Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel

Primärer Hyperaldosteronismus – Guideline der Endocrine Society 2025

Zusammenfassung, Diskussion, und Implementierung in die klinische Routine

  • Open Access
  • 02.12.2025
  • Originalien
Verfasst von
Assoz. Prof. PD. Dr. Stefan Pilz, PhD, MBA
Lisa Schmitt
Daniel Arian Kraus
Verena Theiler-Schwetz
Christian Trummer
Uwe Riedmann, MSc
Erschienen in
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel
insite
INHALT
download
DOWNLOAD
print
DRUCKEN
insite
SUCHEN

Zusammenfassung

Im Juli 2025 hat die Endocrine Society eine neue Guideline bezüglich des primären Hyperaldosteronismus (PHA) veröffentlicht, die in diesem Artikel kurz zusammengefasst und diskutiert wird inklusive pragmatischer Hinweise zur Implementierung in die klinische Routine. Es wird in dieser Guideline ein Screening auf einen PHA bei allen (!) Patienten mit arteriellem Hypertonus empfohlen. Die Bestimmung von Aldosteron und Renin sowie der Aldosteron-zu-Renin-Ratio (ARR) ist nach wie vor der empfohlene Screeningtest. Diese Laborbestimmungen können unter jeglicher Medikation, auch ohne Medikamentenumstellungen, erfolgen, wodurch ein breiteres Screening des aktuell massiv unterdiagnostizierten PHA ermöglicht werden soll. Bestätigungstests wie z. B. der Kochsalzbelastungstest sind jedoch kaum mehr notwendig. Bei einem positiven Screeningtest wird das weitere Vorgehen von individuellen Patientencharakteristika abhängig gemacht, wobei in jedem Stadium der Diagnostik die Entscheidung zu einer medikamentösen PHA-Therapie mit vorzugsweise dem Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten (MRA) Spironolacton getroffen werden kann. Neben einer Verbesserung des Blutdrucks und Kaliumspiegels wird nun auch ein Reninanstieg unter MRA-Medikation als Therapieziel definiert. Zusätzlich zur Computertomographie wird zur Subtypenklassifizierung nach wie vor das Nebennierenvenensampling stark propagiert, wobei es auch Evidenz für ein rein CT-Befund-basiertes Vorgehen gibt. Die dichotome Subtypenklassifizierung in einseitige versus beidseitige Aldosteronhypersekretion bzw. operativ versus medikamentös zu therapierenden PHA wird durch histopathologische, genetische und klinische Daten zunehmend in Frage gestellt. Neue medikamentöse Therapieoptionen wie nichtsteroidale MRA und Aldosteronsynthase-Inhibitoren, positive Daten zur erfolgreichen Radiofrequenzablation als Therapiemöglichkeit des PHA und nuklearmedizinische Methoden in der Diagnostik (z. B. 11C‑Metomidate-PET-CT und 68Ga-Pentixafor-PET-CT), die zumindest so gut wie ein Nebennierenvenensampling sind, eröffnen aktuell auch weitere Möglichkeiten für die Betreuung von Patienten mit PHA.
Bild vergrößern
QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Einleitung

Der erhöhte Blutdruck ist global betrachtet der bedeutendste kardiovaskuläre Risikofaktor, u. a. auch bedeutender als erhöhter Blutzucker oder erhöhte Blutfette, und verursacht jährlich den Verlust von vielen Millionen Lebensjahren [1]. Der primäre Hyperaldosteronismus (PHA) ist die häufigste sekundär endokrine Hypertonieform und hat bei Personen mit arteriellem Hypertonus eine Prävalenz von ungefähr 5 bis 15 % [2, 3]. Diese hohe Prävalenz ist vermutlich durch einen evolutionären Vorteil eines aktivierten Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) bedingt, welches durch den Effekt der Salz-(Natrium‑)Retention bei gleichzeitiger renaler Kaliumausscheidung (dies ist die klassische Aldosteronwirkung) ermöglichte, in einer salzarmen Umgebung zu überleben und dabei kaliumreiche Nahrung (u. a. Fleisch und Pflanzen) zu sich zu nehmen [4, 5]. Ein sehr hohes Aldosteron ist vermutlich bei sehr salzarmer Diät kardiovaskulär nicht schädlich und bewirkt dabei keinen arteriellen Hypertonus (z. B. bei Yanomama-Indianern in Venezuela/Brasilien), wohingegen in der westlichen Welt das Aufeinandertreffen eines evolutionär stark aktivierten RAAS mit einer sehr kochsalzreichen Ernährung das kardiovaskuläre Risiko stark erhöht [5, 6].
Die enorme klinische Relevanz des PHA begründet sich durch das im Vergleich zu essenziellen Hypertonikern, selbst bei identen Blutdruckwerten, deutlich (teils um das Vielfache) erhöhte kardiovaskuläre Risiko. Dieses ist dadurch begründet, dass Aldosteron einerseits den Blutdruck erhöht, und andererseits auch viele blutdruckunabhängige kardiovaskulär schädliche Effekte bewirkt (z. B. prothrombotische und proinflammatorische Effekte) [79]. Die Therapie des PHA entweder mittels Medikamenten, welche die Aldosteron-Wirkung oder -Synthese reduzieren, oder Chirurgie (meistens einseitiger Adrenalektomie), ist jedoch sehr effektiv zur Absenkung des kardiovaskulären Risikos und Besserung bis Normalisierung der Blutdruckeinstellung [1013]. Trotz dieser Erkenntnisse deuten epidemiologische Daten darauf hin, dass vermutlich > 99 % aller PHA-Patienten weltweit nicht diagnostiziert und daher oft auch nicht zielgerichtet therapiert werden [14]. Diese massive Unterdiagnostik wird gemäß Studienlage zu einem signifikanten Teil durch die relativ komplexe und aufwendige bisherige PHA-Diagnostik verursacht und ist mit einem enormen Public-Health-Schaden verbunden [15, 16]. Vor diesem Hintergrund hat die Endocrine Society im Juli 2025 eine neue Guideline zum PHA veröffentlicht, welche in diesem Artikel kurz zusammengefasst und kritisch diskutiert wird, inklusive pragmatischer Hinweise zur Implementierung der PHA-Diagnostik und -Therapie in die klinische Routine [2].

PHA-Screening bei allen Personen mit arteriellem Hypertonus

In Übereinstimmung mit den Hypertonie-Guidelines der European Society of Cardiology (ESC) empfiehlt nun auch die Endocrine Society in der neuen Richtlinie ein Screening auf PHA bei allen Patienten mit arteriellem Hypertonus [2, 17]. Diese Empfehlung ist zudem auch gemäß Studienevidenz kosteneffektiv [18, 19].

Ein PHA-Screening umfasst die Bestimmung von Renin, Aldosteron und Kalium

Ein Screening auf PHA inkludiert die Bestimmung von Serum/Plasma-Aldosteronkonzentration und Serum/Plasma-Renin (entweder Konzentration oder Aktivität) inklusive Berechnung der Aldosteron-zu-Renin-Ratio (ARR) sowie Serum-(Plasma‑)Kalium [2]. Eine Kaliumbestimmung wird empfohlen, da eine Hypokaliämie die Aldosteronsekretion reduziert und somit zu falsch-negativen Screeningergebnissen führen kann, weswegen bei negativen Screeningergebnissen bei Hypokaliämie ein nochmaliges Screening nach Normalisierung des Kaliums erfolgen soll [2]. Die Bestimmung dieser Laborparameter sollte vorzugsweise morgens in sitzender Position im ambulanten Setting erfolgen, und es sollte der Kochsalzkonsum dafür nicht eingeschränkt werden (cave: Laborbestimmungen im Liegen führen im Vergleich zur sitzenden Position zu niedrigeren Werten von Aldosteron und Renin sowie zu niedrigerer ARR) [2, 20].

PHA-Screening auch ohne Absetzen von interferierenden Medikamenten

Das PHA-Screening kann auch ohne Absetzen von interferierenden Medikamenten (z. B. Betablockern oder ACE-Hemmern) durchgeführt werden, wobei dafür das schon seit vielen Jahren propagierte Vorgehen an der Medizinischen Universität Graz in der Endocrine Society Guideline referenziert wird [2, 21]. Eine Testung ohne jegliche mit dem RAAS interferierende Medikation (z. B. Betablocker oder ACE-Hemmer) wäre zwar im Hinblick auf die Diagnostik optimal, aber die bisher viel zu niedrige Rate an PHA-Screenings ist zu einem signifikanten Anteil durch ältere Empfehlungen zur Medikamentenumstellung vor diesem Screening zurückzuführen [2, 15, 22]. In bestimmten Situationen, z. B. grenzwertigen Screeningbefunden unter laufenden RAAS-interferierenden Medikamenten, deren Pausierung das Screeningergebnis signifikant beeinflussen könnte, kann natürlich eine Medikamentenumstellung erwogen werden. Als prinzipielles Vorgehen wird jedoch ein PHA-Screening unter laufender Medikation (oder allenfalls minimalen Medikamentenumstellungen) empfohlen. An dieser Stelle sei nur kurz erwähnt, dass z. B. Betablocker durch ein dadurch niedriges Renin zu falsch-positiven Ergebnissen und ACE-Hemmer, AT-2-Blocker und Diuretika durch ein dadurch höheres Renin zu falsch-negativen Ergebnissen beim PHA--Screening führen können. Wir verzichten in diesem Artikel bewusst auf eine ausführliche Diskussion der interferierenden Medikamente und Einflussfaktoren auf das RAAS und verweisen auf die diesbezügliche Literatur [3, 20, 2325]. Ein flächendeckendes PHA-Screening kann unserer Meinung nach nur implementiert werden, wenn es unkompliziert ohne Veränderung der laufenden Medikation erfolgt und die Ergebnisinterpretation keine Kenntnis der potenziellen Medikamenteninteraktionen auf das RAAS erfordert. Dieser Ansatz wird nun auch von der Endocrine Society Guideline unterstützt [2].

