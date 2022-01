Podcast: Zwei Jahre Pandemie

Das Jahrbuch der Firma Sanofi und der Wirtschaftskammer Österreich fasst die aktuellen Erkenntnisse zur Pandemie zusammen. Spannend ist das, weil hier Experten Tacheles reden in Sachen Gesundheitspolitik und vor allem in Sachen Gesundheitskompetenz der Österreicher. Und es geht auch um den hinderlichen Einfluss von Fake News, Social Media und Homöopathie für die diversen Aufklärungskampagnen: mit Cornelia Lass-Flörl (Man sollte jetzt schon diskutieren, dass wir die dritte Impfung zwar empfehlen, aber wahrscheinlich weitere Impfungen benötigen), Hans-Peter Hutter (Bringt der Mund-Nasen-Schutz etwas? Ich hätte mir nie gedacht, dass wir darüber eine Diskussion führen müssen) und Sigrid Pilz (Wir haben es geduldet, dass sich eine Voodoo-Zauberei in Ordinationen in Apotheken und bei Hebammen verbreitet - dafür bekommen wir jetzt die Rechnung präsentiert).