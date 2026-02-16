 Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
ANZEIGE

INTEGRI 2026: Sichtbarkeit und Inspiration als strategische Faktoren

Mit freundlicher Unterstützung von:
  • CompuGroup Medical CEE GmbH

Innovative Versorgungsmodelle entstehen vielerorts: In Krankenhäusern, Primärversorgungseinheiten, Reha-Einrichtungen, Pflegeorganisationen, Sozialdiensten oder in regionalen Netzwerken.


Versorgung über Sektor-, Berufs- und Organisationsgrenzen hinweg zu gestalten bedeutet insbesondere:

  • Verantwortung über die eigene Institution hinaus zu übernehmen,
  • Kooperationsräume aktiv zu schaffen,
  • unterschiedliche Interessen auszubalancieren,
  • neue Formen der Zusammenarbeit zu etablieren,
  • Wirkung systematisch messbar zu machen.

Doch ohne Sichtbarkeit bleibt deren Wirkung begrenzt.

CompuGroup Medical (CGM) hat daher bereits 2012 den INTEGRI als „Österreichischen Preis für Integrierte Versorgung“ geschaffen, um den vielen großartigen Initiativen in den vielen unterschiedlichen Einrichtungen unseres Gesundheitssystems eine Bühne zu bieten - mit dem Ziel, gute Ideen, Ansätze und Projektumsetzungen zu identifizieren und Andere damit zu inspirieren. Weil jeder Schritt in Richtung einer intersektoralen Vernetzung der Akteure in Summe zu besserer Patientenversorgung führt!

Wer Versorgung über Organisations- und Berufsgrenzen hinweg gestaltet, übernimmt Verantwortung für die Zukunft des österreichischen Gesundheitswesens.

Prämierte INTEGRI-Projekte zeigen deutlich: Mit klarer Strategie, verbindlicher Kooperation und messbarer Qualität lassen sich nachhaltige Verbesserungen erreichen.

Die Frage ist nicht, OB integrierte Versorgung notwendig ist – sondern WER sie aktiv gestaltet! Nutzen Sie die Möglichkeit des INTEGRI, um auch Ihre großartigen individuellen Initiativen für eine bessere Gesundheitsversorgung zu präsentieren.

Reichen Sie noch bis 15. März zum INTEGRI 2026 ein: ZUM EINREICHFORMULAR

www.gesundheitswirtschaft.at (Link öffnet in neuem Fenster)

Mit den beiden Medien ÖKZ und QUALITAS unterstützt Gesundheitswirtschaft.at das Gesundheitssystem durch kritische Analysen und Information, schafft Interesse für notwendige Veränderungen und fördert Initiative. Die ÖKZ ist seit 1960 das bekannteste Printmedium für Führungskräfte und Entscheidungsträger im österreichischen Gesundheitssystem. Die QUALITAS verbindet seit 2002 die deutschsprachigen Experten und Praktiker im Thema Qualität in Gesundheitseinrichtungen.

zur Seite

www.pains.at (Link öffnet in neuem Fenster)

P.A.I.N.S. bietet vielfältige und aktuelle Inhalte in den Bereichen Palliativmedizin, Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerzmedizin. Die Informationsplattform legt einen besonderen Schwerpunkt auf hochwertige Fortbildung und bietet Updates und ausgewählte Highlight-Beiträge aus Schmerznachrichten und Anästhesie Nachrichten.

zur Seite
Bildnachweise
Integri CGM/© CGM, gesundheitswirtschaft, pains logo