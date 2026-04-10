Psychiatrische Symptome bei „high risk“ paraneoplastischen neurologischen Syndromen
- Open Access
- 09.04.2026
- Neurologie
Zusammenfassung
Unter paraneoplastischen neurologischen Syndromen (PNS) versteht man verschiedene Erkrankungen des zentralen, peripheren und autonomen Nervensystems sowie der neuromuskulären Übertragung und der Muskulatur. Sie beruhen auf einer Immunreaktion, die sich einerseits gegen Tumorgewebe (Abwehr der Krebserkrankung) und andererseits gegen körpereigenes neuronales Gewebe (Autoimmunreaktion) richtet. Psychiatrische Manifestationen, zu denen affektive Symptome (u. a. Stimmungslabilität, Depression, Angst), kognitive Beeinträchtigungen (u. a. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache), psychotische Symptome (u. a. Halluzination, Realitätsverlust) sowie Wesens- und Verhaltensänderungen zählen, müssen bei PNS im Hinblick auf die Diagnose mitgedacht werden, insbesondere wenn das limbische Netzwerk mitbetroffen ist. Sowohl für das neurologische als auch für das onkologische Outcome ist eine frühzeitige Diagnose entscheidend, speziell bei High-Risk-PNS. Der vorliegende Beitrag thematisiert klinische Syndrome ebenso wie Pathophysiologie und Einteilung, erörtert das klinische Spektrum sowie die klinische Bedeutung psychiatrischer Symptome bei PNS und erläutert Therapiemöglichkeiten.
Einführung
Paraneoplastische neurologische Syndrome (PNS) umfassen verschiedene Erkrankungen des zentralen, peripheren und autonomen Nervensystems sowie der neuromuskulären Übertragung und der Muskulatur. Es handelt sich dabei um immunvermittelte Funktions- oder Strukturschäden, die im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung auftreten, ohne dass eine direkte tumoröse Beteiligung des Nervensystems (z. B. direkte Tumorinfiltration, Metastasen, Infektionen oder Therapienebenwirkungen) vorliegt. Dabei richtet sich das Immunsystem gegen Tumorantigene, die strukturell Ähnlichkeiten mit Bestandteilen des Nervensystems besitzen. In der Folge werden neurale Strukturen (z. B. Neuronen, Gliazellen, Synapsen, neuromuskuläre Endplatte) oder die Muskulatur angegriffen [1].
Wichtige Merkmale von PNS sind, dass häufig Antikörper gegen Nervengewebe im Blut und/oder Liquor nachweisbar sind, neurologische Symptome schon vor der Tumordiagnose auftreten können und eine Assoziation mit bestimmten Tumoren wie dem kleinzelligen Bronchialkarzinom (SCLC), gynäkologischen Tumoren (z. B. Ovarial-Karzinom, Teratom), Thymomen oder Lymphomen besteht [2‐4].
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Wir beschäftigen uns im vorliegenden Beitrag mit psychiatrischen Symptomen bei sogenannten High-Risk-PNS, die eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit (> 70 %) einer assoziierten Tumorerkrankung aufweisen (Tab. 1).
Tab. 1
Typische „high risk“ paraneoplastische neurologische Syndrome (PNS) mit häufiger (> 70 %) Tumorassoziation
Neurologisches Syndrom
Assoziierte Tumoren
Tumor (%)
Antikörper assoziiert (T-Zell mediiert)
Anti-Hu
Enzephalomyelitis
Kleinzelliges Bronchuscarzinom (SCLC) um ein vielfaches häufiger als NSCLC oder Neuroblastom.
