Polypharmazie im Alter

Abb. 4 14 , 18 ]) Nebenwirkungen der anticholinergen Medikation. (Nach []) Bild vergrößern

Als potenziell inadäquate Medikation werden Medikamentengruppen definiert, welche für ältere Menschen ungeeignet sind, ein schlechtes Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweisen sowie mit einem höheren Risiko für Nebenwirkungen vergesellschaftet sind []. Wichtig ist v. a. die Identifikation anticholinerger Medikamente bei kognitiv eingeschränkten Patienten, da diese Substanzen die Kognition und Alltagsfunktionalität negativ beeinflussen sowie das Deliriumsrisiko erhöhen können. Etwa 50 % der geriatrischen Patienten nehmen regelmässig mindestens ein solches Medikament ein. Die Einnahme von mehreren anticholinergen Medikamenten resultiert in einer grösseren anticholinergen Last, was das Risiko für ein Delirium und kognitive Defizite weiter steigert. Pathophysiologisch wird beim Delirium ein medikamentös bedingtes cholinerges Defizit mit einem relativen Überwiegen dopaminerger Aktivität angenommen, wobei Letzteres zur Ausprägung typischer Deliriumssymptome wie Halluzinationen und motorischer Unruhe beitragen kann. Durch die altersbedingt verlängerte Elimination anticholinerger Wirkstoffe und erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke können zentrale Nebenwirkungen wie Verwirrtheit, Sedierung, Tremor, Sehstörungen, Stürze und Delirium häufiger auftreten (Abb.). Sollte die Umstellung von anticholinergen Präparaten in verträglichere Alternativen nicht möglich sein, ist dringlich eine Dosisreduktion zu evaluieren []. In der Urologie werden oft Präparate mit hohem anticholinergem Potenzial wie Tolterodin, Darifenacin, Fesoterodin, Solifenacin, Oxybutynin oder Trospium als Standardtherapie der Harninkontinenz und der überaktiven Blase eingesetzt []. Eine langfristige Anwendung anticholinerger Medikamente erhöht laut aktueller Studienlage das Demenzrisiko. Daher sollte der Einsatz muskarinerger Spasmolytika bei kognitiver Beeinträchtigung kritisch evaluiert und möglichst vermieden werden. Eine geeignete Alternative ist Mirabegron, das keinen anticholinergen Effekt aufweist und die Kognition auch bei längerfristiger Einnahme nicht negativ beeinflusst. Sollten die genannten anticholinergen Präparate nicht vermeidbar sein, gelten Darifenacin oder Trospium als bevorzugte Optionen, da sie zumindest langfristig keine zusätzlichen negativen Effekte auf die kognitive Funktion zeigen []. Zur Einschätzung der anticholinergen Last existieren Kalkulatoren, wie z. B. der ACB calculator ().