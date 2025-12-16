Wenn Operationen und Kortison an Grenzen stoßen: die chronische Rhinosinusitis mit Polypen

Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) ist weit mehr als eine „verstopfte Nase“ – sie bedeutet für viele Betroffene einen massiven Verlust an Lebensqualität. Die aktuelle DFP-Audiofortbildung von Springer Medizin beleuchtet anhand eines eindrucksvollen Fallbeispiels, wie moderne Biologika-Therapien neue Perspektiven eröffnen, besonders wenn Standardtherapien und wiederholte Operationen nicht mehr greifen.

Expertinnen und Experten zeigen, warum die Erkrankung als Teil einer Typ-2-Entzündung verstanden werden muss und weshalb die enge Zusammenarbeit von HNO- und Lungenmedizin entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung ist. Ein Highlight: Der geschilderte Fall eines Patienten, dessen Geruchssinn nach Jahren der Anosmie unter Dupilumab zurückkehrt – begleitet von einem nahezu kompletten Rückgang der Polypen und einer markanten Verbesserung des Asthmas.

Die Episode liefert praxisrelevante Red Flags, klare Entscheidungskriterien gemäß EPOS-Leitlinie und eine realistische Einordnung von Chancen und Grenzen der Biologika.