Interpretation des PHA-Screenings

Eine Anleitung zur Interpretation der Ergebnisse des PHA-Screenings findet sich in Tab. 1 [2]. Wenn immer möglich sollte man sich an die lokalen Labor-Grenzwerte halten und bedenken, dass Cut-offs von kontinuierlichen Parametern wie der ARR das Ergebnis einer teils arbiträren (willkürlichen) Abwägung von Sensitivität und Spezifität des Laborwertes sind [2]. Ein positiver Screeningtest liegt vor, wenn das Renin unterhalb eines bestimmten Grenzwertes und das Aldosteron sowie die ARR oberhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen (siehe Tab. 1). Ein positiver Screeningtest bedeutet, dass ein PHA wahrscheinlich vorliegt. Das Serum/Plasma-Kalium sollte beim PHA-Screening idealerweise normwertig sein; liegt eine Hypokaliämie vor (dies ist v. a. relevant bei nur gering negativem Screening/grenzwertigen Befunden), dann sollte das PHA-Screening nach Ausgleich der Hypokaliämie wiederholt werden. Ist der Screeningtest trotz Hypokaliämie positiv, erfordert dies unsererseits keine Testwiederholung, da nach Ausgleich der Hypokaliämie ohnehin nur ein noch „positiveres“ Ergebnis erwartet werden kann. Bei einem positiven Screeningtest kann bei Patienten, die keine Kandidaten für eine Nebennierenoperation sind (entweder aufgrund der Klinik oder des Patientenwunsches), sowie auch nach „shared decision“ mit dem Patienten eine medikamentösen PHA-Therapie gestartet und auf jegliche weitere Diagnostik verzichtet werden. Diese liberale Empfehlung in Richtung einer Therapie mit Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten (MRA) wird durch Daten gestützt, die zeigen, dass MRA auch bei essenziellem Hypertonus (ohne PHA) wirksam sind, wobei bei resistenter Hypertonie der blutdrucksenkende Effekt umso stärker ist, je höher die ARR ist [26]. Es gibt auch Klassifizierungssysteme für den Schweregrad eines PHA je nach Blutdruck, Kalium und Aldosteron, wobei noch unklar ist, wie diese sich international durchsetzen werden [27].
Tab. 1
Aldosteron-Renin-Ratio (ARR) Cut-offs für das PHA-Screening gemäß Endocrine Society Guideline*
Renin
 
Aldosteron gemessen mit Immunoassays
Aldosteron gemessen mit LC-MS/MS
≥ 10 ng/dL
≥ 277 pmol/L
≥ 7,5 ng/dL
≥ 208 pmol/L
Reninkonzentration**
5,2ng/L
>4,0
>111
>2,8
>82
8,2mU/L
>2,5
>70
>1,8
>52
Plasma-Renin-Aktivität
≤ 1 ng/mL/h
> 20
> 555
> 15
> 416
≤ 12,9 pmol/L/min
> 1,55
> 43
> 1,16
> 32
≤ 0,28 ng/L/s
> 71
> 2000
> 53
> 1500
PHA Primärer Hyperaldosteronismus, LC-MS/MS Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
* Die angegeben Werte sind Vorschläge; wenn möglich sollte man sich auf lokale Labor-Cut-offs verlassen
** ARR basierend auf Reninkonzentrationen werden hervorgehoben, da diese meistens verwendet werden

PHA-Screening unter Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten

Ein PHA-Screening kann gemäß Endocrine Society auch unter laufender Therapie mit MRA wie z. B. Spironolacton, Eplerenon oder Finerenon erfolgen [2]. Ein Anstieg von Aldosteron und Renin ist unter MRA zu erwarten mit nur geringen Auswirkungen auf die ARR bei essenziellem Hypertonus, jedoch oft Normalisierung der initial erhöhten ARR bei PHA [28]. MRA werden u. a. bei resistentem Hypertonus (keine Zielblutdruckerreichung trotz Therapie mit drei verschiedenen antihypertensiven Medikamenten) von den Hypertonie-Guidelines empfohlen und werden auch wegen anderer Indikationen (z. B. Herzinsuffizienz) relativ häufig verordnet [17]. Da MRA die Aldosteronwirkung blockieren und sie entsprechende Effekte auf die Laborwerte des PHA-Screenings haben, tritt häufig die Frage auf, wie ein PHA-Screening bei laufender MRA-Therapie interpretiert werden kann. Eine klare Position dazu findet sich in den Endocrine Society Guidelines nicht, jedoch kann in der Klinik anhand der Evidenz und des jeweiligen Patienten oft relativ einfach eine informierte und pragmatische Entscheidung und Laborinterpretation getroffen werden. Bei Patienten mit PHA und MRA-Therapie zeigt ein nicht mehr voll supprimiertes Renin (d. h. Reninaktivität > 1 ng/ml/h oder Reninkonzentration > ca. 10 mU/L) gemäß Beobachtungsstudien an, dass der PHA ausreichend therapiert wurde, da das kardiovaskuläre Risiko bei diesen Patienten nicht mehr höher ist als bei essenziellem Hypertonus, wohingegen niedrigere Reninwerte mit einem deutlich schlechterem Outcome assoziiert waren [29]. Ein pragmatischer Ansatz wäre also- unter MRA-Therapie das Renin zu bestimmen und bei normwertigem (nicht mehr supprimiertem) oder hohem Renin zu schlussfolgern, dass entweder kein PHA vorliegt oder dieser, wenn vorliegend, ausreichend therapiert ist. Wenn das Renin erniedrigt ist, sollte (sofern im klinischen Kontext vertretbar bzw. nicht kontraindiziert und v. a. auch bei erhöhter ARR) eine Dosissteigerung des MRA erwogen werden mit nochmaliger Reninbestimmung nach ca. einem Monat, um zu evaluieren ob dann das Renin angestiegen bzw. normwertig ist.

Bestätigungstests verlieren an Bedeutung

Während bisher bei Vorliegen eines positiven Screeningtests (d. h. bei erhöhter ARR) zur endgültigen Diagnose eines PHA ein sogenannter positiver Bestätigungstest (z. B. Kochsalzbelastungstest oder Captopril-Test) meistens erforderlich war (außer bei massiv positivem Screeningtest und Hypokaliämie), ist ein Bestätigungstest nach Vorliegen eines positiven Screeningtests in der neuen Guideline deutlich seltener empfohlen [2]. Diese geänderte Empfehlung basiert auf Studienergebnissen, die zeigen, dass Bestätigungstests kaum einen diagnostischen Mehrwert zusätzlich zu einer erhöhten ARR haben, und dabei auch noch die Rate falsch-negativer Ergebnisse (fälschlicher PHA-Ausschluss) erhöhen [3033]. Gemäß Guideline soll zuerst evaluiert werden, wie wahrscheinlich eine mögliche Lateralisation des PHA ist, d. h. wie wahrscheinlich ein einseitiger PHA, meistens ein einseitiges Aldosteron produzierendes Adenom (APA) bzw. ein Conn-Syndrom, ist. Diese oft klinisch und laborchemisch ausgeprägten (schweren) Formen des PHA können operativ mittels Adrenalektomie potenziell geheilt werden. Obwohl das Conn-Syndrom nach Jerome W. Conn benannt ist, der dieses 1955 beschrieben hat, wurden bereits zwei Jahre zuvor (1953) zwei Fälle eines APA von dem polnischen Internisten Michal Litynski publiziert, den wir an dieser Stelle anerkennend erwähnen wollen [34, 35].
Eine niedrige Wahrscheinlichkeit für eine Lateralisation liegt bei Normokaliämie und eher niedrigem Aldosteron vor (z. B. < ca. 11 ng/dL oder 305 pmol/L mittels Immunoassay-Messung bzw. < ca. 8 ng/dL oder 222 pmol/L mittels LC-MS/MS-Messung). Bei diesen Patienten sollte ohne weitere Diagnostik gleich eine medikamentöse PHA-Therapie erwogen werden. Eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Lateralisation kann bei Patienten mit Hypokaliämie, sehr niedrigem Renin (Reninkonzentration von < 2 mU/L oder Reninaktivität < 0,2 ng/mL/h), und hohem Aldosteron (> ca. 20 ng/dL mittels Immunoassay-Messung oder > ca. 15 ng/dL mittels LC-MS/MS-Messung) angenommen werden. Diese Patienten sollten, sofern sie potenziell OP-tauglich und -willig sind, ohne einen Bestätigungstest einer weiteren Subtypenklassifizierung zugeführt werden. Bei einer mittleren Wahrscheinlichkeit einer Lateralisation (d. h. weder hohe noch niedrige Wahrscheinlichkeit), sollte man das weitere Vorgehen mit dem Patienten diskutieren, um zu evaluieren, ob eher gleich eine medikamentöse PHA-Therapie präferiert wird, oder ein Bestätigungstest mit eventuell nachfolgender Subtypenklassifizierung des PHA. Es wird auch angeführt, dass, wenn ein Bestätigungstest nicht verfügbar ist, man auf diesen auch verzichten kann.
Da gemäß der Guideline sogar je nach Verfügbarkeit ganz auf Bestätigungstests verzichtet werden kann, führen wir diese Tests hier nicht im Detail auf und verweisen auf die entsprechende Literatur [2, 24]. Da viele Experten und auch die wissenschaftliche Literatur den diagnostischen Mehrwert der Bestätigungstests in der PHA-Diagnostik ganz generell anzweifeln, ist somit in der klinischen Routine eine PHA-Diagnostik möglich, bei der nur in bestimmten Ausnahmefällen, wenn überhaupt, diese Bestätigungstests durchgeführt werden. Wir sehen die Indikation dafür in erster Linie bei jüngeren Patienten (z. B. unter 50 bis 60 Jahren), die nur gering bis moderat erhöhte ARR bzw. Screeningtestergebnisse aufweisen und bei denen es um die Indikationsstellung einer lebenslangen medikamentösen PHA-Therapie oder einer eventuellen Nebennierenoperation geht. Bei diagnostischer Unsicherheit ist aber auch vorab die Wiederholung des PHA-Screenings, ggf. auch nach Optimierung interferierender Medikamente (z. B. Betablocker 2 Wochen pausieren), zu erwägen.

