Profan, aber immer aktuell: Behandlung von Warzen

20.

Pezeshkpoor F, Banihashemi M, Yazdanpanah MJ, Yousefzadeh H, Sharghi M, Hoseinzadehd H (2012) Comparative study of topical 80 % Trichloroacetic acid with 35 % Trichloroacetic acid in the treatment of the common wart. J Drugs Dermatol 11(11):e66–e69 (?)