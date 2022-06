Primäre Angiitis des Zentralnervensystems

Aufgrund der vorliegenden Befunde wurde der Verdacht auf eine ZNS-Vaskulitis gestellt; da der Patient keine Anzeichen für eine systemische Vaskulitis hatte (keine Gelenks- oder Hautaffektion, unauffälliger ophthalmologischer Status, unauffälliges Labor inkl. immunpathologischem Serumprofil), wurde von einer isolierten ZNS-Manifestation (primäre Angiitis des ZNS) ausgegangen. Dieser Verdacht konnte in einer digitalen Subtraktionsangiographie, in der sich multisegmentale leicht- bis mittelgradige Kaliberirregularitäten in Gefäßabschnitten 3. und 4. Ordnung nachweisen ließen (Abb.), erhärtet werden. Schließlich konnte die suspizierte Diagnose mittels Hirnbiopsie bestätigt werden.

In der konventionellen Viergefäßangiographie zeigen sich leicht- bis mittelgradige Stenosierungen von Gefäßen 3. und 4. Ordnung in verschiedenen zerebrovaskulären Stromgebieten ( a und b , Kreise ). (© Univ.-Klinik für Radiologie, LKH Univ.-Klinikum Graz)

Zwei Tage danach entwickelte er erneut plötzlich eine sensomotorische Halbseitensymptomatik rechts sowie Dysarthrie. In der MRT kam nun ein rezenter ischämischer Infarkt im Pons paramedian links zur Darstellung (Abb.d–f). In der MR-Angiographie ergaben sich keine Hinweise für relevante Verschlussprozesse oder Aneurysmata, auch zeigte sich keine pathologische Kontrastmittelaufnahme. Klinisch präsentierte sich die Ausfallsymptomatik über Tage progredient mit Entwicklung einer höhergradigen Hemiparese rechts und ausgeprägter Dysarthrie. In einer weiterführend veranlassten Lumbalpunktion wurde eine lymphomonozytäre Pleozytose (20 Zellen/μl) mit leichter Schrankenfunktionsstörung nachgewiesen, oligoklonale Banden waren negativ. In einer umfassenden Erregerdiagnostik von Blut und Liquor cerebrospinalis (u. a. Bakterien- und Pilzkulturen, Borrelien, Lues, Virologie inkl. HIV und VZV [Varizella Zoster Virus]) fanden sich, wie auch in der transösophagealen Echokardiographie keine auffälligen Befunde. Zyto- sowie molekularpathologisch ergab sich kein Hinweis für Malignität.

Ein 34-jähriger Patient stellte sich mit einer transienten, für einige Stunden bestehenden Halbseitenlähmung rechts an der neurologischen Notaufnahme vor. Zusätzlich berichtete der bis dato gesunde Patient über seit ca. 3 Wochen vorhandene Kopfschmerzen sowie ein allgemeines Krankheitsgefühl. In der klinischen Untersuchung zeigte sich eine geringgradige zentrale Fazialisparese rechts. Das Routinelabor war unauffällig. In der MRT des Gehirns fanden sich fleckförmige, teils konfluierende, vorwiegend subkortikal gelegene Marklagerhyperintensitäten in beiden Großhirnhemisphären, welche in erster Linie als mikroangiopathisch beurteilt wurden (Abb.a, b). Unter der Annahme einer zerebralen Ischämie wurde ASS eingeleitet und der Patient stationär aufgenommen.

In FLAIR (Fluid-attenuated Inversion Recovery)-gewichteten MRT-Sequenzen a und b zeigen sich bilaterale supratentorielle Marklagerhyperintensitäten. Die TOF-MRA (Time of Flight Magnetresonanzangiographie) bleibt bis auf ein aplastisches A1-Segment der rechten A. cerebri anterior unauffällig ( c ). In einer erneuten MRT 2 Tage später kommt nun ein ischämischer Infarkt im paramedianen Pons links zur Darstellung (DWI [Diffusion Weighted Imaging]: f , ADC [Apparent Diffusion Coefficient]: e , Pfeile ), welcher sich auch bereits in FLAIR-Sequenzen demarkiert zeigt ( f ). (© Univ.-Klinik für Radiologie, LKH Univ.-Klinikum Graz)