80–95
Sensorische Neuronopathie
Chronische gastrointestinale Pseudoobstruktion
Kleinhirndegeneration
Limbische Enzephalitis Hirnstammenzephalitis
Anti-Yo
Kleinhirndegeneration
Ovarialkarzinom
> 90
Anti-PCA2
Kleinhirndegeneration
SCLC, NSCLC, Mammakarzinom
> 70
Sensomotorische Neuropathie
Anti-CV2/CRMP5
Enzephalomyelitis
Kleinzelliges Bronchialkarzinom, Thymom
70–80
Chorea
Sensorische Neuronopathie
Gastrointestinale Pseudoobstruktion
Kleinhirndegeneration
Limbische Enzephalitis
Anti-SOX1
LEMS
SCLC
90–100
Anti-Ma1/2
Limbische Enzephalitis
Seminom, NSCLC
> 95
Hirnstammenzephalitis
Kleinhirndegeneration
Anti-Ri
Hirnstammenzephalitis
Mammakarzinom
90
Kleinzelliges Bronchialkarzinom
Anti-Amphiphysin
Stiff-Person-Syndrom
Kleinzelliges Bronchialkarzinom Mammakarzinom
30–80
Verschiedene PN
Antikörper mediiert (B-Zell mediiert)
Anti-KLHL11
Limbische Enzephalitis
Seminom
80–95
Hirnstammenzephalitis
Kleinhirndegeneration
Anti-NMDAR
Limbische Enzephalitis
Ovarial Teratom (Frauen zw. 18–35 Jahren)
50–60
Anti AMPAR
Enzephalitis
Thymom
60
Anti-GABAbR
Enzephalitis
SCLC
50–60
Anti-DNER (Tr)
Kleinhirndegeneration
Hodgkin Lymphom
80–90
Anti-P/Q type VGCC
LEMS
Kleinhirndegeneration
SCLC, Mammakarzinom
90–100 (LEMS)
Anti-mGluR5
Limbische Enzephalitis
Hodgkin Lymphom
55
Anti-CASPR2
Morvan-Syndrom
Malignes Thymom
40
Vom klinischen Standpunkt aus sind diese High-Risk-PNS von besonderer Bedeutung, da sie in der Regel der Tumorerkrankung subakut (Wochen bis wenige Monate) vorausgehen und bei früher Diagnose und Behandlung nicht nur das neurologische Outcome, sondern auch die onkologische Prognose nachhaltig verbessern können [1, 5, 6].
Epidemiologie
PNS mit Beteiligung des Nervensystems und der Muskulatur sind seltene, aber schwerwiegende Erkrankungen. Die Inzidenz liegt in der Allgemeinbevölkerung bei etwa 1 bis 8 pro Million Personenjahren, die Prävalenz liegt bei etwa 4 bis 5,4 pro 100.000 Einwohner. Schätzungsweise entwickeln etwa 1 von 300 Krebspatienten (ca. 0,3 % bis 3 %) ein PNS. Die Erkrankungen treten gehäuft bei älteren Menschen auf, mit einem Häufigkeitsgipfel zwischen 65 und 69 Jahren.
Die Inzidenz der PNS nahm in den letzten Jahren zu, was auf ein verbessertes Erkennen (erhöhte Sensitivität bei Antikörpertests) und den Einsatz von Immun-Checkpoint-Inhibitoren zurückgeführt wird [3, 7].
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Klinische Syndrome
Das klinische Spektrum der PNS umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen. Zu den häufigsten gehören:
-
ZNS: limbische Enzephalitis, Hirnstammenzephalitis, rasch progredientes zerebelläres Syndrom (Zerebellitis), subakute zerebelläre Degeneration, Enzephalomyelitis bzw. Myelitis/Myelopathie, Motoneuronopathie, Stiff-Person-Syndrom, Opsoklonus-Myoklonus-Ataxie-Syndrom.
-
PNS: subakute sensible Neuronopathie (Spinalganglien), periphere Neuropathien (u. a. akute sensomotorische Radikuloneuropathie – klinisch identisch mit dem Guillain-Barré-Syndrom; chronische sensomotorische Neuropathie), autonome Neuropathie (meist kombiniert mit weiterer ZNS-Beteiligung), multifokale Mononeuropathie.
-
Neuromuskuläre Übertragung: Myasthenia gravis (MG) und Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom (LEMS).
