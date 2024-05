14.05.2024 | Für Sie gelesen Postoperatives Delir: intraoperative Anwendung von Phenylephrin und Ephedrin verfasst von: PD Dr. Gerhard Fritsch Erschienen in: Anästhesie Nachrichten Einloggen, um Zugang zu erhalten

Auszug Ma H, Ahrens E, Wachtendorf LJ et al (2024) Intraoperative use of phenylephrine versus ephedrine and postoperative delir—a multicenter retrospective cohort study. Anesthesiology 140:657–668. …