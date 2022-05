Podcast: Neuer Ärztekammerpräsident in Niederösterreich

In Niederösterreich geht eine Ära zu Ende. Christoph Reisner, der seit 2007 an der Spitze der Ärztekammer gestanden ist, hat dieses Mal nicht mehr kandidiert. Sein Nachfolger ist der HNO-Arzt Harald Schlögel aus Mödling. Vor Kurzem hat er sein Arbeitsprogramm präsentiert. Um Medizinern die Niederlassung schmackhaft zu machen, fordert Schlögel die Wiedereinführung des Gemeindearztes und die Medikamentenausgabe in den Ordinationen. Im eigenen Haus, der Ärztekammer für Niederösterreich, hat Schlögel ebenfalls einiges zu tun, die Wahlbeteiligung war bescheiden. Daher startet er nun, nach eigenem Bekunden, eine Rückholaktion.