Primärer Hyperaldosteronismus – Guideline der Endocrine Society 2025
Zusammenfassung, Diskussion, und Implementierung in die klinische Routine
- Open Access
- 02.12.2025
- Originalien
DOWNLOAD
SUCHEN
Zusammenfassung
Im Juli 2025 hat die Endocrine Society eine neue Guideline bezüglich des primären Hyperaldosteronismus (PHA) veröffentlicht, die in diesem Artikel kurz zusammengefasst und diskutiert wird inklusive pragmatischer Hinweise zur Implementierung in die klinische Routine. Es wird in dieser Guideline ein Screening auf einen PHA bei allen (!) Patienten mit arteriellem Hypertonus empfohlen. Die Bestimmung von Aldosteron und Renin sowie der Aldosteron-zu-Renin-Ratio (ARR) ist nach wie vor der empfohlene Screeningtest. Diese Laborbestimmungen können unter jeglicher Medikation, auch ohne Medikamentenumstellungen, erfolgen, wodurch ein breiteres Screening des aktuell massiv unterdiagnostizierten PHA ermöglicht werden soll. Bestätigungstests wie z. B. der Kochsalzbelastungstest sind jedoch kaum mehr notwendig. Bei einem positiven Screeningtest wird das weitere Vorgehen von individuellen Patientencharakteristika abhängig gemacht, wobei in jedem Stadium der Diagnostik die Entscheidung zu einer medikamentösen PHA-Therapie mit vorzugsweise dem Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten (MRA) Spironolacton getroffen werden kann. Neben einer Verbesserung des Blutdrucks und Kaliumspiegels wird nun auch ein Reninanstieg unter MRA-Medikation als Therapieziel definiert. Zusätzlich zur Computertomographie wird zur Subtypenklassifizierung nach wie vor das Nebennierenvenensampling stark propagiert, wobei es auch Evidenz für ein rein CT-Befund-basiertes Vorgehen gibt. Die dichotome Subtypenklassifizierung in einseitige versus beidseitige Aldosteronhypersekretion bzw. operativ versus medikamentös zu therapierenden PHA wird durch histopathologische, genetische und klinische Daten zunehmend in Frage gestellt. Neue medikamentöse Therapieoptionen wie nichtsteroidale MRA und Aldosteronsynthase-Inhibitoren, positive Daten zur erfolgreichen Radiofrequenzablation als Therapiemöglichkeit des PHA und nuklearmedizinische Methoden in der Diagnostik (z. B. 11C‑Metomidate-PET-CT und 68Ga-Pentixafor-PET-CT), die zumindest so gut wie ein Nebennierenvenensampling sind, eröffnen aktuell auch weitere Möglichkeiten für die Betreuung von Patienten mit PHA.
Einleitung
Der erhöhte Blutdruck ist global betrachtet der bedeutendste kardiovaskuläre Risikofaktor, u. a. auch bedeutender als erhöhter Blutzucker oder erhöhte Blutfette, und verursacht jährlich den Verlust von vielen Millionen Lebensjahren [1]. Der primäre Hyperaldosteronismus (PHA) ist die häufigste sekundär endokrine Hypertonieform und hat bei Personen mit arteriellem Hypertonus eine Prävalenz von ungefähr 5 bis 15 % [2, 3]. Diese hohe Prävalenz ist vermutlich durch einen evolutionären Vorteil eines aktivierten Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) bedingt, welches durch den Effekt der Salz-(Natrium‑)Retention bei gleichzeitiger renaler Kaliumausscheidung (dies ist die klassische Aldosteronwirkung) ermöglichte, in einer salzarmen Umgebung zu überleben und dabei kaliumreiche Nahrung (u. a. Fleisch und Pflanzen) zu sich zu nehmen [4, 5]. Ein sehr hohes Aldosteron ist vermutlich bei sehr salzarmer Diät kardiovaskulär nicht schädlich und bewirkt dabei keinen arteriellen Hypertonus (z. B. bei Yanomama-Indianern in Venezuela/Brasilien), wohingegen in der westlichen Welt das Aufeinandertreffen eines evolutionär stark aktivierten RAAS mit einer sehr kochsalzreichen Ernährung das kardiovaskuläre Risiko stark erhöht [5, 6].
Die enorme klinische Relevanz des PHA begründet sich durch das im Vergleich zu essenziellen Hypertonikern, selbst bei identen Blutdruckwerten, deutlich (teils um das Vielfache) erhöhte kardiovaskuläre Risiko. Dieses ist dadurch begründet, dass Aldosteron einerseits den Blutdruck erhöht, und andererseits auch viele blutdruckunabhängige kardiovaskulär schädliche Effekte bewirkt (z. B. prothrombotische und proinflammatorische Effekte) [7‐9]. Die Therapie des PHA entweder mittels Medikamenten, welche die Aldosteron-Wirkung oder -Synthese reduzieren, oder Chirurgie (meistens einseitiger Adrenalektomie), ist jedoch sehr effektiv zur Absenkung des kardiovaskulären Risikos und Besserung bis Normalisierung der Blutdruckeinstellung [10‐13]. Trotz dieser Erkenntnisse deuten epidemiologische Daten darauf hin, dass vermutlich > 99 % aller PHA-Patienten weltweit nicht diagnostiziert und daher oft auch nicht zielgerichtet therapiert werden [14]. Diese massive Unterdiagnostik wird gemäß Studienlage zu einem signifikanten Teil durch die relativ komplexe und aufwendige bisherige PHA-Diagnostik verursacht und ist mit einem enormen Public-Health-Schaden verbunden [15, 16]. Vor diesem Hintergrund hat die Endocrine Society im Juli 2025 eine neue Guideline zum PHA veröffentlicht, welche in diesem Artikel kurz zusammengefasst und kritisch diskutiert wird, inklusive pragmatischer Hinweise zur Implementierung der PHA-Diagnostik und -Therapie in die klinische Routine [2].
