Daten aus Deutschland Polymyalgia rheumatica häufiger als bisher angenommen 01.05.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in rheuma plus | Ausgabe 2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Wie Praxen bei ChatGPT & Co. besser gefunden werden Nächster Artikel Aktuelle Aspekte der rheumatologischen Rehabilitation in Österreich Metadaten Titel Daten aus Deutschland Polymyalgia rheumatica häufiger als bisher angenommen Publikationsdatum 01.05.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in rheuma plus / Ausgabe 2/2026 Print ISSN: 1868-260X Elektronische ISSN: 2191-2610 DOI https://doi.org/10.1007/s12688-025-00900-w