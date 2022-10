Podcast: Real-World-Daten

Real-World-Daten sind Daten die in der klinischen Routine anfallen. Sie bieten bisher ungeahnte Möglichkeiten die Gesundheit von Menschen zu verbessern. Das größte Potential liegt in der Optimierung von klinischen Studien, der Identifizierung von Versorgungslücken sowie in der Steigerung von Sicherheit und Wirksamkeit medizinischer Interventionen.

Der Vortrag „Real World Data in Clinical Research“ von Jeffrey Brown, PhD, bietet einen Überblick für Einsteiger, garniert mit praktischen Beispielen.

Anzeige

Eine kurzfristige Anmeldung zum Online-Vortrag am 10.November 2022 ist unter folgendem Link möglich: www.meduniwien.ac.at/web/forschung/projekte/digital-skills-knowledge-and-communication/health-40/

https://trinetx.com/healthcare-organizations