Anzeige
PHA-Screening bei allen Personen mit arteriellem Hypertonus
In Übereinstimmung mit den Hypertonie-Guidelines der European Society of Cardiology (ESC) empfiehlt nun auch die Endocrine Society in der neuen Richtlinie ein Screening auf PHA bei allen Patienten mit arteriellem Hypertonus [2, 17]. Diese Empfehlung ist zudem auch gemäß Studienevidenz kosteneffektiv [18, 19].
Ein PHA-Screening umfasst die Bestimmung von Renin, Aldosteron und Kalium
Ein Screening auf PHA inkludiert die Bestimmung von Serum/Plasma-Aldosteronkonzentration und Serum/Plasma-Renin (entweder Konzentration oder Aktivität) inklusive Berechnung der Aldosteron-zu-Renin-Ratio (ARR) sowie Serum-(Plasma‑)Kalium [2]. Eine Kaliumbestimmung wird empfohlen, da eine Hypokaliämie die Aldosteronsekretion reduziert und somit zu falsch-negativen Screeningergebnissen führen kann, weswegen bei negativen Screeningergebnissen bei Hypokaliämie ein nochmaliges Screening nach Normalisierung des Kaliums erfolgen soll [2]. Die Bestimmung dieser Laborparameter sollte vorzugsweise morgens in sitzender Position im ambulanten Setting erfolgen, und es sollte der Kochsalzkonsum dafür nicht eingeschränkt werden (cave: Laborbestimmungen im Liegen führen im Vergleich zur sitzenden Position zu niedrigeren Werten von Aldosteron und Renin sowie zu niedrigerer ARR) [2, 20].
PHA-Screening auch ohne Absetzen von interferierenden Medikamenten
Das PHA-Screening kann auch ohne Absetzen von interferierenden Medikamenten (z. B. Betablockern oder ACE-Hemmern) durchgeführt werden, wobei dafür das schon seit vielen Jahren propagierte Vorgehen an der Medizinischen Universität Graz in der Endocrine Society Guideline referenziert wird [2, 21]. Eine Testung ohne jegliche mit dem RAAS interferierende Medikation (z. B. Betablocker oder ACE-Hemmer) wäre zwar im Hinblick auf die Diagnostik optimal, aber die bisher viel zu niedrige Rate an PHA-Screenings ist zu einem signifikanten Anteil durch ältere Empfehlungen zur Medikamentenumstellung vor diesem Screening zurückzuführen [2, 15, 22]. In bestimmten Situationen, z. B. grenzwertigen Screeningbefunden unter laufenden RAAS-interferierenden Medikamenten, deren Pausierung das Screeningergebnis signifikant beeinflussen könnte, kann natürlich eine Medikamentenumstellung erwogen werden. Als prinzipielles Vorgehen wird jedoch ein PHA-Screening unter laufender Medikation (oder allenfalls minimalen Medikamentenumstellungen) empfohlen. An dieser Stelle sei nur kurz erwähnt, dass z. B. Betablocker durch ein dadurch niedriges Renin zu falsch-positiven Ergebnissen und ACE-Hemmer, AT-2-Blocker und Diuretika durch ein dadurch höheres Renin zu falsch-negativen Ergebnissen beim PHA--Screening führen können. Wir verzichten in diesem Artikel bewusst auf eine ausführliche Diskussion der interferierenden Medikamente und Einflussfaktoren auf das RAAS und verweisen auf die diesbezügliche Literatur [3, 20, 23‐25]. Ein flächendeckendes PHA-Screening kann unserer Meinung nach nur implementiert werden, wenn es unkompliziert ohne Veränderung der laufenden Medikation erfolgt und die Ergebnisinterpretation keine Kenntnis der potenziellen Medikamenteninteraktionen auf das RAAS erfordert. Dieser Ansatz wird nun auch von der Endocrine Society Guideline unterstützt [2].
Interpretation des PHA-Screenings
Eine Anleitung zur Interpretation der Ergebnisse des PHA-Screenings findet sich in Tab. 1 [2]. Wenn immer möglich sollte man sich an die lokalen Labor-Grenzwerte halten und bedenken, dass Cut-offs von kontinuierlichen Parametern wie der ARR das Ergebnis einer teils arbiträren (willkürlichen) Abwägung von Sensitivität und Spezifität des Laborwertes sind [2]. Ein positiver Screeningtest liegt vor, wenn das Renin unterhalb eines bestimmten Grenzwertes und das Aldosteron sowie die ARR oberhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen (siehe Tab. 1). Ein positiver Screeningtest bedeutet, dass ein PHA wahrscheinlich vorliegt. Das Serum/Plasma-Kalium sollte beim PHA-Screening idealerweise normwertig sein; liegt eine Hypokaliämie vor (dies ist v. a. relevant bei nur gering negativem Screening/grenzwertigen Befunden), dann sollte das PHA-Screening nach Ausgleich der Hypokaliämie wiederholt werden. Ist der Screeningtest trotz Hypokaliämie positiv, erfordert dies unsererseits keine Testwiederholung, da nach Ausgleich der Hypokaliämie ohnehin nur ein noch „positiveres“ Ergebnis erwartet werden kann. Bei einem positiven Screeningtest kann bei Patienten, die keine Kandidaten für eine Nebennierenoperation sind (entweder aufgrund der Klinik oder des Patientenwunsches), sowie auch nach „shared decision“ mit dem Patienten eine medikamentösen PHA-Therapie gestartet und auf jegliche weitere Diagnostik verzichtet werden. Diese liberale Empfehlung in Richtung einer Therapie mit Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten (MRA) wird durch Daten gestützt, die zeigen, dass MRA auch bei essenziellem Hypertonus (ohne PHA) wirksam sind, wobei bei resistenter Hypertonie der blutdrucksenkende Effekt umso stärker ist, je höher die ARR ist [26]. Es gibt auch Klassifizierungssysteme für den Schweregrad eines PHA je nach Blutdruck, Kalium und Aldosteron, wobei noch unklar ist, wie diese sich international durchsetzen werden [27].
