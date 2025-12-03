Bei PHA-Patienten und Nebennierenadenom wird, in Übereinstimmung mit den Guidelines zum Nebenniereninzidentalom, ein 1 mg-Dexamethasonhemmtest empfohlen (bei höheren Dichtewerten des Nebennierenadenoms mit Hounsfield Units (HU) > 10 sollten auch Normetanephrin und Metanephrin zur Phäochromozytomdiagnostik bestimmt werden) []. Ein pathologischer Dexamethasonhemmtest und somit ein biochemischer Hypercortisolismus (autonome Cortisolsekretion) hat mögliche Auswirkungen auf das AVS, die OP-Indikationsstellung und das postoperative Procedere nach Adrenalektomie (cave: mögliche postoperative Nebenniereninsuffizienz) []. Da bei der Interpretation des AVS nicht die absoluten Aldosteronwerte zwischen linker und rechter Nebennierenvene verglichen werden, sondern sogenannte Cortisol-korrigierte Werte (Aldosteron/Cortisol), kann eine autonome Cortisolsekretion das AVS Ergebnis möglicherweise verfälschen. Es wird daher teils vorgeschlagen, statt Cortisol die Plasma-Metanephrinwerte zu verwenden oder das AVS unter Cosyntropinstimulation (wie ohnehin häufige Praxis) durchzuführen (siehe diesbezügliche Literatur) []. Bei einem klinischen Cushing-Syndrom und einseitigem Adenom bei PHA (auch als Connshing-Syndrom bezeichnet) kann gemäß Guideline auch ohne AVS eine unilaterale Adrenalektomie durchgeführt werden. Postoperativ (nicht perioperativ!) soll bei diesen Patienten eine physiologische Glukokortikoidsubstitution erfolgen []. Ein pathologischer Dexamethasonhemmtest liegt bei ca. 5 bis 50 % aller PHA-Patienten vor, wobei der Großteil davon kein klinisches Cushing-Syndrom hat und somit als milde autonome Cortisolsekretion (MACS) klassifiziert wird. Das genaue Vorgehen bei diesen Patienten wird nicht klar in der Guideline ausgeführt, jedoch ist es bei PHA und MACS unsererseits fraglich, ob vor OP ein AVS überhaupt sinnvoll ist. Erstens ist das AVS bei diesen Patienten möglicherweise eingeschränkt beurteilbar (wie oben ausgeführt). Zweitens empfiehlt man bei MACS-Patienten ohne PHA, sofern aufgrund von Komorbiditäten eine OP-Indikation besteht, kein AVS davor durchzuführen, sondern entscheidet rein anhand des CT-Befundes über die OP-Seite. Während bei PHA ohne autonome Cortisolsekretion mit einem klinisch relevanten postoperativen Hypocortisolismus (Nebenniereninsuffizienz) nicht zu rechnen ist und somit auch keine Diagnostik und Therapie diesbezüglich erforderlich ist, ist das Vorgehen bezüglich postoperativer Nebenniereninsuffizienz-Abklärung und -Therapie nach einseitiger Adrenalektomie bei Patienten mit PHA und MACS nicht klar festgelegt []. Verschiedene Experten empfehlen am ersten postoperativen Tag eine morgendliche Cortisolbestimmung plus einen ACTH-Test (Synacthen®-Test), um zu evaluieren, ob eine postoperative Glukokortikoidtherapie indiziert ist (d. h. bei z. B. basalem Cortisol ≤ 5 μg/dL und/oder Cortisol 60 min nach ACTH-Injektion von < 18 µg/dL; cave: diese Grenzwerte sind nicht überall einheitlich), wohingegen bei fehlender Testmöglichkeit primär eine generelle Glukokortikoidtherapie empfohlen wird []. Je höher das Cortisol nach dem präoperativen Dexamethasonhemmtest ist, umso wahrscheinlicher ist das Auftreten einer postoperativen Nebenniereninsuffizienz, wobei ca. die Hälfte der MACS-Patienten nach entsprechender postoperativer Testung (wie oben ausgeführt) keine Glukokortikoidtherapie benötigen []. Die Dosis der Glukokortikoidsubstitution ist in der Literatur nicht klar festgelegt. Viele Experten empfehlen eine physiologische Substitutionsdosis, z. B. Hydrocortison 15 mg-5 mg‑0 (Tagesdosis typischerweise von 15 bis 25 (30) mg), wobei unserer empirischen Einschätzung nach, v. a. bei nur sehr gering pathologischem Dexamethasonhemmtest, auch eine niedrigere Dosis (z. B. Hydrocortison 10 mg-0-0) vertretbar wäre []. Bei Notwendigkeit zur Glukokortikoidsubstitution ist diese durchschnittlich für ca. ½ Jahr erforderlich; dabei sind z. B. ca. monatliche Kontrollen mit Cortisolbestimmung ohne morgendliche Hydrocortisoneinnahme und ggf. der ACTH-Test zur Therapiesteuerung im Rahmen des angestrebten ausschleichenden Absetzens von Hydrocortison hilfreich.