-
Muskelsyndrome: Dermatomyositis, akute nekrotisierende Myopathie, Neuromyotonie (periphere Nervenübererregbarkeit, Isaacs-Syndrom).
-
Visuelle Syndrome: Retinopathie, Optikusneuropathie.
Auch anatomisch multilokuläre Autoimmunreaktionen im Bereich des Nervensystems sind möglich, welche zu teilweise eigenständigen Krankheitssyndromen führen (z. B. Morvan-Syndrom – Kombination aus Nervenübererregbarkeit, Enzephalopathie und Schlafstörungen).
Pathophysiologie und Einteilungen
Den PNS gemeinsam ist die Krankheitsentstehung im Sinne einer Immunreaktion einerseits gegen Tumorgewebe (Abwehr der Krebserkrankung) und andererseits gegen körpereigenes neuronales Gewebe (Autoimmunreaktion).
Die PNS lassen sich pathophysiologisch in zwei Hauptgruppen einteilen, je nachdem, ob der Schaden am Nervensystem überwiegend durch Antikörper (B-Zell-vermittelt) oder durch zytotoxische CD8+-T-Zellen verursacht wird (siehe Abb. 1). Diese Unterscheidung ist klinisch relevant, da sie Prognose, Tumorassoziation und das Ansprechen auf Immuntherapie wesentlich beeinflusst.
Bei den antikörpervermittelten Formen exprimiert der Tumor neuronale Antigene, die strukturelle Ähnlichkeit mit Proteinen auf der Oberfläche von Nervenzellen oder Synapsen besitzen. Dadurch werden B‑Zellen aktiviert, die Autoantikörper gegen diese Zielstrukturen bilden. Die Antikörper sind in vielen Fällen direkt pathogen, da sie Rezeptoren blockieren, Synapsen verändern oder Signalübertragung stören. Typische Zielstrukturen sind Oberflächenrezeptoren, Ionenkanäle oder synaptische Proteine.
Im Gegensatz zu den T‑zellvermittelten paraneoplastischen Syndromen zeigen diese Syndrome häufig ein gutes Ansprechen auf Immuntherapien wie Steroide, Immunglobuline oder Plasmapherese und können zumindest teilweise reversibel sein.
Beispiele sind die NMDA-Rezeptor-Enzephalitis, AMPA- und GABA-B-Rezeptor-Enzephalitiden, LGI1- oder CASPR2-assoziierte Syndrome sowie paraneoplastische Störungen der neuromuskulären Übertragung wie das Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom oder tumorassoziierte Formen der Myasthenia gravis (MG).
Demgegenüber stehen T‑zellvermittelte paraneoplastische Syndrome, bei denen der Tumor intrazelluläre neuronale Proteine exprimiert. Diese Antigene werden über MHC‑I präsentiert und führen zur Aktivierung zytotoxischer CD8+-T-Zellen, die Nervenzellen direkt schädigen oder zerstören.
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In dieser Gruppe sind die nachweisbaren Antikörper meist nicht selbst pathogen, sondern dienen als diagnostische Marker für die zugrunde liegende T‑Zell-Reaktion. Da die Schädigung durch zelluläre Immunmechanismen erfolgt, kommt es häufig zu rasch progredienten und irreversiblen neurologischen Defiziten.
Diese Erkrankungen sprechen meist schlechter auf Immuntherapien an und zeigen eine besonders starke Assoziation mit malignen Tumoren.
Typische Beispiele sind Anti-Hu-assoziierte Enzephalomyelitis, Anti-Yo-bedingte zerebelläre Degeneration, Anti-Ma2-Syndrome (limbische Enzephalitis, Hirnstamm-Enzephalitis, dienzephale Störungen).
Eine weitere Einteilung der PNS erfolgt nach dem Risiko für eine assoziierte Tumorerkrankung (siehe Tab. 1 und Abb. 1).