Tab. 1
Aldosteron-Renin-Ratio (ARR) Cut-offs für das PHA-Screening gemäß Endocrine Society Guideline*
Renin
Aldosteron gemessen mit Immunoassays
Aldosteron gemessen mit LC-MS/MS
≥ 10 ng/dL
≥ 277 pmol/L
≥ 7,5 ng/dL
≥ 208 pmol/L
Reninkonzentration**
≤ 5,2 ng/L
> 4,0
> 111
> 2,8
> 82
≤ 8,2 mU/L
> 2,5
> 70
> 1,8
> 52
Plasma-Renin-Aktivität
≤ 1 ng/mL/h
> 20
> 555
> 15
> 416
≤ 12,9 pmol/L/min
> 1,55
> 43
> 1,16
> 32
≤ 0,28 ng/L/s
> 71
> 2000
> 53
> 1500
Anzeige
PHA-Screening unter Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten
Ein PHA-Screening kann gemäß Endocrine Society auch unter laufender Therapie mit MRA wie z. B. Spironolacton, Eplerenon oder Finerenon erfolgen [2]. Ein Anstieg von Aldosteron und Renin ist unter MRA zu erwarten mit nur geringen Auswirkungen auf die ARR bei essenziellem Hypertonus, jedoch oft Normalisierung der initial erhöhten ARR bei PHA [28]. MRA werden u. a. bei resistentem Hypertonus (keine Zielblutdruckerreichung trotz Therapie mit drei verschiedenen antihypertensiven Medikamenten) von den Hypertonie-Guidelines empfohlen und werden auch wegen anderer Indikationen (z. B. Herzinsuffizienz) relativ häufig verordnet [17]. Da MRA die Aldosteronwirkung blockieren und sie entsprechende Effekte auf die Laborwerte des PHA-Screenings haben, tritt häufig die Frage auf, wie ein PHA-Screening bei laufender MRA-Therapie interpretiert werden kann. Eine klare Position dazu findet sich in den Endocrine Society Guidelines nicht, jedoch kann in der Klinik anhand der Evidenz und des jeweiligen Patienten oft relativ einfach eine informierte und pragmatische Entscheidung und Laborinterpretation getroffen werden. Bei Patienten mit PHA und MRA-Therapie zeigt ein nicht mehr voll supprimiertes Renin (d. h. Reninaktivität > 1 ng/ml/h oder Reninkonzentration > ca. 10 mU/L) gemäß Beobachtungsstudien an, dass der PHA ausreichend therapiert wurde, da das kardiovaskuläre Risiko bei diesen Patienten nicht mehr höher ist als bei essenziellem Hypertonus, wohingegen niedrigere Reninwerte mit einem deutlich schlechterem Outcome assoziiert waren [29]. Ein pragmatischer Ansatz wäre also- unter MRA-Therapie das Renin zu bestimmen und bei normwertigem (nicht mehr supprimiertem) oder hohem Renin zu schlussfolgern, dass entweder kein PHA vorliegt oder dieser, wenn vorliegend, ausreichend therapiert ist. Wenn das Renin erniedrigt ist, sollte (sofern im klinischen Kontext vertretbar bzw. nicht kontraindiziert und v. a. auch bei erhöhter ARR) eine Dosissteigerung des MRA erwogen werden mit nochmaliger Reninbestimmung nach ca. einem Monat, um zu evaluieren ob dann das Renin angestiegen bzw. normwertig ist.
Bestätigungstests verlieren an Bedeutung
Während bisher bei Vorliegen eines positiven Screeningtests (d. h. bei erhöhter ARR) zur endgültigen Diagnose eines PHA ein sogenannter positiver Bestätigungstest (z. B. Kochsalzbelastungstest oder Captopril-Test) meistens erforderlich war (außer bei massiv positivem Screeningtest und Hypokaliämie), ist ein Bestätigungstest nach Vorliegen eines positiven Screeningtests in der neuen Guideline deutlich seltener empfohlen [2]. Diese geänderte Empfehlung basiert auf Studienergebnissen, die zeigen, dass Bestätigungstests kaum einen diagnostischen Mehrwert zusätzlich zu einer erhöhten ARR haben, und dabei auch noch die Rate falsch-negativer Ergebnisse (fälschlicher PHA-Ausschluss) erhöhen [30‐33]. Gemäß Guideline soll zuerst evaluiert werden, wie wahrscheinlich eine mögliche Lateralisation des PHA ist, d. h. wie wahrscheinlich ein einseitiger PHA, meistens ein einseitiges Aldosteron produzierendes Adenom (APA) bzw. ein Conn-Syndrom, ist. Diese oft klinisch und laborchemisch ausgeprägten (schweren) Formen des PHA können operativ mittels Adrenalektomie potenziell geheilt werden. Obwohl das Conn-Syndrom nach Jerome W. Conn benannt ist, der dieses 1955 beschrieben hat, wurden bereits zwei Jahre zuvor (1953) zwei Fälle eines APA von dem polnischen Internisten Michal Litynski publiziert, den wir an dieser Stelle anerkennend erwähnen wollen [34, 35].
Eine niedrige Wahrscheinlichkeit für eine Lateralisation liegt bei Normokaliämie und eher niedrigem Aldosteron vor (z. B. < ca. 11 ng/dL oder 305 pmol/L mittels Immunoassay-Messung bzw. < ca. 8 ng/dL oder 222 pmol/L mittels LC-MS/MS-Messung). Bei diesen Patienten sollte ohne weitere Diagnostik gleich eine medikamentöse PHA-Therapie erwogen werden. Eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Lateralisation kann bei Patienten mit Hypokaliämie, sehr niedrigem Renin (Reninkonzentration von < 2 mU/L oder Reninaktivität < 0,2 ng/mL/h), und hohem Aldosteron (> ca. 20 ng/dL mittels Immunoassay-Messung oder > ca. 15 ng/dL mittels LC-MS/MS-Messung) angenommen werden. Diese Patienten sollten, sofern sie potenziell OP-tauglich und -willig sind, ohne einen Bestätigungstest einer weiteren Subtypenklassifizierung zugeführt werden. Bei einer mittleren Wahrscheinlichkeit einer Lateralisation (d. h. weder hohe noch niedrige Wahrscheinlichkeit), sollte man das weitere Vorgehen mit dem Patienten diskutieren, um zu evaluieren, ob eher gleich eine medikamentöse PHA-Therapie präferiert wird, oder ein Bestätigungstest mit eventuell nachfolgender Subtypenklassifizierung des PHA. Es wird auch angeführt, dass, wenn ein Bestätigungstest nicht verfügbar ist, man auf diesen auch verzichten kann.