Subtypenklassifizierung

Das Ziel der Subtypenklassifizierung des PHA ist es, zu evaluieren, ob eine einseitige (von einer Nebenniere) dominant ausgehende Aldosteronhypersekretion vorliegt (typischerweise ein APA), da bei diesen Patienten eine operative Therapie (in erster Linie Adrenalektomie) mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Heilung oder deutlichen Besserung des arteriellen Hypertonus führt. Eine Subtypenklassifizierung ist gemäß Guideline nur bei Patienten sinnvoll bzw. indiziert, welche potenzielle Kandidaten für eine Operation sind. Es wird in der Guideline zur Subtypenklassifizierung eine Computertomographie (CT) der Nebennieren und auch nachfolgend ein adrenales Venensampling (AVS) empfohlen (d. h. ein interventionelles Procedere mit u. a. selektiver Katheterisierung der rechten und linken Nebennierenvene zur Aldosteronbestimmung; siehe auch entspr. Literatur) [2, 24]. Gemäß Guideline kann auf das AVS bei Patienten verzichtet werden, die unter 35 Jahre alt sind, einen biochemisch ausgeprägten PHA mit Hypokaliämie haben und ein einseitiges Nebennierenadenom im CT mit einer Größe von > 1 cm aufweisen [2]. Bei diesen Patienten kann auch ohne AVS eine Adrenalektomie indiziert werden. Weiters können auch Patienten mit PHA und einer klinisch relevanten Cortisolhypersekretion (d. h. PHA und Cushing-Syndrom), die ein einseitiges adrenales Adenom > 1 cm haben, adrenalektomiert werden. Hingegen ist bei Patienten mit familiären Formen des Hyperaldosteronismus (Typ 1 bis 4), welche autosomal dominant vererbt werden und zu einer bilateralen Erkrankung führen, gewöhnlich kein AVS indiziert, da diese Patienten auch üblicherweise nicht durch eine einseitige Adrenalektomie therapiert bzw. geheilt werden können. Ebenfalls keine grundsätzliche AVS-Indikation besteht bei PHA-Patienten mit primärer bilateraler makronodulärer adrenaler Hyperplasie (BPMAH) und exzessiver Produktion von Aldosteron und Cortisol [2, 36, 37].

Kritische Diskussion und alternatives Vorgehen ohne AVS

Die Beharrung auf einem AVS vor einer OP(‑Entscheidung) mit nur wenigen oben geschilderten Ausnahmen erfordert unserer Einschätzung nach eine kritische Diskussion, um auch alternative und pragmatischere Ansätze aufzuzeigen. Diesbezüglich hat eine internationale Studie gezeigt, dass eine Adrenalektomie bei PHA-Patienten unter 45 Jahren mit Hypokaliämie und einseitigem Nebennierenadenom eine klinisch erfolgreiche Vorgehensweise war, weswegen als Alters-Cut-off auch 45 Jahre (und nicht 35 Jahre) gemäß diversen PHA-Experten empfohlen wurde [38].
Ein zentraler Kritikpunkt an dem Festhalten eines AVS ist jedoch, dass die einzige randomisierte Studie zu diesem Thema (SPARTACUS-Studie) im Vergleich eines AVS-basierten versus rein CT-basierten (ohne AVS) Vorgehens keinen Unterschied in der antihypertensiven Therapie, der Blutdruckeinstellung oder der biochemischen Remission nach einem Jahr gezeigt hat [39]. In dieser Studie wurden 200 PHA-Patienten randomisiert, und die OP-Indikation wurde in einer Gruppe gemäß dem AVS-Ergebnis und in der anderen Gruppe gemäß dem CT-Befund gestellt; d. h. eine einseitige Adrenalektomie wurde durchgeführt, wenn sich entweder eine Lateralisation der Aldosteronhypersekretion in dem AVS oder wenn sich im CT ein einseitige adrenale Raumforderung (Knoten) mit einem Durchmesser von mindestens 7 mm gezeigt hatte; ansonsten wurde eine medikamentöse PHA-Therapie durchgeführt [39]. Die Endocrine Society Guideline basiert ihr Vorgehen jedoch primär auf Beobachtungsstudien, die u. a. ein besseres biochemisches Outcome eines AVS-basierten versus CT-basierten Vorgehens zeigen bzw. eine signifikante Diskrepanz der Befunde von AVS und CT nachwiesen [2, 40]. Trotz der Limitierungen der SPARTACUS-Studie (siehe diesbezügliche. Fachliteratur in den Referenzen) hat eine randomisierte Studie gegenüber Beobachtungsstudien grundsätzlich ein höheres Evidenzlevel, weswegen wir daher auch ein rein CT-basiertes Vorgehen unter bestimmten Umständen für vertretbar halten [3, 41]. In diesem Kontext sei auch erwähnt, dass eine retrospektive Studie bei PHA-Patienten gezeigt hat, dass selbst bei bilateraler Aldosteronsekretion gemäß AVS eine unilaterale Adrenalektomie bei 81 % dieser Patienten einen klinischen Benefit gezeigt hat, obwohl die AVS-Ergebnisse gegen eine OP sprachen [42]. Zudem zeigen genetische und histopathologische Erkenntnisse, dass der PHA eine Erkrankung ist, bei der es meistens altersabhängig zu einer Akkumulation genetischer (somatischer) PHA-relevanter Mutationen in häufig beiden Nebennieren kommt [43]. Dadurch kann auch eine Aldosteronhypersekretion aus verschiedenen Bereichen beider Nebennieren verursacht werden, weswegen die dichotome Trennung in einseitige und beidseitige Aldosteronhypersekretion kaum haltbar ist [43, 44]. All diese Erkenntnisse stellen das strikt AVS-basierte Vorgehen zunehmend in Frage [3, 40]. Wir halten ein rein CT-Befund basiertes Vorgehen zur Subtypenklassifizierung vor allem bei eher jungen Patienten (unter 50 bis 60 Jahren) für vertretbar, die einen eindeutigen und ausgeprägten PHA mit OP-Wunsch haben und bei denen ein sehr gut durchgeführtes AVS nicht einfach verfügbar ist bzw. man sich in einer „shared decision“ und Information über die aktuelle Evidenzlage zu CT-basierten Vorgehen einigt. Die OP-Indikation wäre dabei, wie in der SPARTACUS-Studie, das Vorliegen eines einseitigen mindestens 7 mm im Durchmesser großen Nebennierenadenoms [39].
Abgesehen von der Diskussion über AVS- versus CT-basiertes Vorgehen belegen rezente Daten zur nuklearmedizinischen Bildgebung, dass diese mindestens so gut in der Diagnostik eines einseitig durch Adrenalektomie heilbaren PHA ist wie ein AVS [4547]. Sowohl das 11C‑Metomidate-PET-CT als auch das 68Ga-Pentixafor-PET-CT waren dabei mindestens so gut wie das AVS, wobei es auch weitere vielversprechende Entwicklungen auf diesem Gebiet gibt [4548]. Bei Verfügbarkeit dieser oben erwähnten nuklearmedizinischen Methoden können diese somit gemäß vorliegender Evidenz ein AVS ersetzen [45, 46, 48].

Genetische Testung

Eine genetische Testung auf familiäre PHA-Formen ist bei allen erstgradig Verwandten von Patienten mit familiärem PHA empfohlen sowie bei PHA-Patienten, die unter 20 Jahre alt sind, wobei wir bezüglich dieser Thematik auf die entsprechende Fachliteratur verweisen [2, 43].

