psychologische und soziale Einflussfaktoren wesentlich zum Schmerzerleben, zum Bewegungsverhalten und zur funktionellen Beeinträchtigung bei.
Chronische muskuloskelettale Schmerzen lassen sich verschiedenen Facetten zuordnen, darunter inflammatorische, mechanische und zentral vermittelte Schmerzen. Angst-Vermeidungs-Mechanismen, Lern- und Gedächtnisprozesse sowie elterliche Kommunikations- und Bewältigungsmuster beeinflussen die Wahrnehmung von Schmerz und Bewegung im Kindesalter maßgeblich. Klinisch zeigen sich bei chronischen Schmerzen häufig Konstellationen mit ausgeprägter Funktionsbeeinträchtigung bei geringen oder fehlenden somatischen Befunden.
Für die pädiatrische Rheumatologie ergeben sich daraus konkrete Implikationen für Anamnese, ärztliche Gesprächsführung und therapeutische Zielsetzung. Bewegung stellt ein zentrales medizinisches und psychologisches Therapieprinzip dar, bei dem nicht Schmerzfreiheit, sondern Kontrollierbarkeit, Selbstwirksamkeit und Teilhabe im Vordergrund stehen. Bei chronifizierten, ambulant therapieresistenten Verläufen mit hoher Alltagsbeeinträchtigung kann eine interdisziplinäre multimodale stationäre Schmerztherapie indiziert sein.
Publikationsdatum
06.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
rheuma plus
Print ISSN: 1868-260X
Elektronische ISSN: 2191-2610
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-026-00953-5
