hautnah

EADV 2025 Psoriasis geht aufs Herz – aber warum eigentlich?

hautnah | Ausgabe 4/2025
EADV 2025
Psoriasis geht aufs Herz – aber warum eigentlich?
01.12.2025
Springer Vienna
Psoriasis
Kardiologie
hautnah / Ausgabe 4/2025
Print ISSN: 1866-2250
Elektronische ISSN: 2192-6484
https://doi.org/10.1007/s12326-025-00739-0

Bildnachweise
Human Heart /© Rasi Bhadramani / Getty Images / iStock