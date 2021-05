Podcast: COVID-19 und Haut

Tanja Fabsits spricht mit Harald Kittler

COVID-19 wird in erster Linie als Atemwegserkrankung betrachtet. An der Haut zeigt sich COVID-19 überraschend selten. Und das, obwohl sich viele andere Viren, zum Beispiel die Verursacher von etlichen Kindererkrankungen, an der Haut manifestieren. Dennoch sind im Vorjahr etliche Berichte zu COVID-19 und Hautsymptomen erschienen, die COVID-19 mit einer Reihe von sehr unterschiedlichen Hauterscheinungen, in Verbindung bringen.

Tanja Fabsits ist Redakteurin des Springer-Magazins hautnah. Sie hat Prof. Dr. Harald Kittler, Dermatologe an der MedUni Wien, gefragt, wie die vielen Berichte zu COVID-19 und Hautsymptomen zu bewerten sind, und was das für die Praxis bedeutet.

