Prostatakrebs: Langzeitstudie bestätigt Sicherheit der aktiven Überwachung

Männer mit Prostatakrebs, die sich in aktiver Überwachung befinden, laufen ein geringes krebsspezifisches Sterberisiko. Überflüssig wird die Überwachung im Lauf des Lebens aber nie, wie die Langzeitstudie GÖTEBORG-1 ergeben hat.

Eine Forschungsgruppe um Emmeli Palmstedt von der Abteilung für Urologie der Universität Göteborg hat Daten zur Nachbeobachtung über bis zu 25 Jahre (median 18 Jahre) von Patienten mit Prostatakarzinom unter aktiver Überwachung vorgelegt (Eur Urol 2025; online 25. Juni). Sie stammen von 488 Männern mit Screeningdiagnosen, die an der GÖTEBORG-1-Studie teilgenommen haben. 251 wiesen ein Very-low-Risk-, 129 ein Low-Risk- und 108 eine Karzinom mit intermediärem Risiko auf.

Die Studie hatte 1995 begonnen, letzte Follow-up-Angaben wurden 2023 erhoben. Deren Analyse bestätigt einerseits ein geringes Risiko, an Prostatakrebs zu sterben – andererseits aber auch die Notwendigkeit, die Überwachung lebenslang beizubehalten.

Anzeige

Das Studiendesign

232 Männer mussten die aktive Überwachung beenden, 141 unterzogen sich einer radikalen Prostatektomie, 44 einer Strahlen- und 47 einer Hormontherapie. Bei 81 versagte die Strategie des Überwachens, 14 davon starben an Prostatakrebs, 5 entwickelten Metastasen, 44 mussten mit Hormonen behandelt werden und bei 18 kam es nach einer nichthormonellen Therapie in kurativer Absicht zu einem PSA-Rezidiv. Insgesamt starben 264 Männer, 14 davon – wie schon bemerkt – an ihrem Tumor. Für das prostatakrebsspezifische Überleben bedeutete das nach 15, 20 und 25 Jahren Anteile unter den Patienten von 97 Prozent, 95 Prozent und 94 Prozent. Insgesamt überlebten 63 Prozent, 46 Prozent und 32 Prozent (bei der Diagnose waren die Männer zwischen 55 und 70 Jahre alt gewesen). Die Anteile für das therapiefreie Überleben lagen bei 48 Prozent, 43 Prozent und 38 Prozent. Und das Überleben ohne Versagen der Überwachungsstrategie betrug 81 Prozent, 74 Prozent und 68 Prozent. Statistisch signifikant mit einem Strategieversagen verbundene Faktoren waren die PSA-Dichte (Hazard Ratio [HR] 1,78 für eine Verdopplung des Werts), das T-Stadium (HR 1,89 für T1c versus T2a–c) und der Gleason-Score (HR 3,12 für ≤6 versus 7).

Kein vordefiniertes Überwachungsprotokoll angewandt

Ein vordefiniertes Überwachungsprotokoll existierte allerdings nicht. PSA-Tests erfolgten alle sechs bis zwölf Monate, erneute Biopsien waren indiziert, wenn es Anzeichen für klinische Progression gab, etwa beim PSA-Wert oder im klinischen Stadium. Die Anteile an Patienten mit Strategieversagen waren umso niedriger, je geringer das Risikoniveau des Prostatakarzinoms eingestuft worden war. So erreichte die Versagensrate nach 22 Jahren für Patienten der Very-low-Risk-Gruppe 15 Prozent, für Patienten der Low-Risk-Gruppe 26 Prozent und für Patienten mit intermediärem Risiko 45 Prozent. Analoges zeigte sich bei der krebsspezifischen Sterblichkeit nach 24 Jahren (1 Prozent, 8 Prozent und 15 Prozent), aber auch bei der Gesamtmortalität (62 Prozent, 66 Prozent und 78 Prozent).

„Wir können bestätigen, dass Männer in aktiver Überwachung ein geringes Risiko tragen, an Prostatakrebs zu sterben, und zwar sogar über ein medianes Follow-up von median 18 Jahren betrachtet“, schreiben Palmstedt et al.

„Der hohe Anteil von Männern, die schließlich behandelt werden müssen, sowie der Umstand, dass das Risiko für ein Überwachungsversagen mit der Zeit zunimmt, unterstreichen die Notwendigkeit eines lebenslangen Monitorings.“ Es sei wichtig, Männer darüber zu informieren, bevor sie sich auf die aktive Überwachung einließen.

Quelle: Deutsche Ärztezeitung online