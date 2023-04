Projekt psychotherapeutische Beratung in der Schule (fit4SCHOOL)

Zusammenfassung

Studien belegen, dass die Prävalenz psychischer Erkrankungen unter der COVID-19-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen deutlich gestiegen ist. Wir sehen auch im Projekt fit4SCHOOL einen steigenden Bedarf an psychotherapeutischer Beratung. Das Angebot fit4SCHOOL soll in den Schulen einen wertvollen und wesentlichen Beitrag zur psychischen Gesundheit für Schüler*innen, Eltern und Lehrpersonen leisten. Bei Bedarf wird psychotherapeutische Beratung kostenlos, unkompliziert und anonym angeboten. Unsere Evaluation bestätigt deren Notwendigkeit. Niederschwellig und rasch auf psychische Bedürfnisse von jungen Menschen reagieren zu können wirkt präventiv. In akuten Belastungssituationen ermöglicht das Projekt eine rasche maßgeschneiderte Anbindung an psychosoziale bzw. psychotherapeutisches Angebote. Daneben vermitteln wir Vorträge zu relevanten Themen. Bislang wird fit4SCHOOL von Elternvereinen und Spendengeldern finanziert, wir streben aber eine österreichweite öffentliche Finanzierung an.