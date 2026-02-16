INTEGRI 2026: Sichtbarkeit und Inspiration als strategische Faktoren

Innovative Versorgungsmodelle entstehen vielerorts: In Krankenhäusern, Primärversorgungseinheiten, Reha-Einrichtungen, Pflegeorganisationen, Sozialdiensten oder in regionalen Netzwerken.





Versorgung über Sektor-, Berufs- und Organisationsgrenzen hinweg zu gestalten bedeutet insbesondere:

Verantwortung über die eigene Institution hinaus zu übernehmen,

Kooperationsräume aktiv zu schaffen,

unterschiedliche Interessen auszubalancieren,

neue Formen der Zusammenarbeit zu etablieren,

Wirkung systematisch messbar zu machen.

Doch ohne Sichtbarkeit bleibt deren Wirkung begrenzt.

CompuGroup Medical (CGM) hat daher bereits 2012 den INTEGRI als „Österreichischen Preis für Integrierte Versorgung“ geschaffen, um den vielen großartigen Initiativen in den vielen unterschiedlichen Einrichtungen unseres Gesundheitssystems eine Bühne zu bieten - mit dem Ziel, gute Ideen, Ansätze und Projektumsetzungen zu identifizieren und Andere damit zu inspirieren. Weil jeder Schritt in Richtung einer intersektoralen Vernetzung der Akteure in Summe zu besserer Patientenversorgung führt!

Wer Versorgung über Organisations- und Berufsgrenzen hinweg gestaltet, übernimmt Verantwortung für die Zukunft des österreichischen Gesundheitswesens.

Prämierte INTEGRI-Projekte zeigen deutlich: Mit klarer Strategie, verbindlicher Kooperation und messbarer Qualität lassen sich nachhaltige Verbesserungen erreichen.

Die Frage ist nicht, OB integrierte Versorgung notwendig ist – sondern WER sie aktiv gestaltet! Nutzen Sie die Möglichkeit des INTEGRI, um auch Ihre großartigen individuellen Initiativen für eine bessere Gesundheitsversorgung zu präsentieren.

Reichen Sie noch bis 15. März zum INTEGRI 2026 ein: ZUM EINREICHFORMULAR