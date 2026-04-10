Psychiatrische Symptome bei „high risk“ paraneoplastischen neurologischen Syndromen

Vom klinischen Standpunkt aus sind diese High-Risk-PNS von besonderer Bedeutung, da sie in der Regel der Tumorerkrankung subakut (Wochen bis wenige Monate) vorausgehen und bei früher Diagnose und Behandlung nicht nur das neurologische Outcome, sondern auch die onkologische Prognose nachhaltig verbessern können [].

Wir beschäftigen uns im vorliegenden Beitrag mit psychiatrischen Symptomen bei sogenannten High-Risk-PNS, die eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit (> 70 %) einer assoziierten Tumorerkrankung aufweisen (Tab.).

Wichtige Merkmale von PNS sind, dass häufig Antikörper gegen Nervengewebe im Blut und/oder Liquor nachweisbar sind, neurologische Symptome schon vor der Tumordiagnose auftreten können und eine Assoziation mit bestimmten Tumoren wie dem kleinzelligen Bronchialkarzinom (SCLC), gynäkologischen Tumoren (z. B. Ovarial-Karzinom, Teratom), Thymomen oder Lymphomen besteht [].

Paraneoplastische neurologische Syndrome (PNS) umfassen verschiedene Erkrankungen des zentralen, peripheren und autonomen Nervensystems sowie der neuromuskulären Übertragung und der Muskulatur. Es handelt sich dabei um immunvermittelte Funktions- oder Strukturschäden, die im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung auftreten, ohne dass eine direkte tumoröse Beteiligung des Nervensystems (z. B. direkte Tumorinfiltration, Metastasen, Infektionen oder Therapienebenwirkungen) vorliegt. Dabei richtet sich das Immunsystem gegen Tumorantigene, die strukturell Ähnlichkeiten mit Bestandteilen des Nervensystems besitzen. In der Folge werden neurale Strukturen (z. B. Neuronen, Gliazellen, Synapsen, neuromuskuläre Endplatte) oder die Muskulatur angegriffen [].

Die Inzidenz der PNS nahm in den letzten Jahren zu, was auf ein verbessertes Erkennen (erhöhte Sensitivität bei Antikörpertests) und den Einsatz von Immun-Checkpoint-Inhibitoren zurückgeführt wird [].

PNS mit Beteiligung des Nervensystems und der Muskulatur sind seltene, aber schwerwiegende Erkrankungen. Die Inzidenz liegt in der Allgemeinbevölkerung bei etwa 1 bis 8 pro Million Personenjahren, die Prävalenz liegt bei etwa 4 bis 5,4 pro 100.000 Einwohner. Schätzungsweise entwickeln etwa 1 von 300 Krebspatienten (ca. 0,3 % bis 3 %) ein PNS. Die Erkrankungen treten gehäuft bei älteren Menschen auf, mit einem Häufigkeitsgipfel zwischen 65 und 69 Jahren.

Auch anatomisch multilokuläre Autoimmunreaktionen im Bereich des Nervensystems sind möglich, welche zu teilweise eigenständigen Krankheitssyndromen führen (z. B. Morvan-Syndrom – Kombination aus Nervenübererregbarkeit, Enzephalopathie und Schlafstörungen).

Das klinische Spektrum der PNS umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen. Zu den häufigsten gehören:

PNS : subakute sensible Neuronopathie (Spinalganglien), periphere Neuropathien (u. a. akute sensomotorische Radikuloneuropathie – klinisch identisch mit dem Guillain-Barré-Syndrom; chronische sensomotorische Neuropathie), autonome Neuropathie (meist kombiniert mit weiterer ZNS-Beteiligung), multifokale Mononeuropathie.

Pathophysiologie und Einteilungen

Den PNS gemeinsam ist die Krankheitsentstehung im Sinne einer Immunreaktion einerseits gegen Tumorgewebe (Abwehr der Krebserkrankung) und andererseits gegen körpereigenes neuronales Gewebe (Autoimmunreaktion).

Antikörper (B-Zell-vermittelt) oder durch zytotoxische CD8 + -T-Zellen verursacht wird (siehe Abb. 1 Abb. 1 Pathophysiologie und Einteilung paraneoplastischer neurologischer Syndrome ( PNS ) Bild vergrößern Die PNS lassen sich pathophysiologisch in zwei Hauptgruppen einteilen, je nachdem, ob der Schaden am Nervensystem überwiegend durch(B-Zell-vermittelt) oder durchverursacht wird (siehe Abb.). Diese Unterscheidung ist klinisch relevant, da sie Prognose, Tumorassoziation und das Ansprechen auf Immuntherapie wesentlich beeinflusst.

Bei den antikörpervermittelten Formen exprimiert der Tumor neuronale Antigene, die strukturelle Ähnlichkeit mit Proteinen auf der Oberfläche von Nervenzellen oder Synapsen besitzen. Dadurch werden B‑Zellen aktiviert, die Autoantikörper gegen diese Zielstrukturen bilden. Die Antikörper sind in vielen Fällen direkt pathogen, da sie Rezeptoren blockieren, Synapsen verändern oder Signalübertragung stören. Typische Zielstrukturen sind Oberflächenrezeptoren, Ionenkanäle oder synaptische Proteine.

