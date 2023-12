Ronny Tekal weckt den inneren Arzt und Apotheker in dir

Dr. Ronny Tekal, Arzt für Allgemeinmedizin und Medizinkabarettist, hat ein Buch geschrieben, das den Patienten an seine innere Apotheke, an seine Selbstheilungskräfte erinnert und erläutert, wie man die körpereigenen Medikamente – Hormone in erster Linie – bestellt und aktiviert. Das Buch heißt daher auch: Deine innere Apotheke. Der Hauptverband des österreichische Buchhandels führt Tekals Titel auf der Bestellerliste der Ratgeberliteratur an.

Martin Burger hat den Arzt und Autor zum Interview getroffen.

Das Gespräch wurde backstage im Wiener Etablissement Casanova aufgezeichnet. Medizinkabarett live gibt es dann wieder im neuen Jahr, am So., den 7. Jänner, spielen Ronny Tekal und sein Bühnenpartner Norbert Peter ihr aktuelles Programm „Wechselwirkung“ im Wiener Orpheum.