Da gemäß der Guideline sogar je nach Verfügbarkeit ganz auf Bestätigungstests verzichtet werden kann, führen wir diese Tests hier nicht im Detail auf und verweisen auf die entsprechende Literatur [2, 24]. Da viele Experten und auch die wissenschaftliche Literatur den diagnostischen Mehrwert der Bestätigungstests in der PHA-Diagnostik ganz generell anzweifeln, ist somit in der klinischen Routine eine PHA-Diagnostik möglich, bei der nur in bestimmten Ausnahmefällen, wenn überhaupt, diese Bestätigungstests durchgeführt werden. Wir sehen die Indikation dafür in erster Linie bei jüngeren Patienten (z. B. unter 50 bis 60 Jahren), die nur gering bis moderat erhöhte ARR bzw. Screeningtestergebnisse aufweisen und bei denen es um die Indikationsstellung einer lebenslangen medikamentösen PHA-Therapie oder einer eventuellen Nebennierenoperation geht. Bei diagnostischer Unsicherheit ist aber auch vorab die Wiederholung des PHA-Screenings, ggf. auch nach Optimierung interferierender Medikamente (z. B. Betablocker 2 Wochen pausieren), zu erwägen.
Subtypenklassifizierung
Das Ziel der Subtypenklassifizierung des PHA ist es, zu evaluieren, ob eine einseitige (von einer Nebenniere) dominant ausgehende Aldosteronhypersekretion vorliegt (typischerweise ein APA), da bei diesen Patienten eine operative Therapie (in erster Linie Adrenalektomie) mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Heilung oder deutlichen Besserung des arteriellen Hypertonus führt. Eine Subtypenklassifizierung ist gemäß Guideline nur bei Patienten sinnvoll bzw. indiziert, welche potenzielle Kandidaten für eine Operation sind. Es wird in der Guideline zur Subtypenklassifizierung eine Computertomographie (CT) der Nebennieren und auch nachfolgend ein adrenales Venensampling (AVS) empfohlen (d. h. ein interventionelles Procedere mit u. a. selektiver Katheterisierung der rechten und linken Nebennierenvene zur Aldosteronbestimmung; siehe auch entspr. Literatur) [2, 24]. Gemäß Guideline kann auf das AVS bei Patienten verzichtet werden, die unter 35 Jahre alt sind, einen biochemisch ausgeprägten PHA mit Hypokaliämie haben und ein einseitiges Nebennierenadenom im CT mit einer Größe von > 1 cm aufweisen [2]. Bei diesen Patienten kann auch ohne AVS eine Adrenalektomie indiziert werden. Weiters können auch Patienten mit PHA und einer klinisch relevanten Cortisolhypersekretion (d. h. PHA und Cushing-Syndrom), die ein einseitiges adrenales Adenom > 1 cm haben, adrenalektomiert werden. Hingegen ist bei Patienten mit familiären Formen des Hyperaldosteronismus (Typ 1 bis 4), welche autosomal dominant vererbt werden und zu einer bilateralen Erkrankung führen, gewöhnlich kein AVS indiziert, da diese Patienten auch üblicherweise nicht durch eine einseitige Adrenalektomie therapiert bzw. geheilt werden können. Ebenfalls keine grundsätzliche AVS-Indikation besteht bei PHA-Patienten mit primärer bilateraler makronodulärer adrenaler Hyperplasie (BPMAH) und exzessiver Produktion von Aldosteron und Cortisol [2, 36, 37].
Kritische Diskussion und alternatives Vorgehen ohne AVS
Die Beharrung auf einem AVS vor einer OP(‑Entscheidung) mit nur wenigen oben geschilderten Ausnahmen erfordert unserer Einschätzung nach eine kritische Diskussion, um auch alternative und pragmatischere Ansätze aufzuzeigen. Diesbezüglich hat eine internationale Studie gezeigt, dass eine Adrenalektomie bei PHA-Patienten unter 45 Jahren mit Hypokaliämie und einseitigem Nebennierenadenom eine klinisch erfolgreiche Vorgehensweise war, weswegen als Alters-Cut-off auch 45 Jahre (und nicht 35 Jahre) gemäß diversen PHA-Experten empfohlen wurde [38].
