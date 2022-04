SQUEEZE (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03805230) ist eine laufende internationale, prospektive und multizentrische Observationsstudie ausgehend von der European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) als Sponsor, mit Sitz in Brüssel, Belgien. Ziel der Studie ist es, den perioperativen Einsatz von Vasopressoren zu erheben, wobei die postoperative Anwendung von besonderem Interesse ist.

Hauptziel der Studie ist es, Patient*innen zu identifizieren, die postoperativ Vasopressoren erhalten, und die damit assoziierten Inzidenzen von Organdysfunktionen sowie deren klinisches Outcome zu erheben. Darüber hinaus sollen Faktoren (Patientencharakteristika, chirurgischer Eingriff, intraoperatives Management) identifiziert werden, welche mit einer postoperativen Vasopressortherapie assoziiert sind.

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien Kohorte A 1. Geplante oder ungeplante Operation 1. Herzchirurgie 2. Keine Entlassung am Operationstag geplant (keine Tageschirurgie) 2. Geburtshilfliche Chirurgie 3. Alter ≥ 18 Jahre 3. Transplantationschirurgie – 4. Längerfristige präoperative Verabreichung vasoaktiver Medikamente, z. B. Epoprostenol (Prostacyclin) – 5. Mechanische Kreislaufunterstützung, z. B. Herzunterstützungssysteme, intraaortale Ballonpumpe, Kunstherz oder Ähnliches – 6. Bereits in SQUEEZE eingeschlossen Kohorte B 1. Idem Kohorte A 1. Bereits in SQUEEZE eingeschlossen 2. Postoperative Vasopressorinfusion –

Die Rekrutierung der Patient*innen erfolgt je Zentrum in zwei Kohorten, wobei insgesamt von allen Zentren etwa 40.000 Personen in Kohorte A und 12.000 Personen in Kohorte B eingeschlossen werden sollen. In jedem Zentrum werden über eine Woche alle nicht-kardiochirurgisch operativ versorgten Patient*innen über 18 Jahre in Kohorte A und über maximal ein Jahr all jene, die postoperativ eine Vasopressortherapie erhalten, in Kohorte B eingeschlossen. Einen Überblick über die Ein- und Ausschlusskriterien von SQUEEZE gibt Tab.