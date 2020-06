Zurück zum Zitat Asban A, Dombrowsky A, Mallick R, Xie R, Kirklin JK, Grogan RH et al (2019) Failure to diagnose and treat hyperparathyroidism among patients with Hypercalcemia: opportunities for intervention at the patient and physician level to increase surgical referral. Oncologist 24(9):e828–e834 CrossRef