Im Gegensatz zu den T‑zellvermittelten paraneoplastischen Syndromen zeigen diese Syndrome häufig ein gutes Ansprechen auf Immuntherapien wie Steroide, Immunglobuline oder Plasmapherese und können zumindest teilweise reversibel sein.

Beispiele sind die NMDA-Rezeptor-Enzephalitis, AMPA- und GABA-B-Rezeptor-Enzephalitiden, LGI1- oder CASPR2-assoziierte Syndrome sowie paraneoplastische Störungen der neuromuskulären Übertragung wie das Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom oder tumorassoziierte Formen der Myasthenia gravis (MG).

Demgegenüber stehen T‑zellvermittelte paraneoplastische Syndrome , bei denen der Tumor intrazelluläre neuronale Proteine exprimiert. Diese Antigene werden über MHC‑I präsentiert und führen zur Aktivierung zytotoxischer CD8+-T-Zellen, die Nervenzellen direkt schädigen oder zerstören.

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In dieser Gruppe sind die nachweisbaren Antikörper meist nicht selbst pathogen, sondern dienen als diagnostische Marker für die zugrunde liegende T‑Zell-Reaktion. Da die Schädigung durch zelluläre Immunmechanismen erfolgt, kommt es häufig zu rasch progredienten und irreversiblen neurologischen Defiziten.

Diese Erkrankungen sprechen meist schlechter auf Immuntherapien an und zeigen eine besonders starke Assoziation mit malignen Tumoren.

Typische Beispiele sind Anti-Hu-assoziierte Enzephalomyelitis, Anti-Yo-bedingte zerebelläre Degeneration, Anti-Ma2-Syndrome (limbische Enzephalitis, Hirnstamm-Enzephalitis, dienzephale Störungen).

Risiko für eine assoziierte Tumorerkrankung (siehe Tab. 1 1 Eine weitere Einteilung der PNS erfolgt nach dem(siehe Tab.und Abb.).

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Syndrome mit hohem Tumorrisiko (≥ 70 %) gelten als klassische paraneoplastische Manifestationen. Sie sind häufig mit Antikörpern gegen intrazelluläre neuronale Antigene assoziiert [ 1 , 8 ]. Zu diesen Krankheitsbildern zählen insbesondere die klassische Form der limbischen Enzephalitis, die paraneoplastische zerebelläre Degeneration, die paraneoplastische Enzephalomyelitis, das Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom im Erwachsenenalter, die subakute sensorische Neuronopathie und das Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom. Typische Antikörper dieser Gruppe sind Yo, Hu, Ri, CV2/CRMP5, Ma2 und Amphiphysin. Bei diesen Syndromen ist eine rasche und intensive Tumorsuche zwingend erforderlich. gelten als klassische paraneoplastische Manifestationen. Sie sind häufig mit Antikörpern gegen intrazelluläre neuronale Antigene assoziiert []. Zu diesen Krankheitsbildern zählen insbesondere die klassische Form der limbischen Enzephalitis, die paraneoplastische zerebelläre Degeneration, die paraneoplastische Enzephalomyelitis, das Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom im Erwachsenenalter, die subakute sensorische Neuronopathie und das Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom. Typische Antikörper dieser Gruppe sind Yo, Hu, Ri, CV2/CRMP5, Ma2 und Amphiphysin. Bei diesen Syndromen ist eine rasche und intensive Tumorsuche zwingend erforderlich.

Syndrome mit mittlerem Tumorrisiko (etwa 30–70 %) sind häufiger, aber nicht obligat mit einer Neoplasie verbunden. Hierzu zählen atypische Formen der limbischen Enzephalitis, Hirnstamm-Enzephalitiden, das Stiff-Person-Syndrom sowie verschiedene paraneoplastische Neuropathien. In dieser Gruppe finden sich sowohl Antikörper gegen intrazelluläre Antigene als auch gegen neuronale Oberflächenstrukturen (z. B. GABA B -Rezeptoren, AMPA-Rezeptoren, Glycin-Rezeptoren, DPPX oder mGluR 5). Die Tumorsuche sollte strukturiert erfolgen und im Verlauf wiederholt werden.

Syndrome mit niedrigem Tumorrisiko (≤ 30 %) sind überwiegend primär autoimmune Erkrankungen, bei denen ein Tumor nur gelegentlich nachweisbar ist. Diese Krankheitsbilder sind meist mit Antikörpern gegen neuronale Oberflächenantigene verbunden und sprechen häufig besser auf immunmodulatorische Therapien an. Typische Beispiele sind die Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis (selten Teratom bei jungen Frauen), die LGI1-assoziierte limbische Enzephalitis, CASPR2-assoziierte Erkrankungen, das Morvan-Syndrom sowie verschiedene autoimmune Epilepsien oder Ataxien. Bei niedrigem Krebsrisiko ist meist ein individuell angepasstes Screening ausreichend.

1 ]. Zusammenfassend richten sich die Diagnosekriterien für ein PNS also nach dem klinischen Phänotyp, den spezifischen Antikörpern (Blut und/oder Liquor) und dem Vorhandensein bzw. dem Fehlen einer Tumorerkrankung. Entsprechend dieser Kriterien erfolgt die Einteilung in ein „definitives“, „wahrscheinliches“ und „mögliches“ paraneoplastisches neurologisches Syndrom (PNS „care score“) [].