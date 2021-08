25.08.2021 | Prostatakarzinom | Pharma News | Onlineartikel | Astellas Pharma GmbH

Prostatakarzinom. Androgenrezeptor-Inhibition

Deutlich länger progressionsfrei bei guter Lebensqualität

Enzalutamid plus ADT hat in der ARCHES-Studie das Risiko für radiographische Progression relativ zu Placebo plus ADT bei Patienten mit mHSPC signifikant gesenkt. Gleichzeitig blieb die Lebensqualität auf hohem Niveau erhalten.