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Syndrome mit hohem Tumorrisiko (≥ 70 %) gelten als klassische paraneoplastische Manifestationen. Sie sind häufig mit Antikörpern gegen intrazelluläre neuronale Antigene assoziiert [1, 8]. Zu diesen Krankheitsbildern zählen insbesondere die klassische Form der limbischen Enzephalitis, die paraneoplastische zerebelläre Degeneration, die paraneoplastische Enzephalomyelitis, das Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom im Erwachsenenalter, die subakute sensorische Neuronopathie und das Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom. Typische Antikörper dieser Gruppe sind Yo, Hu, Ri, CV2/CRMP5, Ma2 und Amphiphysin. Bei diesen Syndromen ist eine rasche und intensive Tumorsuche zwingend erforderlich.
Syndrome mit mittlerem Tumorrisiko (etwa 30–70 %) sind häufiger, aber nicht obligat mit einer Neoplasie verbunden. Hierzu zählen atypische Formen der limbischen Enzephalitis, Hirnstamm-Enzephalitiden, das Stiff-Person-Syndrom sowie verschiedene paraneoplastische Neuropathien. In dieser Gruppe finden sich sowohl Antikörper gegen intrazelluläre Antigene als auch gegen neuronale Oberflächenstrukturen (z. B. GABAB-Rezeptoren, AMPA-Rezeptoren, Glycin-Rezeptoren, DPPX oder mGluR 5). Die Tumorsuche sollte strukturiert erfolgen und im Verlauf wiederholt werden.
Syndrome mit niedrigem Tumorrisiko (≤ 30 %) sind überwiegend primär autoimmune Erkrankungen, bei denen ein Tumor nur gelegentlich nachweisbar ist. Diese Krankheitsbilder sind meist mit Antikörpern gegen neuronale Oberflächenantigene verbunden und sprechen häufig besser auf immunmodulatorische Therapien an. Typische Beispiele sind die Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis (selten Teratom bei jungen Frauen), die LGI1-assoziierte limbische Enzephalitis, CASPR2-assoziierte Erkrankungen, das Morvan-Syndrom sowie verschiedene autoimmune Epilepsien oder Ataxien. Bei niedrigem Krebsrisiko ist meist ein individuell angepasstes Screening ausreichend.
Zusammenfassend richten sich die Diagnosekriterien für ein PNS also nach dem klinischen Phänotyp, den spezifischen Antikörpern (Blut und/oder Liquor) und dem Vorhandensein bzw. dem Fehlen einer Tumorerkrankung. Entsprechend dieser Kriterien erfolgt die Einteilung in ein „definitives“, „wahrscheinliches“ und „mögliches“ paraneoplastisches neurologisches Syndrom (PNS „care score“) [1].
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Klinisches Spektrum psychiatrischer Symptome bei PNS
Psychiatrische Manifestationen sind klinisch von besonderer Bedeutung, da sie einer Krebserkrankung oft vorausgehen (Wochen bis wenige Monate), bzw. frühe oder sogar initiale Krankheitssymptome darstellen und somit zur Tumordiagnose führen können [9, 10].
Die psychiatrischen Symptome treten meist im Rahmen einer Beteiligung des limbischen Systems auf („limbische Enzephalitiden“). Zu beachten ist, dass sie sowohl paraneoplastisch als auch nicht paraneoplastisch (autoimmun) im Verhältnis von etwa 50 % zu 50 % auftreten. Demnach sind sie nicht allein charakteristisch für ein High-Risk-PNS [1, 6, 11, 12].
Klinische Bedeutung psychiatrischer Symptome bei PNS
Das Auftreten subakuter psychiatrischer Symptome wie Depression, Manie, Angststörung, Realitätsverlust, insbesondere in Kombination mit kognitiven Störungen, epileptischen Anfällen oder neurologischen Begleitsymptomen, sollte generell an ein paraneoplastisches oder autoimmunes Geschehen denken lassen.
Psychiatrische Symptome treten bei Beteiligung des limbischen Systems auf
Das limbische System ist ein funktionelles Netzwerk mehrerer Hirnstrukturen, das vor allem an Emotionen, Gedächtnis, Motivation und vegetativen Funktionen beteiligt ist.
Zu seinen zentralen Bestandteilen zählen:
-
Hippocampus mit der hippokampalen Formation (Gyrus dentatus, Subiculum)Aufgabe: zentral für Gedächtnisbildung und Kontextverarbeitung
-
Amygdala-Komplex im medialen TemporallappenAufgaben: wichtig für Emotionen, Angstverarbeitung, Salienz-Bewertung
-
Kortikale limbische Areale (Gyrus cinguli, parahippokampaler Gyrus, entorhinaler und funktionell orbitofrontaler Kortex)Aufgaben: Integration von emotionaler Bewertung, Gedächtnisverarbeitung, Kontextinformationen und Entscheidungsprozessen sowie Verknüpfung dieser Prozesse mit Verhalten und vegetativen Reaktionen.
-
Dienzephale Strukturen (Hypothalamus, Corpus mamillare und anteriore Thalamuskerne)Aufgaben: Steuerung der Verbindung zwischen Emotion, Gedächtnis und vegetativen bzw. hormonellen Körperreaktionen. – Limbische Informationen werden dabei in autonome, endokrine und kognitive Prozesse übersetzt.
Funktionell eng verbunden sind außerdem:
-
die Septumkerne (Modulation von emotionaler Verarbeitung, Belohnung, Stressreaktionen und Gedächtnisprozesse),
-
der Nucleus accumbens (Belohnungsverarbeitung und Motivation – emotionale und kognitive Informationen werden in zielgerichtetes Verhalten und Verstärkungslernen übersetzt),
-
der orbito-präfrontale Cortex (bewertet Reize emotional und sozial, steuert Belohnungs- und Motivationslernen, passt Verhalten flexibel an Konsequenzen und soziale Regeln an).
Zu den häufigsten psychiatrischen Symptomen bei PNS zählen affektive Störungen, psychotische Symptome und kognitive Einschränkungen.
Affektive Symptome beinhalten Reizbarkeit, Stimmungslabilität, depressive Verstimmung bzw. Depression und Angst bzw. Angststörungen und Zwangsstörungen. Typisch für eine limbische Enzephalitis ist ein subakuter Beginn.
Zudem können psychotische Symptome wie Störungen der Realitätswahrnehmung mit Halluzinationen, Wahnvorstellungen, paranoiden Symptomen, Desorganisation, Denk- und Ich-Störungen auftreten [8, 12‐15, 17, 18].
Häufig treten auch variable „demenzartige Syndrome“ im Sinne von kognitiven und neuropsychologischen Störungen wie Aufmerksamkeitsstörungen und Konzentrationsdefiziten, (Kurzzeit‑)Gedächtnisstörungen, Desorientierung, Verwirrtheit, Sprachstörungen und exekutiven Funktionsstörungen auf.
Zusätzlich sind Bewusstseins- und Verhaltensstörungen (u. a. Delir – agitiert, apathisch, Kombination), Persönlichkeits- und Wesensveränderungen sowie Schlafstörungen (typisch für entzündliche Beteiligung kortikaler, limbischer oder hypothalamischer Netzwerke) regelmäßig zu beobachten [19]. Kognitive Defizite gehören häufig zu den Leitsymptomen vieler PNS.
Typische psychiatrische und kognitive Symptome bei High-Risk-PNS
Die limbische Enzephalitis stellt das klassische PNS mit psychiatrischer Präsentation dar. Typische Symptome sind eine affektive Instabilität, eine depressive oder ängstliche Verstimmung, Persönlichkeitsveränderung bzw. Verhaltensauffälligkeiten, Gedächtnisverlust, sowie psychotische Symptome (Halluzinationen), oft begleitet von epileptischen Anfällen (fokale Anfälle mit Bewusstseinsverlust, bilateral tonisch-klonische Anfälle). In vielen Fällen gehen diese Veränderungen der Tumordiagnose um Monate voraus [8, 12‐15, 17, 18, 20].
