Marketing: erster Eindruck zählt

Der visuelle Auftritt, die Werbesprache die und Gesamterscheinung einer Ordination tragen wesentlich dazu bei, ob bei Patientinnen und Patienten Vertrauen entsteht, noch bevor es zum persönlichen Kontakt kommt. Genau hier beginnt Markenidentität, die eine Praxis hervorstechen lässt.

Wer zum ersten Mal eine neue Arztpraxis betritt, hat oft schon eine kleine Geschichte hinter sich. Vielleicht wurde die Praxis empfohlen, vielleicht begann die Suche online, über Google, eine Website oder Social Media. Der entscheidende Eindruck entsteht dabei häufig schon, bevor überhaupt ein Termin vereinbart wird. Viele Ärztinnen und Ärzte beschäftigen sich bei der Praxisgründung zunächst mit medizinischen und organisatorischen Fragen: Räume müssen gefunden, Geräte angeschafft, Prozesse definiert werden. Die Marke der Praxis, also ihr visuelles Erscheinungsbild und ihre individuelle kommunikative Persönlichkeit, rückt oft erst später in den Fokus. Dabei prägt sie den ersten Eindruck häufig stärker als jede andere Maßnahme.

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Auch Ihre Praxis hat eine Persönlichkeit

Doch wie entsteht eine solche Markenidentität eigentlich? Am Anfang steht immer eine strategische Entscheidung: Wie soll die Praxis wahrgenommen werden? Wofür steht sie und wie soll sie auf Patientinnen und Patienten wirken? In der Markenstrategie werden dafür häufig sogenannte Archetypen eingesetzt. Dahinter steckt eine einfache Idee: Menschen verstehen komplexe Dinge leichter, wenn sie ihnen vertraute Rollen zuordnen können.

Auch medizinische Einrichtungen senden, bewusst oder unbewusst, solche Signale aus. Besonders häufig begegnet man im Gesundheitswesen dem Archetyp des Fürsorgers. Dieser steht für Empathie, Schutz und menschliche Nähe. Marken, die diesen Archetyp verkörpern, wirken warm, zugänglich und vertrauenswürdig. Visuell zeigt sich das oft in weichen Formen, freundlichen Bildwelten und ruhigen, harmonischen Farben. Häufig kommen Blau- und Grüntöne zum Einsatz, die Sicherheit, Ruhe und Gesundheit vermitteln, ergänzt durch sanfte Pastellfarben. Auch Logos sind meist reduziert und organisch gestaltet, ohne harte Kanten oder aggressive Symbolik. Die Bildsprache folgt derselben Logik: Im Mittelpunkt stehen Menschen, Begegnungen und ein Gefühl von Nähe. Gerade im Gesundheits- und Pflegebereich findet sich diese Form der visuellen Kommunikation besonders häufig. Ein zweiter Archetyp, der besonders gut zu medizinischen Einrichtungen passt, ist der Weise. Während der Fürsorger emotionale Sicherheit vermittelt, steht der Weise für Kompetenz, Wissen und analytische Präzision. Marken dieses Typs wirken ruhig, strukturiert und sachlich. In der Gestaltung dominieren klare Linien, eine reduzierte Farbwelt und eine sehr gut lesbare Typografie. Häufig werden kühle Blautöne oder zurückhaltende Grauabstufungen verwendet – Farben, die Seriosität und Professionalität vermitteln. Für Arztpraxen kann die bewusste Entscheidung für einen solchen Markencharakter eine wichtige Orientierung bieten. Sie hilft dabei, Gestaltung, Tonalität und Kommunikation konsequent auszurichten und damit eine klare, wieder erkennbare Identität zu schaffen.

Visuelle Signale bewusst einsetzen

Wie sensibel Patienten auf visuelle Elemente reagieren, zeigt sich oft in kleinen Details. Eine Bekannte erzählte mir einmal von ihrem Sohn, der plötzlich Angst vor einem Arzttermin hatte. Der Bub war sonst eigentlich völlig entspannt bei Arztbesuchen. Der Grund war überraschend: Im Praxislogo war eine Schere abgebildet, die bei ihm Sorgen ausgelöst hatte. Solche Beispiele zeigen, dass visuelle Gestaltung immer auch emotional wirkt. Entscheidend ist daher, ob das ausgesuchte Symbol zur Zielgruppe passt und die gewünschte Wirkung unterstützt. Ein durchdachter Markenauftritt vermeidet Missverständnisse und schafft Klarheit sowie Vertrauen.

