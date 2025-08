Bewegung in der Psychiatrie: Ein Leitfaden für Mediziner:innen in der Patient:innenkommunikation zum Thema körperliche Aktivität, Bewegung und Sport

Einleitung

Epidemiologische Studien zeigen, dass Menschen mit psychischen Störungen ein geringeres Ausmaß an körperlicher Aktivität aufweisen als die Allgemeinbevölkerung. Die Lebenszeitprävalenz für psychische Störungen wird weltweit auf 29,2 % geschätzt [ 1 ]. Dabei beträgt die körperliche Inaktivität im Durchschnitt 31 % für die weltweite, erwachsene Allgemeinbevölkerung und etwa 40–86 % für Menschen mit psychischen Störungen [ 2 ]. Der Durchschnittswert der Inaktivität liegt für Personen mit Schizophrenie, bipolarer Depression und Zwangsstörungen bei 55 % [ 4 , 5 ], während er bei Menschen mit unipolaren Depressionen mit 68 % deutlich höher ausfällt [ 3 ].

Mehrere Gründe für die Integration des Therapiebausteins „Bewegung" in der Behandlung von psychischen Störungen wurden von Fox [ 6 ] genannt und sind bis heute aktuell, wie kürzlich von Kopp et al. [ 7 ] zusammengefasst:

Die positive Auswirkung von Bewegung auf körperliche Gesundheitsmarker ist umfassend dokumentiert. Da psychische Störungen oft mit einem chronischen Verlauf und körperlichen Problemen einhergehen, wird Bewegung als kostengünstige und nebenwirkungsfreie Behandlungsoption angesehen, welche die körperliche Leistungsfähigkeit und Lebensqualität steigert sowie Morbiditäten und die Mortalität senken kann.

Die weltweit anerkannte Gesundheitsinitiative „Exercise is Medicine® (EIM)“, koordiniert vom American College of Sports Medicine, zielt darauf ab, körperliche Aktivität in Gesundheitsversorgung und Prävention zu integrieren. Aktuell befindet sich das österreichische Zentrum für „EIM®“ als Kooperation zwischen der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck in der Gründungsphase. Das Modellprojekt EIM® Tirol ist Teil der internationalen Gesundheitsinitiative und es werden konkrete Umsetzungsmöglichkeiten mit den regionalen Gegebenheiten am Standort erarbeitet. Dazu gehört unter anderem die Förderung der Gesundheit der österreichischen Bevölkerung durch die Integration von körperlicher Aktivität in die klinische Versorgung und Prävention. Hauptziele sind die routinemäßige Empfehlung von Bewegung, evidenzbasierte Programme zu etablieren und die Zusammenarbeit zwischen Akteur:innen im Gesundheitswesen zu fördern. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen im rehabilitativen und präventiven Bereich ist essenziell, um „Bewegung als Medikament“ gezielt einzusetzen. Zentrale Rollen übernehmen dabei neben Physiotherapeut:innen die Berufsgruppe der Trainingstherapeut:innen. Trainingstherapeut:innen verfügen über eine fünfjährige universitäre Ausbildung in Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Trainingstherapie, die medizinische, trainingswissenschaftliche, psychologische und kommunikationsbezogene Kompetenzen umfasst. Sie arbeiten auf Basis ärztlicher Anordnung vorwiegend in Rehabilitationszentren, Kliniken oder ambulanten Einrichtungen und sind in interdisziplinäre Behandlungsteams eingebunden. Auch bei psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen belegen aktuelle Studien die Wirksamkeit trainingstherapeutischer Maßnahmen, weshalb eine systematische Integration dieser Berufsgruppe in der psychiatrischen Versorgung hoch relevant erscheint. Sie fördern gezielt Bewegung und stimmen sich mit anderen Behandelnden ab, um Patient:innen eine gesundheitswirksame Bewegung in Rehabilitation und Prävention zu ermöglichen. Seit 2012 ist die Trainingstherapie gesetzlich verankert. Seit Januar 2025 können Trainingstherapeut:innen auch selbstständig arbeiten. Zudem kann eine ärztliche Überweisung an Trainingstherapeut:innen eine optimale Bewegungsbegleitung sicherstellen.

Ärzt:innen und Personen anderer medizinischer Berufsgruppen wissen häufig sehr gut über die vielschichtigen Vorteile von körperlicher Aktivität Bescheid. Dennoch kann es aus mehreren Gründen schwerfallen, ein Gespräch zum Bewegungsverhalten der:des Patient:in zu führen. Aktuell raten Behandelnde in Schlüsselrollen (z. B. Fachärzt:innen für Psychiatrie, klinische Psycholog:innen, Psychotherapeut:innen) ihren Patient:innen dann zu mehr Bewegung, wenn die Behandelnden selbst körperliche Aktivität als bedeutsam erachten, eine hohe eigene (intrinsische) Motivation für Bewegung haben [ 8 ] oder selbst körperlich aktiv sind [ 9 ]. Tatsächlich schwieriger als das Aussprechen einer Empfehlung erscheint es Behandelnden, ihre Patient:innen zu mehr körperlicher Aktivität zu motivieren. An dieser Stelle kann die in Kap. 5 beschriebene motivierende Gesprächsführung (Motivational Interviewing) einen wertvollen Beitrag leisten. Durch spezifische Techniken wie empathisches Spiegeln, das Evozieren eigener Veränderungsgründe oder die Entwicklung realistischer Handlungsschritte lassen sich sowohl patientenseitige Barrieren wie Müdigkeit als auch Unsicherheiten auf Seiten der Behandelnden gezielt adressieren.

Die häufigsten Schwierigkeiten von Fachpersonen in der Bewerbung körperlicher Aktivität sind Überzeugungen, dass die Patient:innen Hindernisse zur Durchführung körperlicher Aktivität nicht überwinden könnten – also mangelndes Zutrauen, sowie fehlende Schulung bzw. wenig Übung darin, wie man körperliche Aktivität bei Personen mit psychischen Störungen fördern und unterstützen kann [ 9 ]. In der Tat erleben Patient:innen vielfach Hindernisse, die häufigsten sind Müdigkeit, körperliche Einschränkungen und fehlende Fitness, Unsicherheit nach draußen zu gehen, finanzielle Hindernisse und fehlende Begleitung. Der Faktor Zeit stellt umgekehrt bei Menschen mit psychischen Störungen ein signifikant geringeres Hindernis dar als bei Menschen ohne psychische Störung [ 10 ].

So finden sich in ambulanten Settings durchaus hohe Abbruchraten bei „verordneten" Bewegungsprogrammen. Die Dropout-Raten von ambulanten Patient:innen mit gemischten psychischen Störungen liegen hier bei 80 % [ 11 ] während in einer Kombination aus Bewegungsprogramm und dem Erlernen von Techniken zur Verhaltensänderung niedrigere Abbruchraten beobachtet wurden [ 12 ].

Ziel dieses Artikels ist es, körperliche Aktivität und Bewegung als effektiven Therapiebaustein, zum Beispiel in Form von Trainingstherapie, für die Behandlung psychiatrischer Erkrankungen sichtbar zu machen. Der Artikel intendiert die Auseinandersetzung und nach Möglichkeit die direkte Anwendbarkeit durch seine Leser:innen zum Einsatz in der klinischen Praxis.