Psychiatrische Symptome bei High-Risk-PNS finden sich bei Anti-Hu, Anti-Ma2, Anti-SOX1, Anti-PCA2, Anti-Zic2 oder Anti-VGCC assoziierten Enzephalitiden mit Beteiligung limbischer Strukturen [1, 14, 16, 21]. Deutlich seltener finden sich derartige Symptome bei High-Risk-PNS-Antikörpern wie Anti-Yo, Anti-GAD, Anti-Ri, Anti-CV2 und Anti-KLHL11 [10, 20, 21].
Weitere Syndrome mit psychiatrischer Beteiligung sind das Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom, das Morvan-Syndrom sowie diffuse paraneoplastische Enzephalomyelitiden, die mit Verhaltensstörungen, Schlaflosigkeit, Enzephalopathie oder Delir einhergehen können [1, 16, 23].
Das psychiatrische Symptomspektrum von High-Risk-PNS unterscheidet sich nicht von Intermediate-Risk- oder Low-Risk-PNS bzw. von Autoimmun-Enzephalitiden (AIE, keine assoziierte Tumorerkrankung), jedoch kommt es in der Gruppe der High-Risk-PNS im Vergleich zu den beiden anderen Risikogruppen aufgrund der unterschiedlichen PNS-Pathophysiologie weniger häufig zu psychiatrischen Auffälligkeiten [1, 16, 23].
Pathophysiologische Mechanismen von psychiatrischen Symptomen
Die psychiatrischen Symptome bei PNS entstehen durch verschiedene immunvermittelte Funktionsstörungen neuronaler Netzwerke (Abb. 2):
-
Durch Antikörper gegen neuronale oder synaptische Oberflächenproteine (z. B. Rezeptoren, Ionenkanäle) kommt es häufig zu funktionellen Störungen der synaptischen Signalübertragung. Diese können die neuronale Kommunikation verändern, ohne sofort strukturelle Schäden zu verursachen. Solche Mechanismen sind typisch für viele Autoimmun-Enzephalitiden und können potenziell reversible neuropsychiatrische Symptome erklären [3, 10, 16, 18, 20].
-
Demgegenüber führen T‑zellvermittelte Immunreaktionen gegen intrazelluläre neuronale Antigene häufig zu einer strukturellen neuronalen Schädigung (Degeneration), insbesondere in limbischen Strukturen oder anderen funktionell wichtigen Netzwerken [1, 5, 8, 20]. Dieser Pathomechanismus erklärt die häufig persistierenden neuropsychiatrischen Defizite und die ungünstigeren Prognosen.
-
Neben struktureller Schädigung können Immunprozesse auch Neurotransmittersysteme verändern (z. B. Beeinflussung inhibitorischer oder exzitatorischer synaptischer Mechanismen, wie etwa eine Störung der GABA- oder glutamaterger Transmission) und zu einer Netzwerkdysregulation führen [8].
-
Tumor-induzierte Immunreaktionen im Körper und viele onkologische Therapien gehen häufig mit Freisetzung von Zytokinen (z. B. IL‑6, TNF-α) und anderen Entzündungsmediatoren einher, die neuronale Netzwerke und Plastizität verändern können. Diese neuroinflammatorischen Prozesse tragen zusätzlich zur Entstehung kognitiver und affektiver Symptome bei („cancer-related cognitive impairment“) [19].
Viele PNS betreffen bevorzugt den medialen Temporallappen und andere limbische Strukturen [14]. Da limbische Netzwerke zentrale Schnittstellen zwischen Emotion, Kognition und Verhalten darstellen, führt ihre Dysfunktion typischerweise zu kombinierten neurologisch-psychiatrischen Syndromen.
Diagnostische Abklärung bei Verdacht auf eine paraneoplastische „limbische“ Enzephalitis
-
Eigen- und Fremdanamnese
-
Klinisch-neurologische Untersuchung (inklusive der Neurokognition und des psychopathologischen Status)
-
MRT (nachweisbare Signalanhebungen in der FLAIR/T2-Wichtung)
Beachte.
