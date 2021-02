24.02.2021 | Podcasts | Onlineartikel

Kinderurologie

Phimose, Hodenhochstand und Harnwegsinfekte

Fehlbildungen und Erkrankungen von Nieren, Harnleitern oder Blase gibt es im Kindesalter in unterschiedlichen Ausprägungen. Doz. Dr. Josef Oswald ist Vorstand der Abteilung für Kinderurologie am Ordensklinikum Linz, das seit Ende 2018 nationales Referenzzentrum für Kinderurologie und somit die einzige derartige Abteilung in Österreich ist. Er spricht im Podcast über häufige Fehlbildungen wie den Hodenhochstand, seine möglichen Auswirkungen, wann ein Harnwegsinfekt bei den kleinen Patienten abzuklären ist und über seltene Erkrankungen in der Kinderurologie.