Positionspapier zur schul- und kindergartenbasierten Ergotherapie

In Österreich bekommen Kinder in Schulen oder in Kindergärten keine Ergotherapie. Kinder und Jugendliche, die eine Therapie erhalten sollen, weil sie Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu meistern, suchen am Nachmittag nach der Schule Einrichtungen auf. Es wird derzeit auch außerhalb der Schulen von einer mangelnden Versorgung berichtet []. Wie Inklusion oder Partizipation gelingt, wird in Österreich bei Kindern mit Behinderungen, chronischer Krankheit, psychischen Erkrankungen oder Lernschwierigkeiten nicht standardmäßig erhoben. Kinder und Jugendliche, die Ergotherapie benötigen, haben in Österreich keinen Anspruch auf Ergotherapie in ihrer Bildungseinrichtung. Schul- und kindergartenbasierte Ergotherapie verfolgt das übergeordnete Ziel, Inklusion und Partizipation von und mit Kindern in Bildungseinrichtungen zu unterstützen []. Somit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit Behinderung []. Diese Form der Unterstützung ist in anderen Ländern wie den USA, Kanada, Neuseeland, aber auch schon in Europa, wie z. B. in den Niederlanden, Schweden oder Irland möglich [].