Dexamethasonhemmtest bei PHA

Bei PHA-Patienten und Nebennierenadenom wird, in Übereinstimmung mit den Guidelines zum Nebenniereninzidentalom, ein 1 mg-Dexamethasonhemmtest empfohlen (bei höheren Dichtewerten des Nebennierenadenoms mit Hounsfield Units (HU) > 10 sollten auch Normetanephrin und Metanephrin zur Phäochromozytomdiagnostik bestimmt werden) [2, 49]. Ein pathologischer Dexamethasonhemmtest und somit ein biochemischer Hypercortisolismus (autonome Cortisolsekretion) hat mögliche Auswirkungen auf das AVS, die OP-Indikationsstellung und das postoperative Procedere nach Adrenalektomie (cave: mögliche postoperative Nebenniereninsuffizienz) [2, 5052]. Da bei der Interpretation des AVS nicht die absoluten Aldosteronwerte zwischen linker und rechter Nebennierenvene verglichen werden, sondern sogenannte Cortisol-korrigierte Werte (Aldosteron/Cortisol), kann eine autonome Cortisolsekretion das AVS Ergebnis möglicherweise verfälschen. Es wird daher teils vorgeschlagen, statt Cortisol die Plasma-Metanephrinwerte zu verwenden oder das AVS unter Cosyntropinstimulation (wie ohnehin häufige Praxis) durchzuführen (siehe diesbezügliche Literatur) [2, 53]. Bei einem klinischen Cushing-Syndrom und einseitigem Adenom bei PHA (auch als Connshing-Syndrom bezeichnet) kann gemäß Guideline auch ohne AVS eine unilaterale Adrenalektomie durchgeführt werden. Postoperativ (nicht perioperativ!) soll bei diesen Patienten eine physiologische Glukokortikoidsubstitution erfolgen [54, 55]. Ein pathologischer Dexamethasonhemmtest liegt bei ca. 5 bis 50 % aller PHA-Patienten vor, wobei der Großteil davon kein klinisches Cushing-Syndrom hat und somit als milde autonome Cortisolsekretion (MACS) klassifiziert wird. Das genaue Vorgehen bei diesen Patienten wird nicht klar in der Guideline ausgeführt, jedoch ist es bei PHA und MACS unsererseits fraglich, ob vor OP ein AVS überhaupt sinnvoll ist. Erstens ist das AVS bei diesen Patienten möglicherweise eingeschränkt beurteilbar (wie oben ausgeführt). Zweitens empfiehlt man bei MACS-Patienten ohne PHA, sofern aufgrund von Komorbiditäten eine OP-Indikation besteht, kein AVS davor durchzuführen, sondern entscheidet rein anhand des CT-Befundes über die OP-Seite. Während bei PHA ohne autonome Cortisolsekretion mit einem klinisch relevanten postoperativen Hypocortisolismus (Nebenniereninsuffizienz) nicht zu rechnen ist und somit auch keine Diagnostik und Therapie diesbezüglich erforderlich ist, ist das Vorgehen bezüglich postoperativer Nebenniereninsuffizienz-Abklärung und -Therapie nach einseitiger Adrenalektomie bei Patienten mit PHA und MACS nicht klar festgelegt [2, 51, 56]. Verschiedene Experten empfehlen am ersten postoperativen Tag eine morgendliche Cortisolbestimmung plus einen ACTH-Test (Synacthen®-Test), um zu evaluieren, ob eine postoperative Glukokortikoidtherapie indiziert ist (d. h. bei z. B. basalem Cortisol ≤ 5 μg/dL und/oder Cortisol 60 min nach ACTH-Injektion von < 18 µg/dL; cave: diese Grenzwerte sind nicht überall einheitlich), wohingegen bei fehlender Testmöglichkeit primär eine generelle Glukokortikoidtherapie empfohlen wird [51, 56]. Je höher das Cortisol nach dem präoperativen Dexamethasonhemmtest ist, umso wahrscheinlicher ist das Auftreten einer postoperativen Nebenniereninsuffizienz, wobei ca. die Hälfte der MACS-Patienten nach entsprechender postoperativer Testung (wie oben ausgeführt) keine Glukokortikoidtherapie benötigen [51, 57]. Die Dosis der Glukokortikoidsubstitution ist in der Literatur nicht klar festgelegt. Viele Experten empfehlen eine physiologische Substitutionsdosis, z. B. Hydrocortison 15 mg-5 mg‑0 (Tagesdosis typischerweise von 15 bis 25 (30) mg), wobei unserer empirischen Einschätzung nach, v. a. bei nur sehr gering pathologischem Dexamethasonhemmtest, auch eine niedrigere Dosis (z. B. Hydrocortison 10 mg-0-0) vertretbar wäre [51]. Bei Notwendigkeit zur Glukokortikoidsubstitution ist diese durchschnittlich für ca. ½ Jahr erforderlich; dabei sind z. B. ca. monatliche Kontrollen mit Cortisolbestimmung ohne morgendliche Hydrocortisoneinnahme und ggf. der ACTH-Test zur Therapiesteuerung im Rahmen des angestrebten ausschleichenden Absetzens von Hydrocortison hilfreich.

Medikamentöse PHA-Therapie

Als primäre medikamentöse PHA-Therapie empfiehlt die Guideline Spironolacton (ein Progesteron-Derivat, welches den MR antagonisiert und dessen Bioverfügbarkeit durch Nahrungszufuhr gesteigert wird) vor anderen MRA oder Aldosteronsynthase-Inhibitoren [2]. Als Standard-Starttagesdosis werden 12,5 bis 25 mg (viele Experten präferieren 25 mg) empfohlen, und es sollten unter Therapie regelmäßige Kontrollen von Kalium, Nierenwerten, Renin und Blutdruck erfolgen; laut Guideline spätestens nach 2–3 Monaten, jedoch empfehlen vielen Experten monatliche Kontrollen mit Dosistitration (sofern notwendig) von Spironolacton in Schritten von 25 (oder 12,5) mg [58]. Als biochemisches Therapieziel wird u. a. ein Anstieg des Renins angestrebt, wobei gemäß Richtlinie kein klarer Zielbereich für Renin angegeben wird, sondern nur ein Anstieg im Vergleich zum Basiswert vor Therapie [2]. Die generellen Therapieziele sind gemäß Experten ein Absenkung bis Normalisierung des Blutdrucks, ein Anstieg des Kaliums (ungefährer Zielbereich 4–5 mmol/L), und ein Anstieg des Renins (womit sich auch die ARR rückläufig bzw. normalisiert zeigen sollte) [3, 28, 59, 60]. Wie oben bereits erwähnt, unterstützen Beobachtungsdaten bestimmte Zielbereiche des Renins (d. h. Reninaktivität > 1 ng/ml/h oder Reninkonzentration > ca. 10 mU/L), wobei man als grobe Orientierung, unserer Einschätzung nach, auch ein Renin im Normbereich als Ziel avisieren kann. Der antihypertensive Effekt von Spironolacton setzt erst langsam ein (Maximum erst nach ungefähr 3–4 Wochen), und für die meisten PHA-Patienten ist eine Dosis von 50 mg tgl. ausreichend, wobei höhere Dosen bis 75 mg tgl. nur selten benötigt werden und 100 mg tgl. nicht überschritten werden sollten [58, 59]. Dosisabhängige relevante Nebenwirkungen von Spironolacton sind abgesehen von laborchemischen Veränderungen (cave: Hyperkaliämie) klinisch v. a. die Gynäkomastie und Libidoverlust bei Männern sowie Brustspannen und Zyklusunregelmäßigkeiten bei Frauen (cave: Spironolacton ist in der Schwangerschaft kontraindiziert). Im Falle solcher Nebenwirkungen (v. a. Gynäkomastie) kann eine Umstellung auf Eplerenon versucht werden, wobei Eplerenon etwa halb so effektiv wie Spironolacton ist (d. h. 25 mg Spironolacton tgl. entsprechen etwa 50 mg Eplerenon tgl.), und aufgrund der kurzen Halbwertszeit zweimal tgl. verabreicht werden soll. Rezente Daten zeigen auch, dass z. B. ein nichtsteroidaler MRA, Finerenon, ähnlich effektiv bei PHA wirkt wie Spironolacton, jedoch keine Gynäkomastien verursacht [61, 62]. Zudem zeigen rezente Daten zu dem Aldosteronsynthase-Inhibitor Baxdrostat, dass dieser sehr gut bei PHA wirkt und natürlich auch keine Gynäkomastie verursacht [63, 64]. Nichtsteroidale MRA und v. a. Aldosteronsynthase-Inhibitoren wären natürlich vom Wirkprinzip und den geringeren klinischen Nebenwirkungen im Vergleich zu Spironolacton zu bevorzugen, jedoch wird deren zukünftiger klinischer Einsatz (aktuell noch nicht für die PHA-Therapie zugelassen), vermutlich stark von Kosteneffektivitätsüberlegungen beeinflusst sein; diese Medikamente sind aber bei Unverträglichkeiten auf Spironolacton/Eplerenon als Reservemedikamente schon jetzt von klinischer Relevanz.