Ein zentraler Kritikpunkt an dem Festhalten eines AVS ist jedoch, dass die einzige randomisierte Studie zu diesem Thema (SPARTACUS-Studie) im Vergleich eines AVS-basierten versus rein CT-basierten (ohne AVS) Vorgehens keinen Unterschied in der antihypertensiven Therapie, der Blutdruckeinstellung oder der biochemischen Remission nach einem Jahr gezeigt hat [39]. In dieser Studie wurden 200 PHA-Patienten randomisiert, und die OP-Indikation wurde in einer Gruppe gemäß dem AVS-Ergebnis und in der anderen Gruppe gemäß dem CT-Befund gestellt; d. h. eine einseitige Adrenalektomie wurde durchgeführt, wenn sich entweder eine Lateralisation der Aldosteronhypersekretion in dem AVS oder wenn sich im CT ein einseitige adrenale Raumforderung (Knoten) mit einem Durchmesser von mindestens 7 mm gezeigt hatte; ansonsten wurde eine medikamentöse PHA-Therapie durchgeführt [39]. Die Endocrine Society Guideline basiert ihr Vorgehen jedoch primär auf Beobachtungsstudien, die u. a. ein besseres biochemisches Outcome eines AVS-basierten versus CT-basierten Vorgehens zeigen bzw. eine signifikante Diskrepanz der Befunde von AVS und CT nachwiesen [2, 40]. Trotz der Limitierungen der SPARTACUS-Studie (siehe diesbezügliche. Fachliteratur in den Referenzen) hat eine randomisierte Studie gegenüber Beobachtungsstudien grundsätzlich ein höheres Evidenzlevel, weswegen wir daher auch ein rein CT-basiertes Vorgehen unter bestimmten Umständen für vertretbar halten [3, 41]. In diesem Kontext sei auch erwähnt, dass eine retrospektive Studie bei PHA-Patienten gezeigt hat, dass selbst bei bilateraler Aldosteronsekretion gemäß AVS eine unilaterale Adrenalektomie bei 81 % dieser Patienten einen klinischen Benefit gezeigt hat, obwohl die AVS-Ergebnisse gegen eine OP sprachen [42]. Zudem zeigen genetische und histopathologische Erkenntnisse, dass der PHA eine Erkrankung ist, bei der es meistens altersabhängig zu einer Akkumulation genetischer (somatischer) PHA-relevanter Mutationen in häufig beiden Nebennieren kommt [43]. Dadurch kann auch eine Aldosteronhypersekretion aus verschiedenen Bereichen beider Nebennieren verursacht werden, weswegen die dichotome Trennung in einseitige und beidseitige Aldosteronhypersekretion kaum haltbar ist [43, 44]. All diese Erkenntnisse stellen das strikt AVS-basierte Vorgehen zunehmend in Frage [3, 40]. Wir halten ein rein CT-Befund basiertes Vorgehen zur Subtypenklassifizierung vor allem bei eher jungen Patienten (unter 50 bis 60 Jahren) für vertretbar, die einen eindeutigen und ausgeprägten PHA mit OP-Wunsch haben und bei denen ein sehr gut durchgeführtes AVS nicht einfach verfügbar ist bzw. man sich in einer „shared decision“ und Information über die aktuelle Evidenzlage zu CT-basierten Vorgehen einigt. Die OP-Indikation wäre dabei, wie in der SPARTACUS-Studie, das Vorliegen eines einseitigen mindestens 7 mm im Durchmesser großen Nebennierenadenoms [39].
Abgesehen von der Diskussion über AVS- versus CT-basiertes Vorgehen belegen rezente Daten zur nuklearmedizinischen Bildgebung, dass diese mindestens so gut in der Diagnostik eines einseitig durch Adrenalektomie heilbaren PHA ist wie ein AVS [45‐47]. Sowohl das 11C‑Metomidate-PET-CT als auch das 68Ga-Pentixafor-PET-CT waren dabei mindestens so gut wie das AVS, wobei es auch weitere vielversprechende Entwicklungen auf diesem Gebiet gibt [45‐48]. Bei Verfügbarkeit dieser oben erwähnten nuklearmedizinischen Methoden können diese somit gemäß vorliegender Evidenz ein AVS ersetzen [45, 46, 48].
Anzeige
Genetische Testung
Dexamethasonhemmtest bei PHA
Bei PHA-Patienten und Nebennierenadenom wird, in Übereinstimmung mit den Guidelines zum Nebenniereninzidentalom, ein 1 mg-Dexamethasonhemmtest empfohlen (bei höheren Dichtewerten des Nebennierenadenoms mit Hounsfield Units (HU) > 10 sollten auch Normetanephrin und Metanephrin zur Phäochromozytomdiagnostik bestimmt werden) [2, 49]. Ein pathologischer Dexamethasonhemmtest und somit ein biochemischer Hypercortisolismus (autonome Cortisolsekretion) hat mögliche Auswirkungen auf das AVS, die OP-Indikationsstellung und das postoperative Procedere nach Adrenalektomie (cave: mögliche postoperative Nebenniereninsuffizienz) [2, 50‐52]. Da bei der Interpretation des AVS nicht die absoluten Aldosteronwerte zwischen linker und rechter Nebennierenvene verglichen werden, sondern sogenannte Cortisol-korrigierte Werte (Aldosteron/Cortisol), kann eine autonome Cortisolsekretion das AVS Ergebnis möglicherweise verfälschen. Es wird daher teils vorgeschlagen, statt Cortisol die Plasma-Metanephrinwerte zu verwenden oder das AVS unter Cosyntropinstimulation (wie ohnehin häufige Praxis) durchzuführen (siehe diesbezügliche Literatur) [2, 53]. Bei einem klinischen Cushing-Syndrom und einseitigem Adenom bei PHA (auch als Connshing-Syndrom bezeichnet) kann gemäß Guideline auch ohne AVS eine unilaterale Adrenalektomie durchgeführt werden. Postoperativ (nicht perioperativ!) soll bei diesen Patienten eine physiologische Glukokortikoidsubstitution erfolgen [54, 55]. Ein pathologischer Dexamethasonhemmtest liegt bei ca. 5 bis 50 % aller PHA-Patienten vor, wobei der Großteil davon kein klinisches Cushing-Syndrom hat und somit als milde autonome Cortisolsekretion (MACS) klassifiziert wird. Das genaue Vorgehen bei diesen Patienten wird nicht klar in der Guideline ausgeführt, jedoch ist es bei PHA und MACS unsererseits fraglich, ob vor OP ein AVS überhaupt sinnvoll ist. Erstens ist das AVS bei diesen Patienten möglicherweise