Die primäre Angiitis des zentralen Nervensystems (primary angiitis of the central nervous system [PACNS]) stellt eine sehr seltene Erkrankung dar, demgemäß sind epidemiologische Daten limitiert und beziehen sich auf einzelne Fallserien. Die Inzidenz der Erkrankung wird mit ca. 2/Mio./Jahr geschätzt, Männer dürften etwas häufiger betroffen sein. Das mediane Erkrankungsalter liegt bei ungefähr 50 Jahren, die PACNS kann jedoch in jedem Alter auftreten. Die Ursache der PACNS ist nicht bekannt. Histologisch findet sich eine entzündliche Infiltration der Gefäßwände von mittleren und kleinen Gefäßen ausschließlich im zentralen Nervensystem, vorwiegend im Gehirn und nur selten im Rückenmark. Es werden zwei Formen unterschieden: eine angiographisch detektierbare Medium-Vessel - sowie eine Small-Vessel - Variante , die in der Regel ausschließlich bioptisch nachgewiesen werden kann. Eine seltenere, jedoch zuletzt immer mehr beachtete Form stellt die Amyloid-beta-assoziierte Vaskulitis bei vorwiegend älteren PatientInnen dar.

Diagnostik

Zu Beginn der Diagnostik sollte eine genaue körperliche Untersuchung der entkleideten PatientInnen stehen, die vor allem darauf abzielt, Zeichen einer systemischen Vaskulitis zur erkennen (Hautveränderungen, Gelenkschwellungen, Ödeme). Eine ophthalmologische Untersuchung ist erforderlich, um eine Mitbeteiligung der Netzhautgefäße feststellen zu können. Einen speziellen Labortest für die PACNS gibt es nicht. Entzündungsparameter wie CRP (C-reaktives Protein) und BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit) können moderat erhöht sein. In der zerebralen MRT zeigen sich nahezu immer pathologische parenchymale Veränderungen, die sich jedoch wenig spezifisch darstellen. Typisch sind multifokale, in der Regel bilateral supratentoriell gelegene ischämische Parenchymläsionen in grauer und weißer Substanz oft unterschiedlichen Alters. Zu beachten ist, dass sich eine PACNS auch mit tumorähnlichen raumfordernden Läsionen, einer intrazerebralen Blutung, Subarachnoidalblutung oder leptomeningealen Affektionen manifestieren kann. In der MR-Angiographie (MRA) lassen sich in der Regel keine pathologischen Befunde nachweisen, da kleinere Gefäße betroffen sind, die mit dieser Modalität nicht abgebildet werden können. Bei Nachweis von vaskulitischen Großgefäßveränderungen in der MRA muss an Differentialdiagnosen gedacht werden (zerebrales Vasokonstriktionssyndrom, erregerbedingte Vaskulitis). Künftig könnten hochauflösende MRT-Techniken zur Darstellung entzündlicher Gefäßwandveränderungen (konzentrische Wandverdickungen und Gadoliniumaufnahme) Bedeutung erlangen.

Goldstandard in der Diagnosesicherung ist die Hirnbiopsie

Der nächste diagnostische Schritt ist die Lumbalpunktion , welche auch zum Ausschluss vor allem entzündlicher Differentialdiagnosen erfolgen muss. Es zeigt sich eine leichte bis moderate lymphomonozytäre Pleozytose mit Gesamteiweißerhöhung bzw. Schrankenfunktionsstörung. Bei bis zu einem Drittel der PatientInnen in Fallserien in der Literatur fand sich jedoch keine Zellzahlerhöhung im Liquor cerebrospinalis. Die zerebrale Viergefäßangiographie hat in Bezug auf die PACNS eine Sensitivität von 50–90 % und zeigt bei der Medium-Vessel-Variante pathologische Veränderungen im Sinne von multisegmentalen Stenosen und Dilatationen („Beading“), bei der Kleingefäßvariante ist sie meist negativ.

Häufige Differentialdiagnose: das reversible zerebrale Vasokonstriktionssyndrom