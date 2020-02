Emgality®

Migräne: alles andere und viel mehr als „ein bisschen Kopfweh“

Sowohl im Bewusstsein der Bevölkerung und der Ärzteschaft als auch in der Behandlung der Migräne hat sich in den letzten Jahren einiges getan: Migräne wird nun seltener als „eingebildete Krankheit“ wahrgenommen, und neue Therapien erlauben bei der Mehrheit der Patienten eine wesentliche Reduktion der Anfälle, berichten Univ.-Prof. Dr. Christian Wöber, Leiter des Spezialbereiches Kopfschmerz, Univ.-Klinik für Neurologie in Wien, und Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Gregor Brösssner, Leiter der Ambulanz für Kopf- und Gesichtsschmerzen, Univ.- Klinik für Neurologie in Innsbruck im Interview.