eingeschränkt beurteilbar (wie oben ausgeführt). Zweitens empfiehlt man bei MACS-Patienten ohne PHA, sofern aufgrund von Komorbiditäten eine OP-Indikation besteht, kein AVS davor durchzuführen, sondern entscheidet rein anhand des CT-Befundes über die OP-Seite. Während bei PHA ohne autonome Cortisolsekretion mit einem klinisch relevanten postoperativen Hypocortisolismus (Nebenniereninsuffizienz) nicht zu rechnen ist und somit auch keine Diagnostik und Therapie diesbezüglich erforderlich ist, ist das Vorgehen bezüglich postoperativer Nebenniereninsuffizienz-Abklärung und -Therapie nach einseitiger Adrenalektomie bei Patienten mit PHA und MACS nicht klar festgelegt [2, 51, 56]. Verschiedene Experten empfehlen am ersten postoperativen Tag eine morgendliche Cortisolbestimmung plus einen ACTH-Test (Synacthen®-Test), um zu evaluieren, ob eine postoperative Glukokortikoidtherapie indiziert ist (d. h. bei z. B. basalem Cortisol ≤ 5 μg/dL und/oder Cortisol 60 min nach ACTH-Injektion von < 18 µg/dL; cave: diese Grenzwerte sind nicht überall einheitlich), wohingegen bei fehlender Testmöglichkeit primär eine generelle Glukokortikoidtherapie empfohlen wird [51, 56]. Je höher das Cortisol nach dem präoperativen Dexamethasonhemmtest ist, umso wahrscheinlicher ist das Auftreten einer postoperativen Nebenniereninsuffizienz, wobei ca. die Hälfte der MACS-Patienten nach entsprechender postoperativer Testung (wie oben ausgeführt) keine Glukokortikoidtherapie benötigen [51, 57]. Die Dosis der Glukokortikoidsubstitution ist in der Literatur nicht klar festgelegt. Viele Experten empfehlen eine physiologische Substitutionsdosis, z. B. Hydrocortison 15 mg-5 mg‑0 (Tagesdosis typischerweise von 15 bis 25 (30) mg), wobei unserer empirischen Einschätzung nach, v. a. bei nur sehr gering pathologischem Dexamethasonhemmtest, auch eine niedrigere Dosis (z. B. Hydrocortison 10 mg-0-0) vertretbar wäre [51]. Bei Notwendigkeit zur Glukokortikoidsubstitution ist diese durchschnittlich für ca. ½ Jahr erforderlich; dabei sind z. B. ca. monatliche Kontrollen mit Cortisolbestimmung ohne morgendliche Hydrocortisoneinnahme und ggf. der ACTH-Test zur Therapiesteuerung im Rahmen des angestrebten ausschleichenden Absetzens von Hydrocortison hilfreich.
Medikamentöse PHA-Therapie
Als primäre medikamentöse PHA-Therapie empfiehlt die Guideline Spironolacton (ein Progesteron-Derivat, welches den MR antagonisiert und dessen Bioverfügbarkeit durch Nahrungszufuhr gesteigert wird) vor anderen MRA oder Aldosteronsynthase-Inhibitoren [2]. Als Standard-Starttagesdosis werden 12,5 bis 25 mg (viele Experten präferieren 25 mg) empfohlen, und es sollten unter Therapie regelmäßige Kontrollen von Kalium, Nierenwerten, Renin und Blutdruck erfolgen; laut Guideline spätestens nach 2–3 Monaten, jedoch empfehlen vielen Experten monatliche Kontrollen mit Dosistitration (sofern notwendig) von Spironolacton in Schritten von 25 (oder 12,5) mg [58]. Als biochemisches Therapieziel wird u. a. ein Anstieg des Renins angestrebt, wobei gemäß Richtlinie kein klarer Zielbereich für Renin angegeben wird, sondern nur ein Anstieg im Vergleich zum Basiswert vor Therapie [2]. Die generellen Therapieziele sind gemäß Experten ein Absenkung bis Normalisierung des Blutdrucks, ein Anstieg des Kaliums (ungefährer Zielbereich 4–5 mmol/L), und ein Anstieg des Renins (womit sich auch die ARR rückläufig bzw. normalisiert zeigen sollte) [3, 28, 59, 60]. Wie oben bereits erwähnt, unterstützen Beobachtungsdaten bestimmte Zielbereiche des Renins (d. h. Reninaktivität > 1 ng/ml/h oder Reninkonzentration > ca. 10 mU/L), wobei man als grobe Orientierung, unserer Einschätzung nach, auch ein Renin im Normbereich als Ziel avisieren kann. Der antihypertensive Effekt von Spironolacton setzt erst langsam ein (Maximum erst nach ungefähr 3–4 Wochen), und für die meisten PHA-Patienten ist eine Dosis von 50 mg tgl. ausreichend, wobei höhere Dosen bis 75 mg tgl. nur selten benötigt werden und 100 mg tgl. nicht überschritten werden sollten [58, 59]. Dosisabhängige relevante Nebenwirkungen von Spironolacton sind abgesehen von laborchemischen Veränderungen (cave: Hyperkaliämie) klinisch v. a. die Gynäkomastie und Libidoverlust bei Männern sowie Brustspannen und Zyklusunregelmäßigkeiten bei Frauen (cave: Spironolacton ist in der Schwangerschaft kontraindiziert). Im Falle solcher Nebenwirkungen (v. a. Gynäkomastie) kann eine Umstellung auf Eplerenon versucht werden, wobei Eplerenon etwa halb so effektiv wie Spironolacton ist (d. h. 25 mg Spironolacton tgl. entsprechen etwa 50 mg Eplerenon tgl.), und aufgrund der kurzen Halbwertszeit zweimal tgl. verabreicht werden soll. Rezente Daten zeigen auch, dass z. B. ein nichtsteroidaler MRA, Finerenon, ähnlich effektiv bei PHA wirkt wie Spironolacton, jedoch keine Gynäkomastien verursacht [61, 62]. Zudem zeigen rezente Daten zu dem Aldosteronsynthase-Inhibitor Baxdrostat, dass dieser sehr gut bei PHA wirkt und natürlich auch keine Gynäkomastie verursacht [63, 64]. Nichtsteroidale MRA und v. a. Aldosteronsynthase-Inhibitoren wären natürlich vom Wirkprinzip und den geringeren klinischen Nebenwirkungen im Vergleich zu Spironolacton zu bevorzugen, jedoch wird deren zukünftiger klinischer Einsatz (aktuell noch nicht für die PHA-Therapie zugelassen), vermutlich stark von Kosteneffektivitätsüberlegungen beeinflusst sein; diese Medikamente sind aber bei Unverträglichkeiten auf Spironolacton/Eplerenon als Reservemedikamente schon jetzt von klinischer Relevanz.
