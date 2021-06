Podcast: Venengesundheit und Sport, Teil 1

Ein Gespräch mit Doz. Dr. Andreas Shamiyeh

Wir sprechen in diesem Experten-Podcast ausführlich über Gefäßprobleme bei Laien- und Profi-Sportlern. Wie lassen sich Arteriosklerose und Krampfadern vermeiden, welche Risikofaktoren gibt es und welche Therapien stehen zur Verfügung? Dazu befragen wir einen Spitzenmediziner auf diesem Gebiet, den Universitätsdozenten Dr. Andreas Shamiyeh. Er ist Vorstand der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Kepler Universitätsklinikum in Linz.