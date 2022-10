Zusammenfassung

In komplexen Berufsfeldern ermöglichen Weiterbildungen dem Fachpersonal, ihr Wissen und ihr Handlungsrepertoire zu aktualisieren und zu erweitern. Dies gilt auch für pädagogische Fachpersonen in Krippen und Kindertageseinrichtungen. Das im Sommer 2020 an der Universität Graz gegründete internationale Zentrum für Professionalisierung der Elementarpädagogik bietet verschiedene Formate und Weiterbildungsinhalte für den deutschsprachigen Raum an. Forschung und Praxis werden miteinander verzahnt, um wissenschaftlich fundierte Materialien und Weiterbildungsprogramme entwickeln zu können, ohne die (aktuellen) Gegebenheiten und Bedarfe der Praxis aus dem Blick zu verlieren. Die Tätigkeitsfelder und einige Projekte des internationalen Zentrums PEP werden im Beitrag vorgestellt.