Operative PHA-Therapie
Eine operative Therapie des PHA mittels kompletter einseitiger Adrenalektomie (bevorzugt mittels laparoskopischer Operation), sollte gemäß Guideline grundsätzlich Patienten angeboten werden, die einen lateralisierenden (einseitigen) PHA haben und für eine OP tauglich sind sowie einer OP auch zustimmen (Anmerkung: Überlegenheit von kompletter versus partieller Adrenalektomie jedoch in der Literatur nicht ganz eindeutig) [2, 13, 65]. Präoperativ sollte eine MRA-Therapie eingeleitet werden, um den Blutdruck und das Kalium vor der Operation zu optimieren und auch das Auftreten möglicher postoperativer Hyperkaliämien zu reduzieren (Anmerkung: präoperative MRA-Therapie reduziert die Aldosteronsuppression der kontralateralen Nebenniere, wodurch postoperativ ein passagerer Hypoaldosteronismus mit Hyperkaliämie verhindert werden soll) [66]. Postoperativ sollen MRA und andere Kalium „sparende“ Medikamente (z. B. ACE-Hemmer, AT2-Blocker, etc.) sowie Kaliumsupplemente (sofern verschrieben) sofort (!) abgesetzt werden und regelmäßige Kaliumkontrollen (z. B. wöchentlich für den ersten postoperativen Monat gemeinsam mit Nierenfunktionskontrollen) erfolgen [3]. Für die postoperative Erfolgskontrolle wurden auch internationale Kriterien (Primary Aldosteronism Surgical Outcome (PASO)-Kriterien) publiziert (siehe Tab. 2; [13]). Ein kompletter und partieller klinischer Erfolg sowie ein kompletter biochemischer Erfolg sind gemäß einer internationalen Studie nach unilateraler Adrenalektomie bei 37 %, 47 % und 94 % der PHA-Patienten zu beobachten (klinischer Benefit v. a. bei jüngeren Patienten, Frauen, niedrigerem BMI und mehr antihypertensiven Medikamenten) [13]. Der Blutdruck normalisiert sich oft erst graduell über 1–3 Monate nach der OP, weswegen in diesem Zeitraum auch regelmäßige Blutdruckkontrollen und ggf. Adaptierung der antihypertensiven Medikation angezeigt sind [3, 58, 59]. Da der PHA mit einer glomerulären Hyperfiltration assoziiert ist, kommt es postoperativ oftmals zu einem Abfall der glomerulären Filtrationsrate (GFR; z. B. minus 10,69 ml/min/1,73 m2 in einem systematischen Review), was oftmals eher als eine Demaskierung einer präexistenten Nierenfunktionsverschlechterung (Erkrankung) denn als therapieassoziierte Nierenfunktionsverschlechterung (cave: kann natürlich auch postoperativ auftreten) zu werten ist (dies ist übrigens auch bei medikamentöser MRA-Therapie zu beobachten; [67, 68]).
Tab. 2
Internationaler Consensus für das postoperative Outcome bei unilateralem primärem Hyperaldosteronismus
Klinischer Therapieerfolg
Kompletter klinischer Erfolg („success“): Normaler Blutdruck ohne antihypertensive Medikamente
Partieller klinischer Erfolg: Gleicher Blutdruck wie vor der Operation mit weniger antihypertensiven Medikamenten oder eine Reduktion des Blutdrucks mit der gleichen oder geringeren Dosis von antihypertensiven Medikamenten
Kein klinischer Erfolg: Unveränderter oder erhöhter Blutdruck mit derselben oder einer erhöhten Dosis antihypertensiver Medikamente
Biochemischer Therapieerfolg
Kompletter biochemischer Erfolg: Ausgleich einer Hypokaliämie (falls präoperativ vorhanden) und Normalisierung der Aldosteron-zu-Renin-Ratio; bei Patienten mit postoperativ erhöhter Aldosteron-zu-Renin-Ratio sollte das Aldosteron in einem Bestätigungstest supprimierbar sein
Partieller biochemischer Erfolg: Ausgleich einer Hypokaliämie (falls präoperativ vorhanden) und erhöhte Aldosteron-zu-Renin-Ratio und einem oder beiden folgenden Laborkonstellationen (verglichen mit den präoperativen Werten); ≥ 50 % Abnahme der basalen Plasma-Aldosteronkonzentration oder abnormaler, jedoch verbesserter Wert im Bestätigungstest
Fehlender biochemischer Erfolg: Persistierende Hypokaliämie (falls präoperativ vorhanden) oder persistent erhöhte Aldosteron-zu-Renin-Ratio, oder beides, mit fehlender Suppression des Aldosterons in einem Bestätigungstest
Outcome-Assessment und Re-Assessment
Assessment zuerst nach 3 Monaten, aber endgültiges Outcome sollte erst 6–12 Monate nach der Operation bestimmt werden
Danach jährliches Re-Assessment
Anzeige
Obwohl in der aktuellen Guideline (noch) nicht empfohlen, gibt es in den letzten Jahren zunehmende Publikationen über die Therapieerfolge von Radiofrequenzablationen (RFA) von APA [69‐71]. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Evidenz für diesen Therapieansatz kann die RFA durchaus jetzt schon als Reservemethode bei geeigneten Patienten erwogen werden (unsere klinische Einzelfallerfahrung mit der RFA bei PHA ist zufriedenstellend) [69‐71].