Konsistenter Markenauftritt: ein Beispiel aus Wien

Wie ein klar entwickelter Markenauftritt in der Praxis umgesetzt werden kann, zeigt eine Kinder-Primärversorgungseinheit, die in Wien 2025 eröffnet wurde. Bereits in einer frühen Projektphase hat die Praxis ein konsistentes visuelles Konzept entwickeln lassen, das sich durch alle Kommunikationsmittel zieht – von Logo und Farbwelt bis hin zu Beschilderung, Printmaterialien und digitaler Präsenz. Zentrales Element ist ein übergeordnetes Waldkonzept. Das Logo zeigt zwei Füchse – ein Elterntier und ein Jungtier – und greift damit sowohl den Praxisnamen als auch das Thema Fürsorge auf (s. Abb. 1). Ergänzt wird das visuelle System durch weitere Tiere, die jeweils einer Etage zugeordnet sind: ein grüner Fuchs im Erdgeschoss, ein gelbes Eichhörnchen im ersten Stock und ein blauer Hase im zweiten Stock. Dieses System wurde im Corporate Design definiert und anschließend auch in der räumlichen Gestaltung umgesetzt. Eine Interior-Designerin hat das Konzept im Raum weitergeführt und die visuelle Identität in die Gestaltung der Praxis übersetzt. Auch klassische Anwendungen spielen eine zentrale Rolle: Beschilderungen, Formulare, Visitenkarten und Fensterbeklebungen wurden im einheitlichen Erscheinungsbild gestaltet. Die Fensterflächen zeigen beispiels-weise eine Waldszene, in der alle Tiere gemeinsam auftreten und so die Markenwelt nach außen sichtbar machen. Für Besucher entsteht dadurch ein klarer, konsistenter Eindruck, der Orientierung bietet und die Praxis unverwechselbar macht.

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Digitaler Erstkontakt entscheidet Meistens beginnt der Kontakt von Patientinnen und Patienten mit einer Arztpraxis heute nicht mehr an der Rezeption, sondern online. Häufig ist der erste Berührungspunkt ein Google Business Profile. Noch bevor Patientinnen und Patienten die Website besuchen, sehen sie Bewertungen, Fotos, Öffnungszeiten oder den Standort der Praxis. Ein professionell gepflegtes Profil mit aktuellen Informationen und hochwertigen Bildern kann hier entscheidend sein. Besonders wichtig ist der Umgang mit Bewertungen. Positive Rückmeldungen stärken das Vertrauen, doch auch kritische Kommentare sind Teil der digitalen Realität. Praxen, die ruhig, professionell und wertschätzend auf Feedback reagieren, senden ein starkes Si-gnal: Sie hören zu und nehmen ihre Patientinnen und Patienten ernst. Schweigen oder gar eine emotionale Gegenreaktion wirkt dagegen allzu oft sehr schnell unprofessionell. Auch soziale Medien spielen eine wichtige Rolle, sowohl als Kommunikationskanal als auch als Instrument zur Sichtbarkeit und Positionierung. Neben Einblicken in den Praxisalltag können sie gezielt genutzt werden, um Leistungen zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen und neue Patienten zu erreichen. Darüber hinaus gewinnen solche Inhalte auch für neue Formen der Online-Suche an Bedeutung. Immer mehr Menschen suchen medizinische Informationen über KI-basierte Systeme oder Chat-Assistenten. Diese greifen häufig auf öffentlich verfügbare Daten zurück, etwa Bewertungen, Google-Profile oder Inhalte auf Websites und sozialen Medien. Kleine Details, große Wirkung Wenn all diese Elemente visuell und konzeptionell zusammenpassen, entsteht ein konsistentes Bild. Und genau diese Konsistenz ist das Fundament jeder starken Marke. Wer bereits bei der Praxisgründung strategisch über den eigenen Markenauftritt nachdenkt, schafft klare Orientierung, stärkt das Vertrauen und positioniert sich langfristig sichtbar im Markt.

Die Agentur „Brand Büro“ ist auf Branding, Webdesign und visuelle Kommunikation für Dienstleistungsunternehmen und medizinische Einrichtungen spezialisiert