Die Häufigkeit hippokampaler bzw. medial-temporaler MRT-Veränderungen liegt bei etwa 60 %–70 % der Patienten im enzephalitischen Stadium (häufig, aber nicht obligat!). Das heißt, bis zu einem Drittel der Patienten kann trotz klinisch manifester limbischer Enzephalitis initial ein normales MRT haben.
-
Lumbalpunktion zur Liquordiagnostik, man findet häufig eine Pleozytose und teilweise oligoklonale Banden.
Beachte.
Ausschluss von Differenzialdiagnosen.
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Antikörperdiagnostik
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Paraneoplastische Antikörper richten sich v. a. gegen intrazelluläre Antigene: Yo (PCA-1), Hu (ANNA-1), Ri (ANNA), Ma2, Amphiphysin, GAD, CRMP5 (CV2).
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Nicht-paraneoplastische Antikörper richten sich v. a. gegen Oberflächenproteine (NMDA-Rezeptor, VGKC, AMPA-Rezeptor, GABA-B-Rezeptor, Glycin-Rezeptor).
-
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EEG (z. B. β‑δ-Komplexe bei NMDAR-Enzephalitis), teils Nachweis von Herdbefunden möglich, häufig sind die EEG-Veränderungen jedoch unspezifisch.
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Ausführliche Laboruntersuchung (u. a. mit BSG, CRP, Elektrolyten, großes Blutbild, Leber- und Nierenwerten, Gerinnung, TSH, Autoimmunmarker).
-
Die begleitende Tumordiagnostik orientiert sich an den nachgewiesenen Antikörpern bzw. dem klinischen neurologischen Syndrom, z. B. CT-Untersuchungen, Ganzkörper-FDG-PET/CT, Mammographie, Gastro- und Koloskopie, ggf. ophthalmologische, dermatologische, urologische und gynäkologische Untersuchungen.
Teilweise sind MRT, Liquordiagnostik und EEG unauffällig. Eine negative Diagnostik schließt jedoch eine limbische Enzephalitis nicht aus. Auch antikörpernegative limbische Enzephalitiden müssen in Betracht gezogen werden.
Therapiestrategie
Eine frühzeitige Therapie ist prognostisch relevant. Bei begründetem Verdacht wird daher ggf. bei noch ausstehender Diagnostik eine Immuntherapie gestartet.
Eine zugrunde liegende Tumorerkrankung wird, sofern möglich, onkologisch behandelt. Zu den häufigsten Tumorerkrankungen mit paraneoplastischen AIE zählen Lungenkarzinome (SCLC und NSCLC), Seminom, Mammakarzinom, Ovarialteratom, Hodgkin-Lymphom und Thymom [1, 6].
Die Behandlung von PNS basiert auf drei zentralen Säulen: rasche Tumortherapie, frühzeitige Immuntherapie und symptomatische Behandlung. Die Prognose hängt wesentlich davon ab, wie schnell die zugrunde liegende Tumorerkrankung kontrolliert und die immunvermittelte Nervenschädigung gestoppt werden kann [3, 11, 21].
Tumorgerichtete Therapie
Die wichtigste Maßnahme ist die möglichst frühe und konsequente Tumorbehandlung, da sie die Ursache der Autoimmunreaktion beseitigt bzw. abschwächen kann. Operative Resektion, Chemotherapie oder Radiotherapie können zu einer Stabilisierung oder Besserung neurologischer Symptome führen und verbessern die Gesamtprognose [9‐11, 21]. Insbesondere bei PNS mit Antikörpern gegen intrazelluläre Antigene hängt der neurologische Verlauf häufig stärker von der Tumorkontrolle als von immunmodulatorischen Therapien ab [9].