Operative PHA-Therapie

Eine operative Therapie des PHA mittels kompletter einseitiger Adrenalektomie (bevorzugt mittels laparoskopischer Operation), sollte gemäß Guideline grundsätzlich Patienten angeboten werden, die einen lateralisierenden (einseitigen) PHA haben und für eine OP tauglich sind sowie einer OP auch zustimmen (Anmerkung: Überlegenheit von kompletter versus partieller Adrenalektomie jedoch in der Literatur nicht ganz eindeutig) [2, 13, 65]. Präoperativ sollte eine MRA-Therapie eingeleitet werden, um den Blutdruck und das Kalium vor der Operation zu optimieren und auch das Auftreten möglicher postoperativer Hyperkaliämien zu reduzieren (Anmerkung: präoperative MRA-Therapie reduziert die Aldosteronsuppression der kontralateralen Nebenniere, wodurch postoperativ ein passagerer Hypoaldosteronismus mit Hyperkaliämie verhindert werden soll) [66]. Postoperativ sollen MRA und andere Kalium „sparende“ Medikamente (z. B. ACE-Hemmer, AT2-Blocker, etc.) sowie Kaliumsupplemente (sofern verschrieben) sofort (!) abgesetzt werden und regelmäßige Kaliumkontrollen (z. B. wöchentlich für den ersten postoperativen Monat gemeinsam mit Nierenfunktionskontrollen) erfolgen [3]. Für die postoperative Erfolgskontrolle wurden auch internationale Kriterien (Primary Aldosteronism Surgical Outcome (PASO)-Kriterien) publiziert (siehe Tab. 2; [13]). Ein kompletter und partieller klinischer Erfolg sowie ein kompletter biochemischer Erfolg sind gemäß einer internationalen Studie nach unilateraler Adrenalektomie bei 37 %, 47 % und 94 % der PHA-Patienten zu beobachten (klinischer Benefit v. a. bei jüngeren Patienten, Frauen, niedrigerem BMI und mehr antihypertensiven Medikamenten) [13]. Der Blutdruck normalisiert sich oft erst graduell über 1–3 Monate nach der OP, weswegen in diesem Zeitraum auch regelmäßige Blutdruckkontrollen und ggf. Adaptierung der antihypertensiven Medikation angezeigt sind [3, 58, 59]. Da der PHA mit einer glomerulären Hyperfiltration assoziiert ist, kommt es postoperativ oftmals zu einem Abfall der glomerulären Filtrationsrate (GFR; z. B. minus 10,69 ml/min/1,73 m2 in einem systematischen Review), was oftmals eher als eine Demaskierung einer präexistenten Nierenfunktionsverschlechterung (Erkrankung) denn als therapieassoziierte Nierenfunktionsverschlechterung (cave: kann natürlich auch postoperativ auftreten) zu werten ist (dies ist übrigens auch bei medikamentöser MRA-Therapie zu beobachten; [67, 68]).
Tab. 2
Internationaler Consensus für das postoperative Outcome bei unilateralem primärem Hyperaldosteronismus
Klinischer Therapieerfolg
Kompletter klinischer Erfolg („success“): Normaler Blutdruck ohne antihypertensive Medikamente
Partieller klinischer Erfolg: Gleicher Blutdruck wie vor der Operation mit weniger antihypertensiven Medikamenten oder eine Reduktion des Blutdrucks mit der gleichen oder geringeren Dosis von antihypertensiven Medikamenten
Kein klinischer Erfolg: Unveränderter oder erhöhter Blutdruck mit derselben oder einer erhöhten Dosis antihypertensiver Medikamente
Biochemischer Therapieerfolg
Kompletter biochemischer Erfolg: Ausgleich einer Hypokaliämie (falls präoperativ vorhanden) und Normalisierung der Aldosteron-zu-Renin-Ratio; bei Patienten mit postoperativ erhöhter Aldosteron-zu-Renin-Ratio sollte das Aldosteron in einem Bestätigungstest supprimierbar sein
Partieller biochemischer Erfolg: Ausgleich einer Hypokaliämie (falls präoperativ vorhanden) und erhöhte Aldosteron-zu-Renin-Ratio und einem oder beiden folgenden Laborkonstellationen (verglichen mit den präoperativen Werten); ≥ 50 % Abnahme der basalen Plasma-Aldosteronkonzentration oder abnormaler, jedoch verbesserter Wert im Bestätigungstest
Fehlender biochemischer Erfolg: Persistierende Hypokaliämie (falls präoperativ vorhanden) oder persistent erhöhte Aldosteron-zu-Renin-Ratio, oder beides, mit fehlender Suppression des Aldosterons in einem Bestätigungstest
Outcome-Assessment und Re-Assessment
Assessment zuerst nach 3 Monaten, aber endgültiges Outcome sollte erst 6–12 Monate nach der Operation bestimmt werden
Danach jährliches Re-Assessment
Obwohl in der aktuellen Guideline (noch) nicht empfohlen, gibt es in den letzten Jahren zunehmende Publikationen über die Therapieerfolge von Radiofrequenzablationen (RFA) von APA [6971]. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Evidenz für diesen Therapieansatz kann die RFA durchaus jetzt schon als Reservemethode bei geeigneten Patienten erwogen werden (unsere klinische Einzelfallerfahrung mit der RFA bei PHA ist zufriedenstellend) [6971].
Die wissenschaftliche Evidenz zur Fragestellung, ob eine operative einer medikamentösen PHA-Therapie überlegen ist oder diese als gleichwertig zu betrachten sind, ist nicht ganz konsistent, wobei doch einige Metaanalysen von Beobachtungsstudien bei z. B. der Blutdruckkontrolle, der Lebensqualität und/oder der Morbidität eine Überlegenheit der OP zeigen [2, 11, 7275]. Für die Klinik relevant erscheint eine Kosteneffektivitätsanalyse, welche ermittelte, dass eine OP einer medikamentösen Therapie überlegen ist, wenn die Lebenserwartung 25,4 Jahre oder länger ist [2, 76].
Für die histopathologische Aufarbeitung eines OP-Präparates nach Adrenalektomie wegen PHA gibt es entsprechende internationale Empfehlungen namens HISTALDO („histopathology of primary aldosteronism“) [77]. Dabei wird auch eine routinemäßige Bestimmung der Aldosteronsynthase (CYP11B2) mittels Immunhistochemie empfohlen. Die Histopathologie differenziert dabei zwischen APA, Aldosteron produzierendem Knoten, Aldosteron produzierendem Mikroknoten (früher als Aldosteron produzierende Zell Cluster bezeichnet), Aldosteron produzierender diffuse Hyperplasie und (extrem selten) Aldosteron produzierendem Karzinom [44, 77].

Typische Charakteristika des PHA und Praxistipps

Es gibt keine eindeutige Klinik eines PHA, jedoch nimmt die Prävalenz mit der Höhe des Blutdrucks zu (besonders häufig bei resistentem Hypertonus), und der Erkrankungsgipfel ist ungefähr bei 50 Jahren (typischerweise zwischen 20 und 60 Jahren). Obwohl eine Hypokaliämie bei ausgeprägten PHA-Fällen meistens vorliegt, ist die Mehrheit der PHA-Patienten normokaliämisch. Pathophysiologisch führt der Aldosteronexzess zu einer verstärkten renalen Natriumrückresorption mit begleitend auch Wasserresorption, weswegen eine Hypernatriämie auf Kosten einer Hypervolämie und glomerulären Hyperfiltration oftmals vermieden wird [78]. Die Hypervolämie und Hyperfiltration kann auch u. a. natriuretische Peptide stimulieren und so zu einer Polyurie und Polydipsie beitragen [78]. Bei jeglicher PHA-Therapie sollte auch immer ein Fokus auf die Vermeidung einer übermäßigen Kochsalzzufuhr (!) gelegt werden, da besonders die Kombination aus hohem Kochsalz und hohem Aldosteron kardiovaskulär schädlich ist [3, 79]. PHA-Patienten profitieren daher signifikant von einer Kochsalzrestriktion! Jedoch haben PHA-Patienten eine reduzierte Geschmacksempfindung für Kochsalz, weswegen sie oft zu viel Kochsalz konsumieren, wobei sich diese veränderte Geschmacksempfindung durch eine MRA-Therapie wieder bessert [80]. Bei besonders ausgeprägten PHA-Fällen kann auch eine metabolische Alkalose auftreten. Zudem kann es bei PHA zu einem vermehrten Kalziumverlust über Harn und Stuhl kommen mit konsekutivem Parathormon(PTH)-Anstieg im Sinne eines sekundären Hyperparathyreoidismus und möglicherweise auch negativen Auswirkungen auf die Knochengesundheit [81, 82]. In der Bildgebung sind APA meistens zwischen 1 (manchmal auch etwas kleiner) bis 2 cm groß, wohingegen Nebennierenadenome mit einer Größe > 3–4 cm untypisch für APA sind [83].
Bzgl. der Laboranalytik sind sowohl Aldosteron als auch Renin > 24 h bei Raumtemperatur stabil (cave: Lagerung von Proben für die Reninbestimmung im Kühlschrank kann zur Kryoaktivierung und somit zu falsch-hohen Reninwerten führen), weswegen auch im niedergelassenen Bereich eine entsprechende Analytik gut durchführbar ist [84, 85]. Ein in Österreich entwickeltes Testverfahren (Aldo+ Test, vormals RAAS Triple‑A Test) setzt auf die direkte klinische Bestimmung der RAAS-Effektoren Angiotensin I, Angiotensin II und Aldosteron mittels Massenspektrometrie [86, 87]. Die daraus berechnet Aldosteron-zu-Angiotensin II-Ratio (AA2-Ratio) liefert einen Effektorhormon-basierten Screeningparameter für PHA, wobei auch Werte für die Plasma-Reninaktivität, sowie die korrespondierende ARR angegeben werden [86]. Neben dem PHA-Screening liefert die Auswertung der Angiotensinlevels auch Aussagen zur pharmakologischen Wirksamkeit laufender Therapien mit RAAS-Blockern [88]. Das Verfahren wurde in internationalen Studien validiert und wird seit einigen Jahren klinisch erfolgreich in Österreich eingesetzt [8688]. Ergänzend gibt es auch diverse diagnostische Ansätze mit u. a. „Steroid-Metabolom“-Bestimmungen oder künstlicher Intelligenz (KI-Anwendungen), die jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen würden.
Ergänzend zu den Ausführungen der aktuellen PHA-Guideline haben wir auch in Abb. 1 ein stark simplifiziertes und pragmatisches Vorgehen für die Diagnostik und Therapie des PHA skizziert, wie es vor allem in klinischen Bereichen mit limitierten Ressourcen sinnvoll sein kann.
Abb. 1
Pragmatisches Vorgehen für die Diagnostik und Therapie des PHA. (Asterisk siehe Tab. 1 für Aldosteron-Renin-Ratio [ARR] Cut-offs)
Bild vergrößern

Schlussfolgerungen

Die neue Guideline der Endocrine Society zum PHA empfiehlt ein Screening auf den PHA bei allen Patienten mit arteriellem Hypertonus und vereinfacht durch diverse Änderungen die Diagnostik und Therapie des PHA [2]. Die Zusammenfassung und Erläuterung dieser Guideline in diesem Artikel zielt darauf ab, praxisnahes und pragmatisches Wissen zum PHA zu vermitteln, um die aktuell noch massive Unterdiagnostik und Untertherapie des PHA zu reduzieren.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

S. Pilz, L. Schmitt, D.A. Kraus, V. Theiler-Schwetz, C. Trummer und U. Riedmann geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​deed.​de.

