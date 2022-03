Podcast: Analyse der Ärztekammerwahl in Wien

Die Ärztekammerwahl 2022 in Wien ist geschlagen. Der Urnengang brachte auf den ersten Blick eine Bestätigung des Ergebnisses von 2017, aber es gibt einige Abweichungen, vielleicht entscheidende im Hinblick auf die Kür des Präsidenten. Über das Wahlergebnis in Wien und die Ausgangslage für die beiden wichtigsten Kandidaten, Dr. Johannes Steinhart und Dr. Thomas Szekeres, spreche ich mit dem Medizinjournalisten Michael Krassnitzer.

Fazit: Es sieht stark nach einer dritten Amtszeit für Szekeres in Wien aus. Damit stehen seine Chancen, der Österreichischen Ärztekammer vorzustehen, ausgezeichnet.