Die wissenschaftliche Evidenz zur Fragestellung, ob eine operative einer medikamentösen PHA-Therapie überlegen ist oder diese als gleichwertig zu betrachten sind, ist nicht ganz konsistent, wobei doch einige Metaanalysen von Beobachtungsstudien bei z. B. der Blutdruckkontrolle, der Lebensqualität und/oder der Morbidität eine Überlegenheit der OP zeigen [2, 11, 72‐75]. Für die Klinik relevant erscheint eine Kosteneffektivitätsanalyse, welche ermittelte, dass eine OP einer medikamentösen Therapie überlegen ist, wenn die Lebenserwartung 25,4 Jahre oder länger ist [2, 76].
Für die histopathologische Aufarbeitung eines OP-Präparates nach Adrenalektomie wegen PHA gibt es entsprechende internationale Empfehlungen namens HISTALDO („histopathology of primary aldosteronism“) [77]. Dabei wird auch eine routinemäßige Bestimmung der Aldosteronsynthase (CYP11B2) mittels Immunhistochemie empfohlen. Die Histopathologie differenziert dabei zwischen APA, Aldosteron produzierendem Knoten, Aldosteron produzierendem Mikroknoten (früher als Aldosteron produzierende Zell Cluster bezeichnet), Aldosteron produzierender diffuse Hyperplasie und (extrem selten) Aldosteron produzierendem Karzinom [44, 77].
Typische Charakteristika des PHA und Praxistipps
Es gibt keine eindeutige Klinik eines PHA, jedoch nimmt die Prävalenz mit der Höhe des Blutdrucks zu (besonders häufig bei resistentem Hypertonus), und der Erkrankungsgipfel ist ungefähr bei 50 Jahren (typischerweise zwischen 20 und 60 Jahren). Obwohl eine Hypokaliämie bei ausgeprägten PHA-Fällen meistens vorliegt, ist die Mehrheit der PHA-Patienten normokaliämisch. Pathophysiologisch führt der Aldosteronexzess zu einer verstärkten renalen Natriumrückresorption mit begleitend auch Wasserresorption, weswegen eine Hypernatriämie auf Kosten einer Hypervolämie und glomerulären Hyperfiltration oftmals vermieden wird [78]. Die Hypervolämie und Hyperfiltration kann auch u. a. natriuretische Peptide stimulieren und so zu einer Polyurie und Polydipsie beitragen [78]. Bei jeglicher PHA-Therapie sollte auch immer ein Fokus auf die Vermeidung einer übermäßigen Kochsalzzufuhr (!) gelegt werden, da besonders die Kombination aus hohem Kochsalz und hohem Aldosteron kardiovaskulär schädlich ist [3, 79]. PHA-Patienten profitieren daher signifikant von einer Kochsalzrestriktion! Jedoch haben PHA-Patienten eine reduzierte Geschmacksempfindung für Kochsalz, weswegen sie oft zu viel Kochsalz konsumieren, wobei sich diese veränderte Geschmacksempfindung durch eine MRA-Therapie wieder bessert [80]. Bei besonders ausgeprägten PHA-Fällen kann auch eine metabolische Alkalose auftreten. Zudem kann es bei PHA zu einem vermehrten Kalziumverlust über Harn und Stuhl kommen mit konsekutivem Parathormon(PTH)-Anstieg im Sinne eines sekundären Hyperparathyreoidismus und möglicherweise auch negativen Auswirkungen auf die Knochengesundheit [81, 82]. In der Bildgebung sind APA meistens zwischen 1 (manchmal auch etwas kleiner) bis 2 cm groß, wohingegen Nebennierenadenome mit einer Größe > 3–4 cm untypisch für APA sind [83].
Anzeige
Bzgl. der Laboranalytik sind sowohl Aldosteron als auch Renin > 24 h bei Raumtemperatur stabil (cave: Lagerung von Proben für die Reninbestimmung im Kühlschrank kann zur Kryoaktivierung und somit zu falsch-hohen Reninwerten führen), weswegen auch im niedergelassenen Bereich eine entsprechende Analytik gut durchführbar ist [84, 85]. Ein in Österreich entwickeltes Testverfahren (Aldo+ Test, vormals RAAS Triple‑A Test) setzt auf die direkte klinische Bestimmung der RAAS-Effektoren Angiotensin I, Angiotensin II und Aldosteron mittels Massenspektrometrie [86, 87]. Die daraus berechnet Aldosteron-zu-Angiotensin II-Ratio (AA2-Ratio) liefert einen Effektorhormon-basierten Screeningparameter für PHA, wobei auch Werte für die Plasma-Reninaktivität, sowie die korrespondierende ARR angegeben werden [86]. Neben dem PHA-Screening liefert die Auswertung der Angiotensinlevels auch Aussagen zur pharmakologischen Wirksamkeit laufender Therapien mit RAAS-Blockern [88]. Das Verfahren wurde in internationalen Studien validiert und wird seit einigen Jahren klinisch erfolgreich in Österreich eingesetzt [86‐88]. Ergänzend gibt es auch diverse diagnostische Ansätze mit u. a. „Steroid-Metabolom“-Bestimmungen oder künstlicher Intelligenz (KI-Anwendungen), die jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen würden.
Ergänzend zu den Ausführungen der aktuellen PHA-Guideline haben wir auch in Abb. 1 ein stark simplifiziertes und pragmatisches Vorgehen für die Diagnostik und Therapie des PHA skizziert, wie es vor allem in klinischen Bereichen mit limitierten Ressourcen sinnvoll sein kann.
Schlussfolgerungen
Die neue Guideline der Endocrine Society zum PHA empfiehlt ein Screening auf den PHA bei allen Patienten mit arteriellem Hypertonus und vereinfacht durch diverse Änderungen die Diagnostik und Therapie des PHA [2]. Die Zusammenfassung und Erläuterung dieser Guideline in diesem Artikel zielt darauf ab, praxisnahes und pragmatisches Wissen zum PHA zu vermitteln, um die aktuell noch massive Unterdiagnostik und Untertherapie des PHA zu reduzieren.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
S. Pilz, L. Schmitt, D.A. Kraus, V. Theiler-Schwetz, C. Trummer und U. Riedmann geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.