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
download
DOWNLOAD
print
DRUCKEN
Titel
Primärer Hyperaldosteronismus – Guideline der Endocrine Society 2025
Zusammenfassung, Diskussion, und Implementierung in die klinische Routine
Verfasst von
Assoz. Prof. PD. Dr. Stefan Pilz, PhD, MBA
Lisa Schmitt
Daniel Arian Kraus
Verena Theiler-Schwetz
Christian Trummer
Uwe Riedmann, MSc
Publikationsdatum
02.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel
Print ISSN: 3004-8915
Elektronische ISSN: 3004-8923
DOI
https://doi.org/10.1007/s41969-025-00291-5
1.
Zurück zum Zitat Collaborators GBDRF (2024) Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet 403(10440):2162–2203. https://​doi.​org/​10.​1016/​S0140-6736(24)00933-4CrossRef
2.
Zurück zum Zitat Adler GK, Stowasser M, Correa RR, Khan N, Kline G, McGowan MJ et al (2025) Primary Aldosteronism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 110(9):2453–2495. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgaf284CrossRefPubMed
3.
Zurück zum Zitat Pilz S, Kocjan T, Theiler-Schwetz V, Trummer C (2023) Primary aldosteronism 2.0: an update for clinicians on diagnosis and treatment. Pol Arch Intern Med. https://​doi.​org/​10.​20452/​pamw.​16585CrossRefPubMed
4.
Zurück zum Zitat Funder JW (2017) Aldosterone and Mineralocorticoid Receptors-Physiology and Pathophysiology. Int J Mol Sci. https://​doi.​org/​10.​3390/​ijms18051032CrossRefPubMedPubMedCentral
5.
Zurück zum Zitat Nowaczynski W, Oliver WJ, Neel JV (1985) Serum aldosterone and protein-binding variables in Yanomama Indians: a no-salt culture as compared to partially acculturated Guaymi Indians. Clin Physiol Biochem 3(6):289–306PubMed
6.
Zurück zum Zitat Turcu AF, Yang J, Vaidya A (2022) Primary aldosteronism—a multidimensional syndrome. Nat Rev Endocrinol 18(11):665–682. https://​doi.​org/​10.​1038/​s41574-022-00730-2CrossRefPubMed
7.
Zurück zum Zitat Cohen JB, Bancos I, Brown JM, Sarathy H, Turcu AF, Cohen DL (2023) Primary Aldosteronism and the Role of Mineralocorticoid Receptor Antagonists for the Heart and Kidneys. Annu Rev Med 74:217–230. https://​doi.​org/​10.​1146/​annurev-med-042921-100438CrossRefPubMed
8.
Zurück zum Zitat Monticone S, D’Ascenzo F, Moretti C, Williams TA, Veglio F, Gaita F et al (2018) Cardiovascular events and target organ damage in primary aldosteronism compared with essential hypertension: a systematic review and meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 6(1):41–50. https://​doi.​org/​10.​1016/​S2213-8587(17)30319-4CrossRefPubMed
9.
Zurück zum Zitat Brown JM (2024) Adverse Effects of Aldosterone: Beyond Blood Pressure. J Am Heart Assoc 13(7):e30142. https://​doi.​org/​10.​1161/​JAHA.​123.​030142CrossRefPubMedPubMedCentral
10.
Zurück zum Zitat Satoh M, Maruhashi T, Yoshida Y, Shibata H (2019) Systematic review of the clinical outcomes of mineralocorticoid receptor antagonist treatment versus adrenalectomy in patients with primary aldosteronism. Hypertens Res 42(6):817–824. https://​doi.​org/​10.​1038/​s41440-019-0244-4CrossRefPubMed
11.
Zurück zum Zitat Chen SY, Chen JY, Huang WC, Puar THK, Chin KP, Chueh JS et al (2022) Cardiovascular outcomes and all-cause mortality in primary aldosteronism after adrenalectomy or mineralocorticoid receptor antagonist treatment: a meta-analysis. Eur J Endocrinol 187(6):S47–S58. https://​doi.​org/​10.​1530/​EJE-22-0375CrossRefPubMed
12.
Zurück zum Zitat Catena C, Colussi G, Sechi LA (2015) Treatment of Primary Aldosteronism and Organ Protection. Int J Endocrinol 2015:597247. https://​doi.​org/​10.​1155/​2015/​597247CrossRefPubMedPubMedCentral
13.
Zurück zum Zitat Williams TA, Lenders JWM, Mulatero P, Burrello J, Rottenkolber M, Adolf C et al (2017) Outcomes after adrenalectomy for unilateral primary aldosteronism: an international consensus on outcome measures and analysis of remission rates in an international cohort. Lancet Diabetes Endocrinol 5(9):689–699. https://​doi.​org/​10.​1016/​S2213-8587(17)30135-3CrossRefPubMedPubMedCentral
14.
Zurück zum Zitat Funder JW (2016) Primary aldosteronism as a public health issue. Lancet Diabetes Endocrinol 4(12):972–973. https://​doi.​org/​10.​1016/​S2213-8587(16)30272-8CrossRefPubMed
15.
Zurück zum Zitat Nainani AK, Yang J, Peters S, Russell G (2022) ‘I can’t understand why others don’t screen more’: a qualitative study exploring why Australian general practitioners screen for primary aldosteronism. BMJ Open 12(6):e61671. https://​doi.​org/​10.​1136/​bmjopen-2022-061671CrossRefPubMedPubMedCentral
16.
Zurück zum Zitat Schmiemann G, Gebhardt K, Hummers-Pradier E, Egidi G (2012) Prevalence of hyperaldosteronism in primary care patients with resistant hypertension. J Am Board Fam Med 25(1):98–103. https://​doi.​org/​10.​3122/​jabfm.​2012.​01.​110099CrossRefPubMed
17.
Zurück zum Zitat McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, Ceconi C et al (2024) 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J 45(38):3912–4018. https://​doi.​org/​10.​1093/​eurheartj/​ehae178CrossRefPubMed
18.
Zurück zum Zitat Li N, Huang J, Zheng B, Cai H, Liu M, Liu L (2021) Cost-effectiveness analysis of screening for primary aldosteronism in China. Clin Endocrinol 95(3):414–422. https://​doi.​org/​10.​1111/​cen.​14478CrossRef
19.
Zurück zum Zitat Woode ME, Wong K, Reid CM, Stowasser M, Russell G, Gwini S et al (2023) Cost-effectiveness of screening for primary aldosteronism in hypertensive patients in Australia: a Markov modelling analysis. J Hypertens 41(10):1615–1625. https://​doi.​org/​10.​1097/​HJH.​0000000000003513​CrossRefPubMed
20.
Zurück zum Zitat Pilz S, Kienreich K, Gaksch M, Grubler M, Verheyen N, Bersuch LA et al (2014) Aldosterone to active Renin ratio as screening test for primary aldosteronism: reproducibility and influence of orthostasis and salt loading. Horm Metab Res 46(6):427–432. https://​doi.​org/​10.​1055/​s-0034-1367033CrossRefPubMed
21.
Zurück zum Zitat Pilz S, Keppel MH, Trummer C, Theiler-Schwetz V, Pandis M, Borzan V et al (2019) Diagnostic Accuracy of the Aldosterone-to-Active Renin Ratio for Detecting Primary Aldosteronism. J Endocr Soc 3(9):1748–1758. https://​doi.​org/​10.​1210/​js.​2019-00145CrossRefPubMedPubMedCentral
22.
Zurück zum Zitat Monticone S, Burrello J, Tizzani D, Bertello C, Viola A, Buffolo F et al (2017) Prevalence and Clinical Manifestations of Primary Aldosteronism Encountered in Primary Care Practice. J Am Coll Cardiol 69(14):1811–1820. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​jacc.​2017.​01.​052CrossRefPubMed
23.
Zurück zum Zitat Tomaschitz A, Pilz S (2010) Aldosterone to renin ratio—a reliable screening tool for primary aldosteronism? Horm Metab Res 42(6):382–391. https://​doi.​org/​10.​1055/​s-0030-1248326CrossRefPubMed
24.
Zurück zum Zitat Pilz S, Tomaschitz A, Trummer C (2017) Primärer Hyperaldosteronismus: Diagnostik und Therapie. J Klin Endokrinol Stoffw 10:82–91. https://​doi.​org/​10.​1007/​s41969-017-0010-7CrossRef
25.
Zurück zum Zitat Schwarz C, Lindner G (2024) Aldosteron und Niere – eine komplexe Interaktion. J Endokrinol Diabetol Stoffw 17:42–57. https://​doi.​org/​10.​1007/​s41969-024-00224-8CrossRef
26.
Zurück zum Zitat Williams B, MacDonald TM, Morant SV, Webb DJ, Sever P, McInnes GT et al (2018) Endocrine and haemodynamic changes in resistant hypertension, and blood pressure responses to spironolactone or amiloride: the PATHWAY‑2 mechanisms substudies. Lancet Diabetes Endocrinol 6(6):464–475. https://​doi.​org/​10.​1016/​S2213-8587(18)30071-8CrossRefPubMedPubMedCentral
27.
Zurück zum Zitat Murakami M, Naruse M, Kobayashi H, Parasiliti-Caprino M, Bioletto F, Brudgam D et al (2025) Expert Consensus on the Primary Aldosteronism Severity Classification and its strategic application in indicating adrenal venous sampling. Eur J Endocrinol 193(1):85–96. https://​doi.​org/​10.​1093/​ejendo/​lvaf117CrossRefPubMed
28.
Zurück zum Zitat Pilz S, Trummer C, Verheyen N, Schwetz V, Pandis M, Aberer F et al (2018) Mineralocorticoid Receptor Blockers and Aldosterone to Renin Ratio: A Randomized Controlled Trial and Observational Data. Horm Metab Res 50(5):375–382. https://​doi.​org/​10.​1055/​a-0604-3249CrossRefPubMed
29.
Zurück zum Zitat Hundemer GL, Curhan GC, Yozamp N, Wang M, Vaidya A (2018) Cardiometabolic outcomes and mortality in medically treated primary aldosteronism: a retrospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol 6(1):51–59. https://​doi.​org/​10.​1016/​S2213-8587(17)30367-4CrossRefPubMed
30.
