Beste Gesundheit: Gesundheitsvorsorge, Reha & Kur trotz COVID

Ob Rehabilitation (stationär/ambulant), Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) oder Kur: die Beste Gesundheit-Betriebe bieten höchste Hygienemaßnahmen, denn die Sicherheit der Patienten hat oberste Priorität.

Langjährige Erfahrung in der Präventiv-, Rehabilitations- und Kurmedizin zeichnet die sieben niederösterreichischen Partnerbetriebe der Beste Gesundheit-Kooperation* aus. Dadurch sind hohe Hygienestandards selbstverständlich. Jeder der Partnerbetriebe verfügt über ein umfangreiches Sicherheitskonzept und ist in stetigem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Genauere Informationen zum aktuellen Stand der Schutzmaßnahmen siehe

www.beste-gesundheit.at.

Bedarfsorientierte Therapie

Eingespielte Teams aus hochqualifizierten medizinischen Experten stellen entsprechend den Bedürfnissen der Patienten Behandlungen bedarfsgerecht zusammen. Die hohen Sicherheitsauflagen machen es möglich, dass Therapien – unter strenger Einhaltung der Vorgaben laut Covid-19-Notmaßnahmenverordnung - in vollem Umfang durchgeführt werden. Dies gewährleistet, dass Patienten derzeit von kleineren Therapiegruppen profitieren.

Vielfältiges Leistungsspektrum: