Podcast: Wie gesund ist das Klettern?

Sportorthopädie

Klettern in Hallen, an der Kletterwand oder Bouldern im Freien - das einstige Hobby der naturverbundenen Kraxler in den Bergen ist heute eine Megatrend, eine Sportart, die sexy ist und ein immer jüngeres Publikum anzieht.

Ich habe dazu den Springer-Autor und Sportorthopäden Dr. Thomas Hochholzer befragt, u. a. wollte ich wissen, welche Griffe und welche Felspartien für Kinder geeignet sind beziehungsweise worin der Unterschied zwischen vernünftigem und unvernünftigem Klettern liegt, und so sind wir dann auch auf David Lama zu sprechen gekommen, den viel zu früh verstorbenen Extrem-Bergsteiger.