Zurück zum Zitat Leung AA, Padwal RS, Hundemer GL, Venos E, Campbell DJT, Holmes DT et al (2025) Confirmatory Testing for Primary Aldosteronism : A Study of Diagnostic Test Accuracy. Ann Intern Med 178(7):948–956. https://​doi.​org/​10.​7326/​ANNALS-24-03153CrossRefPubMed
31.
Zurück zum Zitat Leung AA, Symonds CJ, Hundemer GL, Ronksley PE, Lorenzetti DL, Pasieka JL et al (2022) Performance of Confirmatory Tests for Diagnosing Primary Aldosteronism: a Systematic Review and Meta-Analysis. Hypertension 79(8):1835–1844. https://​doi.​org/​10.​1161/​HYPERTENSIONAHA.​122.​19377CrossRefPubMed
32.
Zurück zum Zitat Zhu R, Shagjaa T, Rossitto G, Caroccia B, Seccia TM, Gregori D et al (2023) Exclusion Tests in Unilateral Primary Aldosteronism (ExcluPA) Study. J Clin Endocrinol Metab 108(2):496–506. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgac654CrossRefPubMed
33.
Zurück zum Zitat Tsai CH, Salle SP, Brown JM, Newman A, Chang CC, Wu VC et al (2025) Discordance and shortcomings of aldosterone suppression tests in primary aldosteronism. Eur J Endocrinol 193(3):348–358. https://​doi.​org/​10.​1093/​ejendo/​lvaf170CrossRefPubMed
34.
Zurück zum Zitat Kucharz EJ (1991) Forgotten description of primary hyperaldosteronism. Lancet 337(8755):1490. https://​doi.​org/​10.​1016/​0140-6736(91)93192-cCrossRefPubMed
35.
Zurück zum Zitat Kucharz EJ (2007) Michal Litynski—a forgotten author of the first description on primary hyperaldosteronism. Pol Arch Med Wewn 117(1–2):57–58CrossRefPubMed
36.
Zurück zum Zitat Wernig J, Pilz S, Trummer C, Theiler-Schwetz V, Schmitt LM, Tsybrovskyy O (2024) Challenging Diagnostic Workup of a 22-year-old Patient With Primary Pigmented Nodular Adrenocortical Disease. JCEM Case Rep 2(10):luae174. https://​doi.​org/​10.​1210/​jcemcr/​luae174CrossRefPubMedPubMedCentral
37.
Zurück zum Zitat Rubinstein G, Osswald A, Braun LT, Vogel F, Kroiss M, Pilz S et al (2022) The role of adrenal venous sampling (AVS) in primary bilateral macronodular adrenocortical hyperplasia (PBMAH): a study of 16 patients. Endocrine 76(2):434–445. https://​doi.​org/​10.​1007/​s12020-022-03020-zCrossRefPubMedPubMedCentral
38.
Zurück zum Zitat Rossi GP, Crimi F, Rossitto G, Amar L, Azizi M, Riester A et al (2022) Feasibility of Imaging-Guided Adrenalectomy in Young Patients With Primary Aldosteronism. Hypertension 79(1):187–195. https://​doi.​org/​10.​1161/​HYPERTENSIONAHA.​121.​18284CrossRefPubMed
39.
Zurück zum Zitat Dekkers T, Prejbisz A, Kool LJS, Groenewoud H, Velema M, Spiering W et al (2016) Adrenal vein sampling versus CT scan to determine treatment in primary aldosteronism: an outcome-based randomised diagnostic trial. Lancet Diabetes Endocrinol 4(9):739–746. https://​doi.​org/​10.​1016/​S2213-8587(16)30100-0CrossRefPubMed
40.
Zurück zum Zitat Beuschlein F, Mulatero P, Asbach E, Monticone S, Catena C, Sechi LA et al (2017) The SPARTACUS Trial: Controversies and Unresolved Issues. Horm Metab Res 49(12):936–942. https://​doi.​org/​10.​1055/​s-0043-120524CrossRefPubMed
41.
Zurück zum Zitat Hundemer GL, Vaidya A (2020) Management Of Endocrine Disease: The role of surgical adrenalectomy in primary aldosteronism. Eur J Endocrinol 183(6):R185–R196. https://​doi.​org/​10.​1530/​EJE-20-0863CrossRefPubMedPubMedCentral
42.
Zurück zum Zitat Williams TA, Gong S, Tsurutani Y, Tezuka Y, Thuzar M, Burrello J et al (2022) Adrenal surgery for bilateral primary aldosteronism: an international retrospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol 10(11):769–771. https://​doi.​org/​10.​1016/​S2213-8587(22)00253-4CrossRefPubMed
43.
Zurück zum Zitat Scholl UI (2022) Genetics of Primary Aldosteronism. Hypertension 79(5):887–897. https://​doi.​org/​10.​1161/​HYPERTENSIONAHA.​121.​16498CrossRefPubMed
44.
Zurück zum Zitat Mete O, Erickson LA, Juhlin CC, de Krijger RR, Sasano H, Volante M et al (2022) Overview of the 2022 WHO Classification of Adrenal Cortical Tumors. Endocr Pathol 33(1):155–196. https://​doi.​org/​10.​1007/​s12022-022-09710-8CrossRefPubMedPubMedCentral
45.
Zurück zum Zitat Goodchild E, Wu X, Senanayake R, MacFarlane J, Argentesi G, Laycock K et al (2025) Molecular Imaging Versus Adrenal Vein Sampling for the Detection of Surgically Curable Primary Aldosteronism : A Prospective Within-Patient Trial. Ann Intern Med 178(3):336–347. https://​doi.​org/​10.​7326/​ANNALS-24-00761CrossRefPubMed
46.
Zurück zum Zitat Wu X, Senanayake R, Goodchild E, Bashari WA, Salsbury J, Cabrera CP et al (2023) [(11)C]metomidate PET-CT versus adrenal vein sampling for diagnosing surgically curable primary aldosteronism: a prospective, within-patient trial. Nat Med 29(1):190–202. https://​doi.​org/​10.​1038/​s41591-022-02114-5CrossRefPubMedPubMedCentral
47.
Zurück zum Zitat Ren X, Cheng G, Wang Z (2023) Advances in the molecular imaging of primary aldosteronism. Ann Nucl Med 37(8):433–441. https://​doi.​org/​10.​1007/​s12149-023-01851-yCrossRefPubMed
48.
Zurück zum Zitat Teo AED, Tran HTN, Khoo CM, Osman I, Tong AK, Foo RSY et al (2025) Approach to the Patient with Primary Aldosteronism: Role of Molecular Imaging. J Clin Endocrinol Metab. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgaf396CrossRefPubMedPubMedCentral
49.
Zurück zum Zitat Fassnacht M, Tsagarakis S, Terzolo M, Tabarin A, Sahdev A, Newell-Price J et al (2023) European Society of Endocrinology clinical practice guidelines on the management of adrenal incidentalomas, in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. Eur J Endocrinol 189(1):G1–G42. https://​doi.​org/​10.​1093/​ejendo/​lvad066CrossRefPubMed
50.
Zurück zum Zitat Araujo-Castro M, Paja Fano M, Pla Peris B, Gonzalez Boillos M, Pascual-Corrales E, Garcia-Cano AM et al (2023) Autonomous cortisol secretion in patients with primary aldosteronism: prevalence and implications on cardiometabolic profile and on surgical outcomes. Endocr Connect. https://​doi.​org/​10.​1530/​EC-23-0043CrossRefPubMedPubMedCentral
51.
Zurück zum Zitat DeLozier OM, Dream SY, Findling JW, Carroll TB, Evans DB, Wang TS (2022) Selective Glucocorticoid Replacement Following Unilateral Adrenalectomy for Hypercortisolism and Primary Aldosteronism. J Clin Endocrinol Metab 107(2):e538–e547. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgab698CrossRefPubMed
52.
Zurück zum Zitat Carsote M (2022) The Entity of Connshing Syndrome: Primary Aldosteronism with Autonomous Cortisol Secretion. Diagnostics. https://​doi.​org/​10.​3390/​diagnostics12112​772CrossRefPubMedPubMedCentral
53.
Zurück zum Zitat Kawahara EZ, Okubo J, Cavalcante A, Pilan B, Frudit P, Pereira CAA et al (2025) Adrenal Venous Sampling Using Metanephrine in Primary Aldosteronism With or Without Cortisol Cosecretion. J Clin Endocrinol Metab 110(9):e2985–e2993. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgae896CrossRefPubMed
54.
Zurück zum Zitat Trummer C, Pandis M, Theiler-Schwetz V, Schmitt L, Obermayer-Pietsch B, Gellner V et al (2024) No requirement of perioperative glucocorticoid replacement in patients with endogenous Cushing’s syndrome—a pilot study. Endocrine 85(2):926–936. https://​doi.​org/​10.​1007/​s12020-024-03832-1CrossRefPubMedPubMedCentral
55.
Zurück zum Zitat Pilz S, Krebs M, Bonfig W, Hogler W, Hochgerner A, Vila G et al (2022) Emergency card, emergency medication, and information leaflet for the prevention and treatment of adrenal crisis (Addison crisis): an Austrian consensus document. J Klin Endokrinol Stoffwechs 15(1):5–27. https://​doi.​org/​10.​1007/​s41969-022-00155-2CrossRefPubMedPubMedCentral
56.
Zurück zum Zitat Trandafir AI, Carsote M, Florescu AF (2025) An Analysis of Post-Adrenalectomy Dynamics in MACS (Mild Autonomous Cortisol Secretion)-Positive Adrenal Tumours: The Biomarkers and Clinical Impact. J Clin Med. https://​doi.​org/​10.​3390/​jcm14155217CrossRefPubMedPubMedCentral
57.
Zurück zum Zitat Prete A, Bancos I (2024) Mild autonomous cortisol secretion: pathophysiology, comorbidities and management approaches. Nat Rev Endocrinol 20(8):460–473. https://​doi.​org/​10.​1038/​s41574-024-00984-yCrossRefPubMed
58.
Zurück zum Zitat Lechner B, Lechner K, Heinrich D, Adolf C, Holler F, Schneider H et al (2019) Therapy Of Endocrine Disease: Medical treatment of primary aldosteronism. Eur J Endocrinol 181(4):R147–R153. https://​doi.​org/​10.​1530/​EJE-19-0215CrossRefPubMed
59.
Zurück zum Zitat Hundemer GL, Leung AA, Kline GA, Brown JM, Turcu AF, Vaidya A (2023) Biomarkers to Guide Medical Therapy in Primary Aldosteronism. Endocr Rev. https://​doi.​org/​10.​1210/​endrev/​bnad024CrossRefPubMedCentral