Immuntherapie
Parallel zur Tumorbehandlung sollte frühzeitig eine Immuntherapie eingeleitet werden, um die immunvermittelte Schädigung des Nervensystems zu begrenzen. Die Wahl der Therapie hängt stark vom Antikörpertyp und vom vermuteten Mechanismus ab.
Als Erstlinientherapie gelten hochdosierte Kortikosteroide (HDCS), intravenöse Immunglobuline (IVIG) oder Plasmapherese/Immunadsorption [3, 9, 11].
Diese Maßnahmen sind besonders wirksam bei Syndromen mit Antikörpern gegen neuronale Oberflächenantigene, da hier eine funktionelle Störung der synaptischen Signalübertragung im Vordergrund steht und die Symptome teilweise reversibel sein können [12, 17, 18].
Bei unzureichendem Ansprechen kommen Zweitlinientherapien wie Rituximab oder Cyclophosphamid zum Einsatz [1]. Diese werden insbesondere bei schweren oder progredienten Verläufen sowie bei rezidivierenden autoimmunen Enzephalitiden empfohlen [20].
Symptomatische Therapie und Rehabilitation
Neben einer kausalen Therapie ist eine konsequente symptomatische Behandlung erforderlich. Dazu gehören Antiepileptika bei epileptischen Anfällen, psychiatrische Medikation bei Verhaltens- oder psychotischen Symptomen (z. B. Antipsychotika, Benzodiazepine) sowie gezielte Maßnahmen bei autonomen Störungen, Schmerzen oder Schlafstörungen [3, 8, 20]. Frühzeitige neurorehabilitative Interventionen (u. a. klinische Psychologie, Neuropsychologie/kognitives Training, Physio- und Ergotherapie, Logopädie) können funktionelle Defizite reduzieren und die Lebensqualität verbessern.
Prognoseeinschätzung
Die Prognose richtet sich nach der Art der Enzephalitis. Häufig bleiben Residualsymptome bestehen, auch bei günstigem Krankheitsverlauf.
Eine Besserung der Symptomatik tritt in der Regel nach etwa 1 bis 3 Wochen ein. Bei klassischen paraneoplastischen limbischen Enzephalitiden ist eine Besserung, wenn auch deutlich weniger wahrscheinlich als bei limbischen Enzephalitiden mit typischen Oberflächenantikörpern, erst bei Entfernung des ursächlichen Tumors zu beobachten.
Zusammenfassung
Psychiatrische Manifestationen wie affektive Symptome (u. a. Stimmungslabilität, Depression, Angst), kognitive Beeinträchtigungen (u. a. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache), psychotische Symptome (u. a. Halluzination, Realitätsverlust) sowie Wesens- und Verhaltensänderungen haben im Rahmen der klinischen Erstmanifestation bei PNS generell einen hohen diagnostischen Stellenwert, insbesondere wenn das limbische Netzwerk mitbetroffen ist.
Eine frühzeitige Diagnose ist in vielen Fällen entscheidend für das neurologische und – speziell bei High-Risk-PNS – auch für das onkologische Outcome. Gerade das sich rasche entwickelnde Feld der zielgerichteten onkologischen und immunonkologischen Therapien, sowie die Fortschritte im Bereich der Immuntherapien, eröffnen laufend neue Behandlungsoptionen für PNS.
Auch wenn eine „high risk“ paraneoplastische Autoimmunenzephalitis hinsichtlich des psychiatrischen Symptomkomplexes nicht von einer „low risk“ paraneoplastischen AIE unterschieden werden kann, sollte in jedem Falle eine zielgerichtete onkologische Durchuntersuchung durchgeführt werden. So weisen beispielsweise Anti-Hu-Antikörper so gut wie immer auf das Vorliegen einer Tumorerkrankung hin. Auch antineuronale Antikörper wie Anti-Ri, Anti-Yo, Anti-Ma2/Ta, Anti-CV2 und Anti-Amphiphysin haben ein ausgesprochen hohes Risiko für eine zugrunde liegende Krebserkrankung.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
S. Oberndorfer und M. Hutterer geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
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