Psychische Gesundheit in der Schule

Die Schule als Quelle von Risiken und Ressourcen für die psychische Gesundheit von Schüler*innen

18 ]. Psychische Störungen sind in den ersten beiden Lebensjahrzehnten für einen Großteil der gesamten Krankheitslast verantwortlich [ 24 ]. Für Deutschland zeigen die Ergebnisse der Studie „Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC), dass einerseits fast 90 % der 11- bis 15-Jährigen eine hohe Lebenszufriedenheit berichten, andererseits wird bei genauerer Betrachtung deutlich, dass mehr als ein Drittel der Mädchen und etwa 20 % der Jungen unter mehrmals wöchentlich auftretenden multiplen psychosomatischen Beschwerden leiden, z. B. Einschlafproblemen, Kopfschmerzen und Niedergeschlagenheit [ 17 ]. Anhand von Angaben der Eltern in einem standardisierten Breitband-Screening ergeben sich in der „Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland" (KIGGS) bei etwa 17 % der 3‑ bis 17-jährigen Jungen und bei knapp 15 % der gleichaltrigen Mädchen Hinweise auf klinisch relevante psychische Auffälligkeiten [ 19 ]. Im Einzelnen sind in dieser Altersgruppe insbesondere Angststörungen, dissoziale, depressive und hyperkinetische Störungen verbreitet, wobei dissoziale und hyperkinetische Störungen eher bei Jungen auftreten und Angststörungen sowie Depressionen eher bei Mädchen, insbesondere ab dem Jugendalter [ 16 ].

15 ]. Sein Verständnis von Entwicklung als eine Abfolge von zu bewältigenden Herausforderungen, die sich in jedem Lebensabschnitt immer wieder neu stellen, wurde in der Folge so populär, dass es heute den Rang einer eigenen Entwicklungstheorie besitzt. Schon in der Erstveröffentlichung ordnete er den Entwicklungsaufgaben verschiedene Sozialisationsinstanzen zu (u. a. Familie, Gleichaltrige, religiöse Gruppen), die an der Bewältigung dieser Aufgaben beteiligt sind. Hierbei stellte er fest, dass die Schule der einzige Bereich der sozialen Umwelt ist, der Verbindungen zu faktisch allen in der Kindheit und der Adoleszenz drängenden Entwicklungsaufgaben hat (vgl. [ 15 , S. 38]). Gemeint ist dabei nicht nur die Auseinandersetzung mit den schulischen Leistungsanforderungen, sondern auch die Erlangung emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern, die Berufswahl bzw. -vorbereitung, die Übernahme von Geschlechtsrollen und, forciert durch die Gruppierung von Schüler*innen in Altersgruppen, die soziale Entwicklung und der Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen. Hinzu kommt die biografische Bedeutsamkeit der Schullaufbahn, die über erreichte Bildungsabschlüsse und resultierende berufliche Chancen die weitere Lebensplanung junger Menschen in ihrem Kern berührt. Dass die Schule für die psychische Entwicklung und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen von Bedeutung ist, lässt sich somit nicht nur aus dem Argument ableiten, dass Mädchen und Jungen hier die meiste Zeit des Tages verbringen [ 23 ]. Die Schule arbeitet, um es mit den Worten Helmut Fends zu sagen, „an der Seele des Menschen" (vgl. [ 14 , S. 174]).

3 , 4 ]. Hierbei zeigte sich, dass Schülerinnen und Schüler insbesondere dann Ängste, depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden entwickeln, wenn sie von Mitschüler*innen gemobbt werden,

wenn sie sich durch die Lernbedingungen überfordert fühlen und

wenn sie die Qualität des Unterrichts als gering einstufen. Eine Studie mit etwa 4400 deutschen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5, 7 und 9 hat den Stellenwert der Schule für die psychische Gesundheit empirisch untersucht und hierbei Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten des Klassenklimas und den emotionalen Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen gefunden []. Hierbei zeigte sich, dass Schülerinnen und Schüler insbesondere dann Ängste, depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden entwickeln,

Mithilfe einer Substichprobe, für die dieselben Schüler*innen 2‑mal im Abstand von 4 Jahren befragt wurden (zum ersten Mal als Fünftklässler*innen und zum zweiten Mal als Neuntklässler*innen), wurde zudem gezeigt, dass es sich hierbei nicht um temporäre Beeinträchtigungen handelt, sondern um langanhaltende Auswirkungen dieser schulbezogenen Risikofaktoren auf die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern.

Die Schule arbeitet an der Seele des Menschen (Helmut Fend)

3 , 4 ]. Aus diesen Ergebnissen zum Zusammenhang zwischen Klassenklima und emotionalen Auffälligkeiten lassen sich nicht nur Aussagen über schulbezogene Risikofaktoren ableiten, sondern auch zu schulischen Ressourcen der psychischen Gesundheit. In gleicher Weise wie z. B. eine geringe Unterrichtsqualität und ein hohes Maß an Überforderung zu einem Anstieg der Beschwerden führen, geht ein gut ausbalancierter, nicht überfordernder Unterricht mit einer Absenkung oder sogar Vorbeugung von Beschwerden einher [ 8 ]. Weitere Analysen zeigen, dass ein Großteil des Zusammenhangs zwischen Klassenklima und emotionalen Problemen der Schüler*innen über das Selbstkonzept vermittelt wird, also die Art und Weise, wie sie über sich selbst und ihre Kompetenzen denken. Das heißt, dass sich die Wahrscheinlichkeit, dass Schülerinnen und Schüler emotionale Probleme entwickeln, vor allem dann erhöht, wenn ein ungünstiges Klassenklima zur Entwicklung eines negativen sozialen oder schulischen Selbstkonzepts beiträgt. Die ebenfalls untersuchten Schulnoten oder das Ausmaß der sozialen Einbindung (Anzahl enger Freunde) treten empirisch nicht als Vermittlungsfaktoren in Erscheinung. Das Bindeglied zwischen schulischer Umwelt und emotionalen Problemen ist demnach nicht die Erfahrung von Schulversagen oder fehlender sozialer Einbindung, sondern die negative Selbstsicht in diesen Bereichen [