60.
Zurück zum Zitat Yang J, Burrello J, Goi J, Reincke M, Adolf C, Asbach E et al (2025) Outcomes after medical treatment for primary aldosteronism: an international consensus and analysis of treatment response in an international cohort. Lancet Diabetes Endocrinol 13(2):119–133. https://​doi.​org/​10.​1016/​S2213-8587(24)00308-5CrossRefPubMed
61.
Zurück zum Zitat Hu J, Zhou Q, Sun Y, Feng Z, Yang J, He W et al (2025) Efficacy and Safety of Finerenone in Patients With Primary Aldosteronism: A Pilot Randomized Controlled Trial. Circulation 151(2):196–198. https://​doi.​org/​10.​1161/​CIRCULATIONAHA.​124.​071452CrossRefPubMed
62.
Zurück zum Zitat Uslar T, Sanfuentes B, Munoz I, Vaidya A, Baudrand R (2025) Real-world outcomes of finerenone in primary aldosteronism. Eur J Endocrinol 192(5):K50–K53. https://​doi.​org/​10.​1093/​ejendo/​lvaf099CrossRefPubMed
63.
Zurück zum Zitat Turcu AF, Freeman MW, Bancos I, Ben-Shlomo A, Hamidi O, Hamrahian AH et al (2025) Phase 2a Study of Baxdrostat in Primary Aldosteronism. N Engl J Med 393(5):515–518. https://​doi.​org/​10.​1056/​NEJMc2508629CrossRefPubMed
64.
Zurück zum Zitat Flack JM, Azizi M, Brown JM, Dwyer JP, Fronczek J, Jones ESW et al (2025) Efficacy and Safety of Baxdrostat in Uncontrolled and Resistant Hypertension. N Engl J Med. https://​doi.​org/​10.​1056/​NEJMoa2507109CrossRefPubMedPubMedCentral
65.
Zurück zum Zitat Artiles MA, Dos Gomez SV, Minguez OC, Sanjuanbenito A, Gomez RJ, Mercader E et al (2025) The role of adrenal-sparing surgery in the management of aldosterone-producing adenoma: a systematic review and meta-analysis. Eur J Endocrinol. https://​doi.​org/​10.​1093/​ejendo/​lvaf180CrossRef
66.
Zurück zum Zitat Zhang J, Libianto R, Lee JC, Grodski S, Shen J, Fuller PJ et al (2022) Preoperative mineralocorticoid receptor antagonist reduces postoperative hyperkalaemia in patients with Conn syndrome. Clin Endocrinol 96(1):40–46. https://​doi.​org/​10.​1111/​cen.​14630CrossRef
67.
Zurück zum Zitat Monticone S, Sconfienza E, D’Ascenzo F, Buffolo F, Satoh F, Sechi LA et al (2020) Renal damage in primary aldosteronism: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens 38(1):3–12. https://​doi.​org/​10.​1097/​HJH.​0000000000002216​CrossRefPubMed
68.
Zurück zum Zitat Chen JY, Huang KH, Lin YH, Chueh JS, Wang HY, Wu VC (2024) Association of Dip in eGFR With Clinical Outcomes in Unilateral Primary Aldosteronism Patients After Adrenalectomy. J Clin Endocrinol Metab 109(3):e965–e974. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgad709CrossRefPubMed
69.
Zurück zum Zitat Ma R, Chen G, Wei T, Ma G, Song R, Feng Y et al (2024) Efficacy and safety of radiofrequency ablation and laparoscopic adrenalectomy for primary aldosteronism: a meta-analysis. Abdom Radiol 49(9):3206–3213. https://​doi.​org/​10.​1007/​s00261-024-04297-6CrossRef
70.
Zurück zum Zitat Argentesi G, Wu X, Ney A, Goodchild E, Laycock K, Lee YN et al (2025) Endoscopic, ultrasound-guided, radiofrequency ablation of aldosterone-producing adenomas (FABULAS): a UK, multicentre, prospective, proof-of-concept trial. Lancet 405(10479):637–647. https://​doi.​org/​10.​1016/​S0140-6736(24)02755-7CrossRefPubMed
71.
Zurück zum Zitat Lee YN, Drake WM (2023) Radiofrequency Ablation in Primary Aldosteronism. Exp Clin Endocrinol Diabetes 131(7-08):438–442. https://​doi.​org/​10.​1055/​a-2128-5811CrossRefPubMed
72.
Zurück zum Zitat Hundemer GL, Curhan GC, Yozamp N, Wang M, Vaidya A (2018) Renal Outcomes in Medically and Surgically Treated Primary Aldosteronism. Hypertension 72(3):658–666. https://​doi.​org/​10.​1161/​HYPERTENSIONAHA.​118.​11568CrossRefPubMed
73.
Zurück zum Zitat Farah MH, Hegazi M, Firwana M, Abusalih M, Saadi S, Al-Kordi M et al (2025) A Systematic Review Supporting the Endocrine Society Clinical Practice Guideline on Management of Primary Aldosteronism. J Clin Endocrinol Metab 110(9):e2833–e2844. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgaf290CrossRefPubMed
74.
Zurück zum Zitat Sechi LA, Colussi GL, Novello M, Uzzau A, Catena C (2015) Mineralocorticoid Receptor Antagonists and Clinical Outcomes in Primary Aldosteronism: As Good as Surgery? Horm Metab Res 47(13):1000–1006. https://​doi.​org/​10.​1055/​s-0035-1565128CrossRefPubMed
75.
Zurück zum Zitat Yuan L, Li X, Sun F, Tang Y, Wang W, Liu W et al (2025) Comparative Outcomes of Adrenalectomy, Mineralocorticoid Receptor Antagonist, and Percutaneous Adrenal Ablation for Primary Aldosteronism: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Am J Hypertens 38(9):654–665. https://​doi.​org/​10.​1093/​ajh/​hpaf029CrossRefPubMed
76.
Zurück zum Zitat Reimel B, Zanocco K, Russo MJ, Zarnegar R, Clark OH, Allendorf JD et al (2010) The management of aldosterone-producing adrenal adenomas—does adrenalectomy increase costs? Surgery 148(6):1178–1185. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​surg.​2010.​09.​012CrossRefPubMed
77.
Zurück zum Zitat Williams TA, Gomez-Sanchez CE, Rainey WE, Giordano TJ, Lam AK, Marker A et al (2021) International Histopathology Consensus for Unilateral Primary Aldosteronism. J Clin Endocrinol Metab 106(1):42–54. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgaa484CrossRefPubMed
78.
Zurück zum Zitat Willenberg HS (2017) How to Escape from Primary Aldosteronism? News and Views on an Adrenal Disorder of Salt Retention. Horm Metab Res 49(3):151–163. https://​doi.​org/​10.​1055/​s-0043-100767CrossRefPubMed
79.
Zurück zum Zitat Azizan EAB, Drake WM, Brown MJ (2023) Primary aldosteronism: molecular medicine meets public health. Nat Rev Nephrol. https://​doi.​org/​10.​1038/​s41581-023-00753-6CrossRefPubMedPubMedCentral
80.
Zurück zum Zitat Adolf C, Gorge V, Heinrich DA, Hoster E, Schneider H, Handgriff L et al (2021) Altered Taste Perception for Sodium Chloride in Patients With Primary Aldosteronism: A Prospective Cohort Study. Hypertension 77(4):1332–1340. https://​doi.​org/​10.​1161/​HYPERTENSIONAHA.​120.​16440CrossRefPubMed
81.
Zurück zum Zitat Ooi A, Khan H, Akram M, Fuller PJ, Milat F, Yang J et al (2025) Changes in Parathyroid Hormone Across the Spectrum of Renin-Independent Aldosteronism. J Clin Endocrinol Metab. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgaf151CrossRefPubMed
82.
Zurück zum Zitat Pilz S, Kienreich K, Drechsler C, Ritz E, Fahrleitner-Pammer A, Gaksch M et al (2012) Hyperparathyroidism in patients with primary aldosteronism: cross-sectional and interventional data from the GECOH study. J Clin Endocrinol Metab 97(1):E75–E79. https://​doi.​org/​10.​1210/​jc.​2011-2183CrossRefPubMed
83.
Zurück zum Zitat Nakai K, Manaka K, Sato J, Takeuchi M, Yamazaki Y, Sasano H et al (2022) Aldosterone-Producing Adenomas of Increased Size Are Associated With Higher Steroidogenic Activity. J Clin Endocrinol Metab 107(11):3045–3054. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgac530CrossRefPubMed
84.
Zurück zum Zitat Rutledge AC, Johnston A, Bailey D, Booth RA, Edmond P, Leung V et al (2021) Survey of renin and aldosterone testing practices by Ontario laboratories—Providing insight into best practices. Pract Lab Med 25:e229. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​plabm.​2021.​e00229CrossRefPubMedPubMedCentral
85.
Zurück zum Zitat Ozcan O, Hillebrand JJ, den Elzen W, Heijboer AC (2024) The Clinical Impact of Sample Storage at −20 degrees C on Renin Reference Intervals and Aldosterone-Renin Ratio Calculations. J Clin Endocrinol Metab 109(6):e1472–e1475. https://​doi.​org/​10.​1210/​clinem/​dgae057CrossRefPubMedPubMedCentral
86.
Zurück zum Zitat Guo Z, Poglitsch M, McWhinney BC, Ungerer JPJ, Ahmed AH, Gordon RD et al (2020) Measurement of Equilibrium Angiotensin II in the Diagnosis of Primary Aldosteronism. Clin Chem 66(3):483–492. https://​doi.​org/​10.​1093/​clinchem/​hvaa001CrossRefPubMed
87.
Zurück zum Zitat Burrello J, Buffolo F, Domenig O, Tetti M, Pecori A, Monticone S et al (2020) Renin-Angiotensin-Aldosterone System Triple—A Analysis for the Screening of Primary Aldosteronism. Hypertension 75(1):163–172. https://​doi.​org/​10.​1161/​HYPERTENSIONAHA.​119.​13772CrossRefPubMed
88.
Zurück zum Zitat Guo Z, Poglitsch M, Cowley D, Domenig O, McWhinney BC, Ungerer JPJ et al (2020) Effects of Ramipril on the Aldosterone/Renin Ratio and the Aldosterone/Angiotensin II Ratio in Patients With Primary Aldosteronism. Hypertension 76(2):488–496. https://​doi.​org/​10.​1161/​HYPERTENSIONAHA.​120.​14871CrossRefPubMed